Další cenová bomba. Kompaktní OnePlus X bude za 7 499 korun

Nové OnePlus X je již druhou letošní novinkou značky, po nástupci typu One tedy rozšiřuje stávající modelovou řadu. A to směrem dolů, X je trochu obyčejnější smartphone než „dvojka“ i původní One. Ovšem zákazníky nemusí mrzet, že nejde o dalšího „zabijáka supersmartphonů“, X totiž není žádné ořezávátko. Jen vyměnil špičkovou výbavu za kompaktní rozměry, je to tedy ideální smartphone pro ty, kdo nemají rádi dnes tak moderní obří telefony.

OnePlus X tedy dostalo pětipalcový Full HD displej, 3 GB RAM, procesor Snapdragon 801 a kompletní podporu LTE. Vnitřní paměť má kapacitu 16 GB a lze ji rozšířit pomocí microSD karty. Ta zabere místo v hybridním slotu, takže si uživatel může vybrat, jestli bude používat telefon s dvojicí SIM, nebo s jednou SIM a paměťovkou.

Hlavní foťák má 13 megapixelů a ten čelní pak osm. Akumulátor má na kompaktní model solidní kapacitu 2 525 mAh. Opět to vypadá, že ve výbavě chybí NFC a nejsou tu ani další moderní vymoženosti jako čtečka otisků a další podobné detaily. Operačním systémem je tu Android 5.1 s nadstavbou OxygenOS od OnePlus.

X je výkonný a velmi dobře vybavený smartphone, který bude k dispozici za atraktivní cenu. Ta je stanovena na 249 dolarů, v Česku pak na 7 499 korun. To je férová cena, protože je to v podstatě ta americká s přepočtem podle aktuálního kurzu a připočtenou českou DPH (ale jak to s DPH OnePlus v Česku řeší, to nevíme).

Kompaktní model láká také na design. Kovový rámeček trochu připomíná iPhone 5 a starší modely, zadní strana je kryta lesklým sklem. OnePlus přichystalo i jednu specialitu, vyrobí totiž limitovanou edici 100 tisíc kusů modelu X s keramickým materiálem na zádech. Ty budou o dvacet dolarů dražší, ale už nikdy poté koupit nepůjdou.

Prodej odstartuje už 5. listopadu a opět budou potřeba pozvánky, ale firma chystá i speciální prodejní akce. Už od 2. listopadu si budou moci OnePlus X koupit zájemci v Paříži, dočasný obchod otevře firma v butiku Colette na ulici Saint Honoré. Otevřeno tu bude do 4. listopadu. Stejnou příležitost pak dostanou zákazníci v Londýně od 7. listopadu, v Berlíně od 9. listopadu a v Římě od 11. listopadu. Tady všude půjde OnePlus X koupit i bez pozvánky, takže se dají očekávat i případné tlačenice a fronty.