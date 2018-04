Výtečný kompakt od ambiciózní značky. Test OnePlus X

OnePlus X je očekávanou novinkou ambiciózní mladé značky. Pomocí „ikska“ rozšiřuje výrobce svůj záběr na dvě modelové řady namísto jedné. OnePlus X není zabiják supersmartphonů, tím zůstává model OnePlus 2. Avšak model X je alternativou pro ty uživatele, kteří chtějí kompaktnější smartphone s dobrou výbavou, přičemž netrvají nutně na nejbrutálnějším hardwaru.

Je to tedy telefon vyšší střední třídy, který má zaujmout spíše vyváženou kombinací vlastností než různými superlativy. Jako takový se musí utkat s mnohem větší konkurencí, mezi níž se mu hůře vyniká. Náš test ovšem potvrzuje, že OnePlus X je opět telefon, který umí v určitém ohledu nastavit měřítka. V dané kategorii například nikdo neklade tak velký důraz na kvalitu zpracování. Za cenu 7 399 korun je to lákavý kousek.

Jak se k němu dostat?

Telefony OnePlus jsou známé svou problematickou dostupností. Výrobce používá pro prodej novinek systém pozvánek a ani u OnePlus X neudělal výjimku. Na druhou stranu se zdá, že s výrobou obyčejnějšího modelu nemá firma takové potíže, takže produkce dovede relativně rozumně uspokojovat poptávku.

O pozvánku jsme s různými e-mailovými adresami požádali při představení telefonu a ještě před začátkem prodeje nám pozvánky dorazily. Jeden kus na test jsme zakoupili. Poté nám po několika dnech dorazila další pozvánka a následně ještě další. O pozvánky by tedy neměla být taková nouze jako v případě původního modelu OnePlus One nebo jeho nástupce OnePlus 2.

Plusy a minusy Proč koupit? dobrá výbava

perfektní zpracování

odladěný systém

atraktivní design

Proč nekoupit? průměrný fotoaparát

omezená dostupnost Kdy? V prodeji Za kolik? 7 400 Kč

Výrobce má webové stránky lokalizované do češtiny a nákup probíhá v českých korunách, ani méně zkušený uživatel tedy nebude mít s objednáním problém. Nepříjemnost svým způsobem představuje doručení. Jiná metoda než dražší expresní doručení za 700 korun není k dispozici, nákup se tak trochu prodraží. Na druhou stranu u OnePlus X asi není třeba využívat služeb různých překupníků a nezávislých distributorů.

Jakou má výbavu?

OnePlus X dostal procesor Qualcomm Snapragon 801, tedy trochu slabší hardware než OnePlus 2 a vlastně stejný procesor jako loňský OnePlus One. S ním se shoduje i kapacita RAM, té tu jsou 3 GB. Displej je pětipalcový, což je u značky novinka - dosavadní modely mají úhlopříčku 5,5 palce. Rozlišení Full HD (1 080 x 1 920 pixelů) zůstává a na dané úhlopříčce je dostatečně jemné. Smartphone podporuje kompletní evropské LTE frekvence včetně „vodafoní“ devítistovky. Rychlá data tak využijete všude, kde mají naši operátoři pokrytí.

Chybí však třeba podpora NFC nebo bezdrátového dobíjení, tyto funkce zatím nedostal žádný model značky OnePlus. Telefon je dvousimkový, druhý slot pro SIM je navíc hybridní, takže se do něj dá vložit paměťová karta. To je u značky OnePlus velká novinka a krok směrem k praktičnosti. Jinak je výbava opravdu hodně podobná loňskému typu One, jen s tím rozdílem, že je displej menší.

Proč si mám koupit OnePlus X a ne loňské One?

