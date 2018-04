Chtěli mobil za euro. Na nic nečekali a rozmlátili svůj smartphone

V pravidlech stálo, že se zájemci mají přihlásit a že firma z nich vybere stovku, kteří mají natočit rozbíjení svého přístroje a za odměnu dostanou nový model One (více o OnePlus One zde). Důležité je ovšem to upozornění, že firma z přihlášených vybere, kdo má telefon rozbít a destrukci natočit. Zájemci mají výslovně počkat na vyzvání a ve formuláři vybrat telefon, který rozbijí a napsat způsob, jak to provedou. O netradiční marketingové akci firmy jsme vás informovali před několika dny (více zde).

Jenže mnoho lidí si buď nepřečetlo podmínky pořádně, nebo se nechali strhnout davem a jali se rozbíjet své mobily bez vyzvání firmou OnePlus, jak na to upozornil server Phonearena.com. Přitom některé detaily z podmínek vydaných firmou OnePlus si lidé přečíst museli.

Firma totiž vydala seznam telefonů, které pro rozbíjení akceptuje. Byly to výhradně lepší modely známých značek, žádné low-endy za pár tisícovek. Třeba od Applu to byl minimálně iPhone 5, od Samsungu Galaxy S2 a novější top modely a tak dále.

Nedočkavci z videí se minimálně tímto pravidlem řídili, protože rozbíjeli jen lepší modely ze seznamu akceptovaných přístrojů. V rozbíjení pak byli docela kreativní, uplatnění našly třeba krumpáč nebo rozbruska.

Že bude o netradiční marketingovou akci zájem, bylo jasné hned, jak firma akci představila. Vedle jednoho nového přístroje OnePlus One za euro či dolar totiž vybraným rozbíječům rozdá i tři pozvánky na prodej novinky za plnou cenu.

To je nabídka, která rozbíječům může rychle vynahradit ztrátu za rozbitý mobil. OnePlus totiž bude telefony přinejmenším zpočátku prodávat jen v omezeném množství a primárně na pozvánku. Jejich distribuci zatím výrobce nespecifikoval, ale je jasné, že v prvních měsících bude zájem větší než množství přístrojů.

Volné pozvánky, respektive telefony navíc, jistě půjde velmi snadno výhodně zpeněžit. Firma si za telefon bude žádat v přepočtu 8 200 korun, za variantu s velkou vnitřní pamětí. Základní verze s 16GB pamětí bude stát v přepočtu asi 7 400 korun (více zde).