Levný zázrak OnePlus rozzuřil fanoušky. Radí nekupovat od překupníků

One Plus One je smartphone se špičkovými parametry, které místy překonávají současnou extratřídu v podobě Samsungu Galaxy S5 nebo HTC One M8, ale cenovkou od zhruba 6 500 korun. Není tedy divu, že je o telefon zájem a dá se pochopit, že výrobce není schopen vysokou poptávku uspokojit. Jenže teď firma sama rozdmýchala emoce a fanoušky pořádně naštvala.

5 důvodů proč nekupovat OnePlus One od překupníků 1. Nebudete mít záruku. Telefon je určen pro čínský trh, a tak pro něj platí roční čínská záruka. Řada přeprodejců přitom může snahy o reklamaci ignorovat. 2. Nekompatibilní LTE mimo Čínu. Čínská verze One podporuje tamní standardy TD-SCDMA a TD-LTE, chybí podpora WCDMA pásma 4 a LTE pásem 4 a 17, takže rychlá data nemusí v závislosti na síti fungovat. 3. Riziko zničení telefonu. Systém CyanogenMod si můžete nainstalovat sami, ale flashování není pro všechny a vyžaduje specifický software a příkazy v příkazové řádce. 4. Zaplatíte více. Překupníci si žádají více peněz. Společně s poštovným a celními poplatky očekávejte cenu vyšší než 400 dolarů. 5. Přijdete o OnePlus zkušenost. Cílem OnePlus je vytvořit špičkový produkt s jedinečnou uživatelskou zkušeností. Koupí od překupníka přijdete o služby určené zákazníkům OnePlus.

Na facebookovém profilu totiž firma sdílela odkaz na článek na svém blogu, ve kterém vyjmenovává pět důvodů, proč by si zájemci neměli kupovat OnePlus One od překupníků (viz box). Je pochopitelné, že jejich aktivity se firmě nelíbí, jenže reakce fanoušků se dala očekávat. Natěšení zájemci o OnePlus One, kteří si však telefon nemohou oficiální cestou pořídit, to dali výrobci pořádně "sežrat".

Zhruba hodinu po zveřejnění příspěvku se pod ním objevilo už 150 komentářů. Podobné množství příspěvků se většinou na stránce výrobce pod příspěvkem sejde za den. Většina z komentářů se týká právě toho, že OnePlus One je pro většinu zájemců nedostupné, a že se tedy aktivitám překupníků nelze divit. "Tady je nejlepší důvod, proč koupit od překupníků: můžete si jej koupit," shrnuje v komentáři frustraci Matthew Roger. Třeba e-shop oppomart.com má telefon skladem a cena je 399 dolarů.

Důvodů nedostupnosti je přitom hned několik. Tím základním je fakt, že OnePlus má zatím jen relativně malé výrobní kapacity a výroba se rozbíhá postupně. Firma tak zájemce o novinku pouze eviduje a postupně jim rozesílá pozvánky ke koupi. Navíc náběh výroby zdržely technické potíže a první zákazníci svůj smartphone dostávají zhruba v těchto dnech, i když jej One Plus slibovalo již zhruba před měsícem. Ale takové zdržení není vlastně ničím neobvyklým.

Větší část zájemců má i přesto smůlu. OnePlus One se totiž prodává jen na vybraných trzích, a to i přesto, že firma telefon nabízí výhradně přes vlastní internetovou stránku a nemá po světě prodejny. Zmiňované pozvánky ke koupi tak mohou zatím obdržet pouze šťastlivci z vybraných zemí světa. Kromě USA a Kanady, Taiwanu a Hong Kongu jsou to Rakousko, Belgie, Dánsko, Švédsko, Francie, Německo, Itálie, Nizozemsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie.

Telefon je dostupný také doma v Číně a právě odtud pocházejí většinou kusy v distribuci překupníků. OnePlus tak má přinejmenším v jednom bodě pravdu: model určený pro čínský trh podporuje tamní TS-CDMA sítě třetí generace a chybí mu podpora některých kanálů LTE. Proto nebude v Evropě fungovat 3G a připojení přes LTE může být dostupné omezeně.

Podobná situace panovala koncem loňského roku při uvedení špičkového Xiaomi MI3. Verze s procesorem Nvidia Tegra také podporovala pouze čínské standardy 3G a na provedení s procesorem Snapdragon a globální podporou 3G se čekalo dlouhé měsíce.

Není to poprvé, co OnePlus rozvířilo vlnu nevole. Koncem dubna totiž vyšlo najevo, že firma nehrála fér, když se prohlašovala za nový zázračný startup. Patří totiž jiné čínské značce Oppo (více o kauze OnePlus). Mnoho fanoušků se také nachytalo na startovací reklamní kampaň. Stovce lidí OnePlus slíbilo nový mobil jen za jedno euro, pokud zničí svůj stávající špičkový smartphone. Řada lidí však nečekala a telefon rozmlátila ještě před tím, než OnePlus zveřejnilo kompletní pravidla soutěže (více o zbytečně rozbitých telefonech).