One je výrazně větší telefon s 5,5palcovou úhlopříčkou, X je mnohem kompaktnější kousek. To je zásadní rozdíl, ale letošní novinka má i pár dalších drobných trumfů v rukávu. Kromě slotu pro paměťové karty (vnitřní paměť má jinak 16 GB) je to třeba i zmíněná kompletní podpora LTE – loňskému smartphonu totiž některé frekvence chybí. OnePlus X má také čelní fotoaparát s rozlišením osm namísto pěti megapixelů, zadní zůstává u třináctimegapixelového rozlišení jako u ostatních modelů.

Na druhou stranu je potřeba počítat s tím, že do menšího těla se vejde i menší baterie. Loňský model je v současnosti v prodeji bez pozvánek, ovšem už jen ve verzi se 64 GB vnitřní paměti. Stojí 8 199 korun, je tedy o 800 korun dražší než X. Vzhledem k tomu, že X má přeci jen některé lépe doladěné detaily, je novinka asi o trochu výhodnější koupí.

Jaký je design?

Podle nás parádní. OnePlus X sice není nejkompaktnější pětipalcový smartphone, ale právě kombinace designu a zpracování přináší alespoň takový pocit. Rozměry 140 x 69 mm jsou příjemné v ruce, ještě zajímavější je tloušťka 6,9 mm. OnePlus X díky ní působí opravdu kompaktně a skvěle padne do ruky. Při uchopení se navíc dostaví pocit výtečné kvality, jaký nemá v dané cenové kategorii obdoby.

Telefon má kovový rám s velmi precizním zpracováním a tlačítka na pravé straně mají velmi jasný a přesný stisk. Vybroušené rýhy v rámu dodávají telefonu originální vzhled, i přestože je to jinak vlastně jednoduchá černá placka – jak vpředu tak vzadu má smartphone skleněnou krycí plochu. Avšak sklo má samozřejmě nevýhodu – upatlává se. A na zádech je to hodně vidět.

Je také navíc náchylnější na poškození. Výrobce si toho je vědom a v balení s telefonem dodává základní průhledný kryt, který přístroj proti šrámům a upatlání na zadní straně ochrání. Sice tak trochu ubere ze skvělého pocitu precizního zpracování materiálů, ale v rámci životnosti přístroje je to přijatelný ústupek.

Co ovládání, je na něm něco zvláštního?

Není. OnePlus X je smartphone s relativně čistým operačním systémem Android. Nadstavba Oxygen OS je prostá grafických kudrlinek i nadbytečného softwaru. V podstatě tu je tedy čistý Android jen s několika vylepšeními a vychytávkami. To by mělo pomoci urychlit update na Android 6.0.

K ovládání systému slouží senzorová tlačítka pod displejem, nejsou však podsvícená a jsou jen minimálně graficky zvýrazněná – v jakémkoli horším světle nejsou skoro vidět. Kdo je však na klasické rozložení tlačítek zpět – home – multitasking zvyklý, ten bude snadno telefon ovládat i poslepu. Kdo zvyklý není, ten si může v menu zapnout virtuální sadu stejných tlačítek.

K tlačítkům lze v menu přiřadit různé funkce při delším podržení. K dispozici je však předdefinovaná sada funkcí, nelze tak tedy spouštět třeba libovolnou aplikaci. Ale i to stačí. V ovládání lze využít i gesta, klasické dvojité poklepání na displej telefon probudí, namalování písmene O spustí foťák, V pak svítilnu. Telefon se může probudit i pouhým uchopením do ruky nebo mávnutím rukou nad ním. Zajímavou drobností je přepínač na levém boku – má tři polohy a přepíná vyzvánění od zcela tichého režimu, přes režim s prioritními vyrušeními až po klasický režim. Naopak, co tu nenajdeme, je třeba čtečka otisků prstů.

Jaký je displej?

Výborný, na danou cenovou kategorii zcela určitě. Full HD rozlišení je plně dostačující, co se zobrazovací technologie týče. Výrobce tentokrát zvolil displej typu AMOLED. Díky opravdu věrnému podání černé barvy tak nelze téměř rozeznat přechod mezi displejem a jeho rámečkem. Zajímavé je, že displej je viditelně malinko zapuštěný pod krycím sklem. Nevytváří tedy dojem, že by obraz byl na skle namalován. V zásadě to nijak nevadí, i pozorovací úhly jsou vynikající.

