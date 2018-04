Prodávají bez zisku, to je jejich marketing. OnePlus startuje v Česku

Asi třicítka fanoušků značky a několik českých novinářů se sešlo v úterý večer v prostoru Node5 na akci pořádané společností OnePlus k příležitosti uvedení jejího smartphonu One na český trh. Firma tu oznámila již dříve avizovanou dostupnost svého smartphonu včetně českých cen. Lákavý smartphone OnePlus One v bílé verzi se 16 GB paměti vyjde na 8 089 korun, provedení v černé barvě (a s mnohem luxusnější povrchovou úpravou) se 64 GB paměti stojí 8 989 korun. Mírnou komplikací je poštovné, které do České republiky vyjde na 499 korun.

Za dobře vybavený a elegantní smartphone jsou to vcelku lákavé ceny, pihou na jejich kráse je absence podpory našich „venkovských“ LTE pásem. Telefon je nutné objednávat z internetového e-shopu Oneplus.net/cz a podle toho, co se na stránkách píše, budou objednávky otevřeny vždy v úterý. Kromě samotného smartphonu nabídne značka i příslušenství, například přídavnou baterii s kapacitou 10 000 mAh za pouhých 484 korun. Dostupná bude až později v březnu.

V Praze představil značku hrstce fanoušků jeden z jejích spoluzakladatelů Carl Pei. Ve své prezentaci mimo jiné vysvětlil, jak je možné, že OnePlus prodává za tak nízké ceny. Firma momentálně funguje prakticky bez marže, snaží se jen dostat své produkty k co nejširší skupině uživatelů. Na druhou stranu OnePlus neutrácí skoro žádné peníze za marketing, právě samotné rozšiřování cenově dostupných produktů mezi větší masu lidí považuje firma za tu správnou „marketingovou“ akci. To samozřejmě vyvolává otázky o budoucím zdražení výrobků značky, jako k tomu v minulosti došlo i u jiných „vycházejících hvězd“ mobilního světa.

Sám Carl Pei nám po skončení prezentace potvrdil, že značka v Evropě na svých telefonech vlastně vůbec nevydělává, důvodem je relativně nevýhodný kurz eura. Budoucí vývoj cen Pei komentoval pouze konstatováním, že firma v podstatě nemá prostor pro zlevňování.

Zajímalo nás také, jak vlastně OnePlus v Evropě funguje. Byli jsme ujištěni, že cena uváděná v e-shopu je konečná a obsahuje i DPH. Jenže situace je trochu komplikovaná. OnePlus nemá v Evropě žádné zastoupení, které by tu mělo vlastní právní subjektivitu. Daň zaplatí výrobce při dovozu telefonů do svého centrálního skladu ve Velké Británii, dál už to firma neřeší. Ze skladu v Británii putují telefony přímo k zákazníkům, na faktuře je prodávajícím firma OnePlus se sídlem v Hong Kongu. Nově plánuje OnePlus i sklad v Německu, ze kterého by firma mohla obsluhovat i české zákazníky. Záleží však na prodejních úspěších značky.

Podobně „nevyřešeně“ se staví firma k záruce. Tu dává na své výrobky pochopitelně dvouletou. Servisní síť ovšem v Evropě nefunguje, zákazník musí telefon poslat zpět poštou a v případě oprávněné reklamace dostane nový kus. Evropský trh je ovšem podle Peie pro OnePlus velmi důležitý takže firma pracuje na tom, aby tu měla jak vlastní zastoupení, tak i servisní síť. Plány jsou, na druhou stranu je OnePlus poněkud známé svým trochu zvláštním přístupem k byznysu. Firma má za sebou několik skandálů, včetně zpackaných log CE na telefonech nebo nepovedené sexistické kampaně.

Carl Pei během své pražské prezentace určité potíže přiznal a tvrdil, že se z přehmatů snaží firma vždy velmi rychle poučit, aby podobné chyby nedělala dvakrát. Na druhou stranu právě třeba pražské setkání bylo důkazem toho, že OnePlus funguje jinak než běžné značky. Telefon na komorní akci představila malá parta mladých lidí, místy byla sešlost dost neorganizovaná, téměř v punkovém stylu. To není kritika, jen konstatování faktu. Určitý nekorporátní přístup je samozřejmě na OnePlus sympatický.

Firma má v současnosti ovšem už 700 zaměstnanců, takže o malém startupu už nemůže být řeč. Otázkou je, jak dlouho tedy uvnitř OnePlus uvolněná atmosféra vydrží. Za rok fungování prodala společnost přes milion kusů svého modelu One. V druhé polovině letošního roku bychom se podle všeho měli dočkat nástupce. Kolegové ze serveru Smartmania.cz od Carla Peie zjistili, že by se měla novinka objevit ve třetím čtvrtletí. O výbavě se stále spekuluje, kolegové se však dozvěděli, že by novinka měla mít podporu evropských LTE pásem 800 a 900 MHz.