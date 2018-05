Někdejší král mezi androidy už jen kopíruje trendy, ale stále se vyplatí

Novinka značky OnePlus (patřící pod čínské Oppo) zapadá do takřka slovníkové definice „smartphone z roku 2018“. Má vše, co je letos v módě, a naopak vlastní invence jsme se moc nedočkali. Je tu výřez displeje, širokoúhlá obrazovka, lesklá skleněná záda, duální fotoaparát... Zkrátka přesně to, co už mají i ostatní značky jako Apple, Huawei, Asus, LG a další. OnePlus 6 tak v první řadě spoléhá hlavně na příznivý poměr ceny a výkonu.

Nejnovější OnePlus se může pyšnit 6,3palcovým OLED displejem, který má poměr stran 19:9 a rozlišení 2 280 x 1 080 pixelů, a jak už bylo zmíněno, i výřez v horní straně, kde se nachází nutné senzory, reproduktor a také přední fotoaparát. Ti, kterým tento trend nevadí, jistě zajásají, ale už z reakcí na první uniklé snímky bylo jasné, že někteří příznivci značky nejsou s tímto novým designem moc spokojeni. Ti si tak budou moci výřez alespoň „schovat“ černým pruhem na obrazovce.

Ačkoliv měl předchůdce (model 5T) přibližně stejné rozměry, díky tenčím rámečkům se na přední stranu novinky vešel o necelé 0,3 palce větší displej. Designovým oživením jsou i skleněná záda, která bohužel výrobce zvolil pouze z estetických důvodů a ne jako například firmy Apple či Samsung, které sklo používaly kvůli možnosti bezdrátového nabíjení.

Nebyl by to OnePlus, kdyby nebyl osazený tím nejvýkonnějším hardwarem současnosti, což podtrhuje slogan novinky „The speed you need“ („rychlost, kterou potřebujete“). Těšit se tak můžete na kombinaci Snapdragonu 845 společně s 6 či dokonce 8 GB operační paměti. Verze s různou kapacitou datového úložiště a operační paměti jsou hned tři - 6/64 GB, 8/128 GB a 8/256 GB. Paměťové karty ovšem novinka nepodporuje.

Další vlastností, bez které se špičkový mobil v roce 2018 neobejde, je duální fotoaparát. OnePlus 6 disponuje dvěma snímači - hlavní má rozlišení 16 MPix, světelnost f/1,7 a optickou stabilizaci, druhý pak 20 MPix se stejnou světelností, ovšem bez stabilizace. Dohromady poslouží třeba při focení portrétů, kdy se společně s umělou inteligencí starají o lepší hloubku ostrosti.

Raritou je pak také natáčení videa ve 4K rozlišení při 60 snímcích za sekundu - tato kombinace se stále příliš často u mobilů nevidí. Nechybí ani možnost natáčet zpomalená videa v režimu 480 snímků za sekundu a HD rozlišení. Přední fotoaparát má rozlišení 16 MPix a mimo selfie snímků se stará také o rozpoznávání obličeje majitele při odemykání telefonu. Lze samozřejmě využít i čtečku otisků prstů, která je umístěna na zádech telefonu.

OnePlus vybavilo telefon „odolností proti počasí“, a ačkoliv nepřiznává žádnou oficiální specifikaci, telefonu by neměl vadit déšť či jiné drobné polití vodou. V době, kdy přední modely na trhu disponují certifikacemi IP67/68, tedy odolnosti i v případě ponoření do vody, je to jen slabé pozlátko. Konektorová výbava zahrnuje jak USB-C, tak 3,5mm audio jack.



Baterie je stejná jako u předchůdce, stále tedy telefon napájí 3 300mAh akumulátor, který podporuje vlastní technologii rychlého nabíjení Dash Charge. Jak už bylo výše zmíněno, i přes přítomnost skleněných zad se telefon nedá dobíjet bezdrátově, což je trochu promarněná příležitost.

Na výběr je celkem ze tří barevných provedení - lesklá bílá (Silk White), lesklá černá (Mirror Black) a matná černá (Midnight Black). Telefony začne výrobce prodávat na začátku příštího týdne s následujícími cenami:

519 eur (asi 13 270 korun) za verzi s 6/64 GB

569 eur (asi 14 550 korun) za verzi s 8/128 GB

619 eur (asi 15 830 korun) za verzi s 8/256 GB

Vzhledem k tomu, že OnePlus posílá telefony z evropského internetového obchodu, je v ceně už zahrnuto DPH. Poštovné je zdarma. Ve srovnání s loňským modelem 5T jsou tak počáteční ceny nepatrně vyšší - 5T začínalo na 499 eurech.