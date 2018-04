Současná špička se před OnePlus skloní. Má to být nejvýkonnější android

Pete Lau po listopadovém odchodu ze společnosti Oppo, v níž zastával funkci viceprezidenta, založil loni v prosinci společnost OnePlus se sídlem v čínském Shenzhenu. Krátce poté firma informovala o plánu uvést na trh nekompromisní telefon, který překoná i současně nejvýkonnější modely.

V tom jí má pomoci i spolupráce se společností Cyanogen Inc. OnePlus chce vlastním operačním systémem na bázi Androidu ukázat, že systém od Googlu uživatelům ve skutečnosti nemusí poskytovat nejlepší softwarové řešení. OnePlus však není první, kdo s firmou Cyanogen Inc. spolupracuje.

Prvním telefonem, u něhož byl CyanogenMod podporován přímo výrobcem, a bylo ho tak možné do zařízení nahrát bez ztráty záruky, byl ještě pod Lauovým vedením Oppo N1. U speciální CyanogenMod edice tohoto konstrukčně unikátního smartphonu pak byl upravený firmware s funkcemi, které standardní Android postrádá, předinstalovaný přímo výrobcem.

Vlajkový model OnePlus má však vynikat speciálně přizpůsobenými vlastnostmi a dalšími prvky, kterými se od běžného CyanogenModu odkloní. Kromě nekompromisního výkonu má být jeho konkurenční zbraní také kvalita zpracování či promyšlená konstrukce. K výrobě mají být použity jen nejkvalitnější komponenty a zohledněny stěžejní specifikace smartphonů letošního roku.

"Osobně jsem používal nebo vyzkoušel spoustu telefonů, které jsou nyní na trhu, a mluvil o nich s jejich uživateli. Zjistil jsem, že většina telefonů nevyhovuje. Jsou buď ošklivé, nebo objemné či špatně postavené," prohlásil Pete Lau na tiskové konferenci v Pekingu, kde byl představen prototyp chystané novinky.

O bližších specifikacích však OnePlus stále mlčí. V Pekingu tak byla potvrzena především podpora LTE na frekvencích 850, 1 700, 1 900, 2 100, 2 300, 2 500 a 2 600 MHz. Z toho je patrné zaměření společnosti na tuzemský, evropský, americký i japonský trh. Podpora frekvence 800 MHz ve výčtu schází, avšak i té by se měla podle vyjádření firmy mezinárodní verze telefonu dočkat.

Pete Lau na tiskové konferenci společnosti OnePlus v Pekingu.

Cenou by měl One konkurovat například Nexusu 5 či Xiaomi Mi3. Bude nižší a měla by se pohybovat okolo 300 dolarů, v přepočtu tedy zhruba kolem šesti tisíc korun. I přes vysoké cíle firma nasadila nízkou cenu. Maximalizace zisků z prodeje pro ni totiž prý není na prvním místě.

Optimismus, kterým firma oplývá, i přes dosud neznámé specifikace naznačuje příchod něčeho výjimečného. V OnePlus si jsou totiž jistí, že právě jejich smartphone bude pro uživatele tím nejpřitažlivějším na trhu. "Možná s výjimkou iPhonu," dodal Lau na pekingské konferenci.

Zda firma tohoto ambiciózního cíle dosáhne, na to si budeme muset ještě pár měsíců počkat. OnePlus One, který se chce stát světově nejvýkonnějším mobilem, by měl být na trh uveden až během letošního druhého čtvrtletí.