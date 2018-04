OnePlus 6 dostane nejrychlejší snapdragon. Firma chce prorazit i v USA

OnePlus s každou další generací svého smartphonu dospívá a současný model 5T skutečně patří k velmi zdařilým kouskům. Do redakce sice zatím nedorazil, ovšem měli jsme možnost si jej krátce osahat právě v Las Vegas a naše dojmy byly veskrze kladné.

Ředitele společnosti Peta Laua během veletrhu CES vyzpovídala redakce serveru CNET a rozhovor se samozřejmě točil kolem budoucích plánů společnosti. Ty jsou jasné, aktuálně je ve vývoji nástupce v listopadu uvedeného modelu 5T, který dostane označení OnePlus 6.

Přestože je OnePlus zatím menší hráč, s každou generací svého smartphonu roste. Model 5T se po startu prodeje zakrátko stal nejrychleji se prodávajícím typem, a předčil tak předchozí pětku, která byla uvedena loni v červnu.

OnePlus 6 by podle Laua měla být uvedena koncem druhého kvartálu letošního roku. Očekává se, že načasování bude podobné jako u „pětky“, čímž by výrobce zachoval roční interval uvedení zcela nové generace.

Současný OnePlus 5T je v pořadí druhým vylepšeným modelem, který výrobce uvedl přibližně v polovině životního cyklu. Prvním “mezistupněm“ byl v listopadu 2016 vydaný typ 3T, který oproti původní „trojce“ přišel s modernějším procesorem (Snapdragon 821 oproti 820) a větší baterií (3 500 vs. 3 000 mAh).

Naproti tomu 5T je v porovnání s „pětkou“ vlastně zbrusu novým modelem. Má moderní Full HD+ displej (1 080 × 2 160 pixelů, poměr stran 18:9), což si vyžádalo designové změny v čele s přemístěním snímače otisků prstů na záda. Displej díky tomu zabírá větší procento čelní plochy přístroje (80 % oproti 73 procentům u OnePlus 5).

Lau během rozhovoru uvedl, že není úplně jisté, že firma letos znovu uvede dva smartphony jako v uplynulých dvou letech. Potvrdil však, že šestkový model dostane nejvýkonnější mobilní procesor Snapdragon 845, protože žádná jiná alternativa ani neexistuje.

Nový čip se jako první objeví u Galaxy S9 od Samsungu a ostatní výrobci tak budou muset na dodávky nového snapdragonu počkat. Bude se tedy opakovat loňský scénář, kdy například LG muselo svou G6 vybavit starším typem 821, jelikož první emise tehdy nejvýkonnějšího typu 835 šla Samsungu pro řadu S8.

OnePlus důsledně vylepšuje i starší modely

Kromě vývoje nového modelu však výrobce nezapomíná ani na vylepšování starších generací formou softwarových updatů. Další z čelních tváří společnosti Carl Pei potvrdil brzký příchod beta verze funkce Face Unlock pro modely 3/3T.

Možnost odemykání smartphonu skenováním tváře byla přitom jednou z novinek současného modelu 5T, zkraje roku ji dostal i pětkový model. Pei její implementaci komentuje slovy, že není důvod zadržovat funkce, které lze snadno dodat i starším přístrojům. V tomto by se mohli ostatní výrobci u OnePlus inspirovat.

Letošní rok by pro OnePlus mohl být přelomový. Chystají se totiž jednání s americkými operátory o možném zařazení smartphonu OnePlus do jejich nabídky. Pokud se setká správná příležitost se správným načasováním, pak by podle Laua firma takovou příležitost ráda využila. Jak ovšem ukazuje případ Huaweie, nebude průnik na americký trh pro čínskou firmu nijak snadný.

Uspět lze i s jedním modelem

Apple mnohdy vyzdvihujeme pro skutečnost, že dokáže uzmout značnou část trhu jen s několika málo smartphony v nabídce. Kromě aktuální generace iPhonu má totiž v nabídce i dva roky staré generace za zvýhodněné ceny.

Z tohoto pohledu je však taktika OnePlus unikátní, jelikož společnost souběžně prodávala nejvýše dva modely. Aktuálně lze ovšem zakoupit pouze loni v listopadu uvedený model 5T, předchozí pětka z oficiálního webu zcela vymizela a následovala tak modely 3 a 3T.

Společnost OnePlus se před čtyřmi lety prezentovala jako úplný nováček na trhu, přestože to nebyla pravda (více v článku Nová značka OnePlus nehrála fér). Subjekt je totiž dceřinou firmou společnosti OPPO, která patří do konglomerátu BBK Electronics. Na jaře 2014 představila svůj první přístroj OnePlus One, jehož vstupu na trh předcházela originální reklamní kampaň. Prodej byl možný jen skrze tzv. pozvánky, telefon si tak nemohl koupit úplně každý, což z něj dělalo obtížně dostupné zboží a v očích zájemců tím přístroj získával na atraktivitě.

Telefon se profiloval jako zabiják vlajkových lodí, cenově dostupný smartphone s parametry těch nejlepších. Od prodeje na pozvánky firma počínaje modelem OnePlus 3 v roce 2016 upustila, s jeho uvedením spustila mezinárodní e-shop s pobočkou i v Evropě. Z telefonu se rázem stal nejprodávanější typ, na jehož úspěch navázala vylepšená verze 3T. Loni v červnu výrobce uvedl pětkový model, který v listopadu následoval výrazně přepracovaný současný typ 5T.