Jde po krku zavedeným značkám. Špičkový OnePlus 5T stojí 13 tisíc

Loni zvolila značka OnePlus u svého top modelu vlastně takový jednoduchý přístup. Když už byl na trhu typ OnePlus 3 nějakou dobu, připravila trochu vylepšené provedení 3T, které dostalo o novější procesor a pár dalších drobných změn. Po stránce designu se fakticky nic neměnilo a 3 a 3T byly téměř totožné telefony, majitel modelu 3 neměl v době uvedení vylepšené verze v podstatě žádný důvod uvažovat o brzkém upgradu na novinku.

To letos je taktika úplně opačná. Po stále vcelku konzervativním modelu OnePlus 5 (čtyřku značka kvůli pověrčivosti vynechala) přichází „vylepšený“ OnePlus 5T, který je však vlastně hodně jiný. Stejný je jen ten hardware uvnitř: Snapdragon 835 a 6, nebo 8 GB RAM stejně jako třeba baterie s kapacitou 3 300 mAh zůstávají zachovány. Ale jinak je všechno jinak.

Novinka má mírně pozměněný design, který reflektuje hlavní změnu: displej. Ten totiž nově dostal úhlopříčku šest namísto 5,5 palce. Přitom rozměry se moc nezměnily (mají hodnotu 156,1 x 75 x 7,3 mm), jen se OnePlus vydalo moderní „bezrámečkovou“ cestou. Displej tak má nově poměr stran 2:1 jako třeba u LG G6, V30, Pixelu 2 XL, Huawei Mate 10 Pro nebo nového HTC U11+. AMOLED panel pochází od Samsungu a má rozlišení 2 160 x 1 080 pixelů, nežene se tedy za QHD výšinami. Mimochodem, těch několik pixelů navíc bude znamenat, že v benchmarcích novinka předchůdce OnePlus 5 nejspíš nepřekoná.

Kvůli tomu, že teď displej zabírá asi 80 % čelní plochy, byla přestěhována čtečka otisků prstů. Ta je nově na zádech a čelní kamera získala schopnost rozpoznávat obličej uživatele. Zajímavostí je, že čtečka má keramický povrch, který ale barvou ladí s černým hliníkovým tělem telefonu (alespoň zpočátku to bude jediná barva v prodeji). Naopak obětí zmenšování rámečků se nestal sluchátkový konektor, 3,5mm Jack tu tedy stále je.

Zajímavou změnou prošel i fotoaparát novinky. Ten je opět duální, ale tato sestava teď slouží namísto 1,6násobného přiblížení k tomu, aby přístroj lépe fotografoval ve zhoršených světelných podmínkách. Jsou tu dva senzory Sony, jeden s rozlišením 16, druhý 20 megapixelů, oba „sedí“ za optikou se světelností 1.7. Ohnisková vzdálenost je u obou senzorů shodně 27 mm (OnePlus 5 mělo 24 a 36 mm). Při fotografování v horším světle pak software využívá obraz z obou čipů a snaží se z nich složit jednu ideální šestnáctimegapixelovou fotku (16 megapixelů má primární foťák). V opravdu špatném osvětlení pak zkombinuje čtyři pixely většího senzoru do jednoho a získá tak pětimegapixelový snímek. Obě čočky také slouží ke hrátkám s hloubkou ostrosti.

Nadále chybí bezdrátové dobíjení nebo jakákoli oficiální odolnost vůči vodě a prachu. A zklamáním je i fakt, že novinka nepřichází na trh s novým Androidem 8.0 Oreo, ale jen se starší verzí 7.1 Lollipop. Ale měly by tu být i „absence“, které uživatele potěší. Jedním z důvodů, proč OnePlus s novým vylepšeným typem přišlo docela rychle, je fakt, že v závěru června představený model 5 trpěl v některých případech různými potížemi. Želé efekt, přehozené stero, nenadálé vibrace a další drobnosti by snad měly být zažehnány. Snad se neobjeví žádné nové komplikace.

Novinka by se v on-line prodeji na stránkách OnePlus (jinak výrobce ani neprodává) měla objevit už 21. listopadu, tedy v úterý. Cena je stanovena na 499 eur u základního provedení se 64 GB paměti a 6 GB RAM, varianta se 128 GB paměti a 8 GB RAM vyjde na 559 eur. To je v přepočtu asi 12 800 a 14 300 korun. Investice do dražší verze se vyplatí, protože paměť nadále nejde rozšířit kartami microSD. Ceny by měly být konečné, OnePlus by mělo telefony dodávat z evropských skladů, a tak není třeba připočítávat clo ani DPH.