Nový OnePlus bude supervýkonný. Ozdoba bude stejná jako u iPhonu X

Není to tak dlouho, co se začal prodávat OnePlus 5T, ovšem už zanedlouho bychom se mohli dočkat jeho nástupce, tedy modelu OnePlus 6. To je známá strategie čínské značky, která uvádí novinky jako na běžícím pásu. Zcela nového modelu se podle všeho dočkáme dříve než až po roce od představení loňského modelu 5. OnePlus 5 byl představen loni v červnu, u novinky lze nicméně očekávat dřívější termín.

OnePlus 6 má být opravdový „trhač benchmarků“. Jak informuje server Android Central, prototyp dosáhl v testu AnTuTu skóre 276 510 bodů. To je rekordní hodnota, ve výkonnostních testech vynikaly už dřívější smartphony OnePlus. Bylo jim ovšem vyčítáno, že stejně jako jiní výrobci smartphonů v testech výkonnosti podvádějí a uměle navyšují výkon při detekci spuštěného benchmarku.

Výborný výsledek v testu AnTuTu dává tušit, že novinka bude používat nový vrcholný procesor Snapdragon 845 - již minulé modely OnePlus vždy nabízely ty nejlepší a nejmodernější čipy.

Design novinky bude reflektovat současné trendy. Má mít displej téměř přes celé čelo s poměrem stran 19:9. To znamená, že nebude chybět vykrojení displeje známé z iPhonu X. Poměr stran displeje chystané novinky totiž znamená displej 18:9 s prostorem pro vykrojení.

Čtečka otisků asi nebude jako u sesterského Viva integrovaná v displeji, ale na zádech. Ve výbavě jistě najdeme dvojitý fotoaparát. Chybět nemá špičkové zpracování, záda telefonu mají být skleněná.