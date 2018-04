Nabízeli smartphone ženám v sexistické soutěži. Skončilo to fraškou

Na první pohled přišlo OnePlus s velmi zajímavou soutěží. Firma chtěla džentlmensky dát při získávání pozvánek přednost ženám. Vyhlásila tedy soutěž, v jejímž rámci mohou slečny, dívky, dámy i paní získat přednostně pozvánku ke koupi smartphonu OnePlus One a k tomu tričko s firemním sloganem Never Settle. A pokud by se soutěžících sešlo dost, mohla jedna z nich dokonce vyhrát rovnou i telefon. Podmínkou bylo vyfotit se s logem firmy namalovaným třeba na ruce, na papíře, či jinde a takovou fotografii nahrát do fóra OnePlus (stránka je momentálně nedostupná, zde je stránka v cachi).

Potud by to mohla být zajímavá soutěž, jenže OnePlus se celá situace vymkla z rukou. Kvůli nevhodně nastaveným podmínkám a jasně převažujícímu pánskému publiku fóra se totiž ze soutěže strala fraška, v podání OnePlus už několikátá.

Firma totiž chtěla rozdat 50 pozvánek těm účastnicím, které získají ve fóru nejvíce lajků. Další stovku pak náhodně vybraným účastnicím a pokud by bylo účastnic 500 a více, jedna šťastná by získala černý model OnePlus One se 64 GB paměti. Potíž je především v těch padesáti pozvánkách pro nejoblíbenější fotografie. Vzhledem k jasně převažujícímu pánskému publiku ve fóru je totiž více než jisté, že se mezi nejoblíbenější fotky zařadí ty, na kterých budou nejatraktivnější dívky ve vyzývavých pozicích. Firma (naštěstí) zakázala nahotu, jenže to je jen jedna součást rovnice.

Ve fóru navíc nebylo příliš mnoho prostoru pro kreativitu, v záplavě nesmyslných příspěvků, které soutěž různě hodnotily, totiž mohla zajímavá fotka snadno zaniknout, zatímco polonahé tělo zaujalo jistě na první pohled. Administrátoři fóra vůbec nestíhali dané vlákno čistit od příspěvků, které tam nepatří. Ovšem upřímně, tam neměly být snad žádné jiné než soutěžní fotografie. Těch bylo ovšem ve fóru v době psaní tohoto článku (úterý 12. srpna v 18:00) jen pár desítek, zatímco příspěvků celkem tu bylo přes 900.

Nutno podotknout, že se neobjevila žádná účastnice, která by si výhru chtěla zajistit vyzývavou fotografií. Ostatně, je to vcelku logické, protože by si tím jistě zajistila hromadu zpráv od lačného pánského publika. Snímků s erotickým nádechem ovšem vlákno prosté není, pánské osazenstvo se náramně baví upravováním fotografií sexy slečen v grafickém editoru.

Řada žen si na nevhodnou povahu soutěže stěžovala. Výrobce ji nakonec po nátlaku zrušil, a to necelý den od vyhlášení.

Není ovšem jisté, co se stane s odeslanými fotografiemi. OnePlus si totiž v podmínkách soutěže vymínilo, že s příspěvky může naložit, jak se mu zachce, takže snímky může dále používat pro vlastní propagaci, dále je upravovat a šířit. Vzhledem ke zrušení soutěže však snad k ničemu takovému nedojde.

Soutěž by možná naši pozornost ani nevzbudila, kdyby nešlo už o několikátý téměř nepochopitelný přehmat OnePlus. Firma potenciální zákazníky štve právě systémem pozvánek i tím, že její telefon lze zatím koupit jen ve vybraných zemích. Přitom sama radí, že zájemci nemají kupovat telefony od překupníků (čtěte jak OnePlus rozzuřilo fanoušky).

Při startu vzbudila vášnivé reakce kampaň, ve které firma vyzývala, aby uživatelé rozmlátili svůj telefon, za což mohli dostat novinku za pouhé euro. Pravda, tady spíš naletěli horliví uživatelé, kteří nečekali na podmínky soutěže (více zde). Společnost také při svém bombastickém startu zatajila fakt, že to není jen nějaký malý startup, ale že má stejné majitele jako již delší dobu expandující firma Oppo (více zde).

Výsměch si pak vysloužila epizoda s vrácenou zásilkou telefonů. Celníci ji nepustili do EU kvůli tomu, že si firma graficky upravila logo CE, které stvrzuje certifikaci pro použití na místním trhu (více o celní kauze).