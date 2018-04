Zdarma a nevýhodně. Vymění vám top Samsung za OnePlus 2

Čínský výrobce OnePlus vyhlásil soutěž s názvem Take the edge off. V doslovném překladu vyzývá: „odstraňte hranu“, což je narážka na stejnojmenný model Samsungu.



V té bude vybráno 50 vítězů, kteří budou moci výměnou za jeden ze svých prémiových samsungů obdržet nový OnePlus 2. Nemusíme připomínat, že z čistě praktického hlediska jde o velice nevýhodnou nabídku, jelikož OnePlus 2 stojí přibližně polovinu ceny výše zmíněných telefonů korejského konkurenta.

Soutěž OnePlus celkem chytře zaštítilo podporou kampaně Hope Phones, která recykluje staré telefony, tržbami financuje výzkumy ve zdravotnictví a také pomáhá potřebným.



OnePlus 2 rozhodně má i v porovnání s prémiovými samsungy co nabídnout, přesto je tato kampaň přinejmenším troufalá. Jsme sami zvědaví, kolik bude reálných zájemců o takovou výměnu a zda se vůbec naplní požadovaná kapacita. Uzávěrka výběru zájemců je 18. října.