Co výdrž baterie, jaká je?

I s menší baterií si vede OnePlus X velmi dobře. V našem testu neměl telefon rozhodně sebemenší problém s přežitím perného dne, v pohodě jsme se s trochu skromnějším režimem dostali i na dva dny na jedno nabití. Kapacita

2 525 mAh tedy stačí na slušné výkony v praxi. Jen chybí třeba bezdrátové nabíjení nebo další moderní vychytávky. Telefon dokonce používá ještě běžný microUSB konektor, i když letošní model OnePlus 2 už má USB-C.

Jak fotí?

Opět platí, že na danou cenovou kategorii vlastně docela dobře. Na první pohled by se vlastně mohlo zdát, že to bude skvělý fotomobil, protože papírové parametry jsou na první pohled stejné jako třeba u OnePlus 2. Jenže jsou tu rozdíly. OnePlus X má sice stejné třináctimegapixelové rozlišení, ale používá jiný snímač, jinou techniku a jinou optiku. Snímač je menší a je typu IsoCell, optika má sice samozřejmě automatické ostření, ale světelnost je f/2,2, což rozhodně není nejlepší hodnota na trhu.

Ale v dané cenové kategorii je to určitě výtečný výkon. V praxi fotí OnePlus X docela dobře, snímky netrpí žádnými zásadními vadami. Ano, je tu výraznější množství šumu, a ano, v horším světle je složitější pořídit nerozostřený snímek. Ale fotoaparát podává na danou cenu velmi dobré výkony. Docela dobře si poradí s kontrasty, a i když mívá sklony k přepalům na světlých místech, nejsou nikdy tak extrémní, aby vyloženě snímek zkazily. Za nás tedy dobré.

To všechno zní skvěle. Mám si ho tedy pořídit?

OnePlus X je opravdu povedený smartphone, který v dané cenové kategorii boduje jak vyváženou a praktickou výbavou, tak skvělým zpracováním a povedeným designem. Není to žádný revoluční kousek, ale za 7 400 korun možná neseženete lepší kousek. Obzvlášť pokud nechcete přerostlé smartphony s většími displeji.

Konkurence je v dané cenové kategorii sice silná, ale OnePlus X si s ní dovede poradit. Třeba oproti dva roky starému Samsungu Galaxy S4, který lze koupit za 7 000 korun, je mnohem lépe zpracovaný a má vyšší výkon. Galaxy A5 za 9 000 korun sice nabídne parádní kovový design, ale jen HD rozlišení (720 x 1 280 pixelů) displeje a rozhodně se pak OnePlus X nepřiblíží výkonem. Totéž platí třeba pro atraktivní Asus Zenfone 2 Laser za 5 500 korun nebo stylový Huawei P8 Lite za 6 500 korun. Tyto telefony mají opět jen HD displej a mnohem slabší hardware.

Jedním ze soupeřů pro OnePlus X může být i loňský Honor 6, který se prodává za 8 000 korun a má hodně podobnou výbavu. Avšak i jeho hardware je přeci jen trochu slabší a OnePlus X má mnohem lepší zpracování. Navíc i novější Android. Podobnou výbavu jako OnePlus X nabídne i dvojice modelů Xiaomi Mi4i a Mi4c za 7 700 a 8 500 korun. Nicméně tyto telefony mají horší podporu LTE, méně RAM, ale naopak větší baterii.

Můžeme se na to dívat i z opačné strany. OnePlus X se výbavou moc zásadně neliší třeba od nového LG Nexus 5X, který ovšem vyjde na 13 000 korun. Má navíc čtečku otisků, ale nemá slot na karty. Má nový Android 6.0, ale vypadá obyčejněji. OnePlus X tedy vypadá jako atraktivní kousek i v tomto světle.