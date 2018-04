Nová značka OnePlus nehrála fér. Tajila, že patří společnosti Oppo

Byl by to příběh jako z ekonomické červené knihovny. Pete Lau, viceprezident čínského výrobce smartphonů Oppo, loni v listopadu z firmy odešel a měl založit startup OnePlus.

Firma od počátku slibovala přinést na trh špičkový smartphone za velmi výhodnou cenu. Za pět měsíců od založení se jí to podařilo a od května by se model One měl začít prodávat. V Evropě za cenu kolem 8 200 korun, v USA okolo 7 000 korun plus místní daň. Telefon přitom výbavou konkuruje nejnovějším top modelům od Samsungu a HTC, které jsou však výrazně dražší, stojí od 17 500 do 18 500 korun.

Už v tomto článku jsme naznačovali, že Pete Lau musel s vývojem začít mnohem dřív, než odešel z Oppa a založil OnePlus. Za půl roku nelze reálně vyvinout a začít masově vyrábět nový špičkový smartphone.

A ono to nakonec bude asi ještě jinak. Jak informuje server GizmoChina.com, podle Dozorčího úřadu pro trh v čínském Shenzenu totiž značku OnePlus plně vlastní společnost Oppo. To potvrzuje i starší výpis z databáze internetových domén WHOIS, který dokazuje, že oficiální doménu oneplus.net vlastnilo Oppo.

Doplněno: server Gizchina.com zveřejnil odpověď výrobce, který uvádí, že Oppo Mobile a OnePlus mají stejného investora, kterým je společnost Oppo Electronics. Což v překladu potvrzuje původní domněnku, že OnePlus není žádným zázračným start-upem, ale je to jen jiná značka společnosti Oppo.

Oppo Find 7

OnePlus tedy není nic jiného, než jiný název pro smartphony Oppo. OnePlus lze tedy brát podobně jako měl před dávnými lety Siemens vlastní značku pro mladé s názvem Xelibri (více zde).

Zarážející už je podobnost modelu OnePlus One a smartphonů Oppo. Na poznámku novináře, že je nový OnePlus One podobný Oppo Find 7, Lau odpověděl: "Estetické standardy obou společností jsou podobné." A dodal, že dnes i tak všechny mobily vypadají jako iPhone.

OnePlus v modelu One používá systém CyanogenMod, tedy upravený Android. Nelze se divit, že i samotné Oppo nabízí jeden ze svých modelů N1 ve verzi s CyanogenModem (více zde).

OnePlus se na sebe snaží poměrně výrazně upozornit na internetu. Nová značka vyhlásila soutěž, ve které 100 lidí může za pouhý dolar získat nový model One. Stačí, aby nahráli na YouTube, jak co nejdrsněji zničí svůj současný mobil (více zde).

Kdo vlastní značku OnePlus, může být zákazníkovi docela jedno. Od Oppa ale není úplně "košer", že nepřiznalo barvu. Český zájemce o smartphone OnePlus One má navíc smůlu, že na rozdíl od smartphonů Oppo, si novinku One oficiálně zatím nebude moci koupit. V prodeji bude pouze v některých evropských zemích.