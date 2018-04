OnePlus Two má být stejný hit jako předchůdce. Výbava bude oslnivá

Jednomu z nejzajímavějších smartphonů loňského roku už roste nástupce. Řeč je o OnePlus One, jehož následovník s očekávaným označením OnePlus Two by měl na konkurenci opět udeřit nesmlouvavou výbavou a zároveň lákavou cenou.