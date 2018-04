OnePlus One: Nejlepší smartphone světa za dumpingových 8 200 korun

Informace o výbavě chystaného smartphonu přitom dosud výrobce servíroval jen v omezených dávkách, ovšem i z mála šlo usuzovat, že OnePlus One má ambice zařadit mezi nejlépe vybavené smartphony současnosti.

Jenže bude podstatně levnější. A to nikoliv o pár procent, ale rovnou o více než polovinu oproti Samsungu Galaxy S5 nebo HTC One. Samsung stojí 18 500 korun, HTC je o tisícovku levnější. OnePlus nasadilo cenu modelu One na neuvěřitelných 269 eur za verzi s pamětí 16 GB a na 299 eur za variantu s pamětí 64 GB. V přepočtu to je 7 400 a 8 200 korun. Ceny pro USA jsou ještě nižší, top verze se v přepočtu dostane na 7 000 korun plus lokální daň.

V Evropě bude model dostupný jen přes internet na vybraných západoevropských trzích. Otázkou je, zda bude možné telefon poslat i do České republiky, která zatím v seznamu trhů chybí. Zpočátku má být k dispozici jen omezené množství přístrojů, pravděpodobně nejprve na pozvánku pro registrované uživatele. Prodej by měl startovat v květnu. Zájem zákazníků je obrovský, stránky firmy jsou často přetížené a nedostupné.

Maximální výbava

Podobně jako aktuální top modely HTC, Samsungu a Sony bude pracovní tempo OnePlus One diktovat Qualcomm Snapdragon 801 se čtyřjádrovým 2,5GHz procesorem a grafickou jednotkou Adreno 330. Operační paměť má velikost 3 GB, což je pro použitý 32bitový operační systém maximum, které dokáže využít.

CyanogenMod 11S je alternativní operační systém postavený na Androidu 4.4 KitKat, ale nabízí mnohá vylepšení (šifrování SMS, pokročilou aplikaci fotoaparátu i galerie, podpora rozličných gest). Integrovaná je také možnost zobrazovat virtuální tlačítka na displeji nebo v pruhu pod ním. Systém se navíc samozřejmě bude dále vyvíjet.

Lákadlem je 5,5palcový displej s rozlišením FHD (1 080 × 1 920 pixelů, 400 PPI) s vysokým rozsahem pozorovacích úhlů 178 stupňů. Velkému panelu se samozřejmě podřídily fyzické proporce telefonu, které jsou 75,9 × 152,9 při tloušťce 8,9 milimetru. Půdorys novinky je tak vyšší než u přímých konkurentů výše jmenovaných výrobců.

Připlatit za paměť se vyplatí

Vnitřní paměť má velikost 16, nebo 64 GB. A zatímco první verze bude s bílým krytem, varianta s obří pamětí bude k dispozici v černé barvě.

Vzhledem k absenci paměťového slotu a faktu, že jistou část paměti ukousne operační systém, nebude pro většinu zákazníků 16GB verze příliš atraktivní. Navíc cenová úspora není příliš výrazná (30 eur, asi 840 korun).

Hlavní fotoaparát zachytí až 13MPix snímky a využije k tomu optiku a snímač Exmor IMX214 od značky Sony. Objektiv má světelnost f/2.0 a dvojitý LED blesk. Přední fotoaparát pak charakterizuje údaj 5.0MPix.

OnePlus One bude podporovat snad všechny myslitelné telekomunikační standardy včetně rychlých datových přenosů LTE. K provozu bude třeba SIM karta velikosti micro. Uživatelé uvítají několikabarevné notifikační diody.