První dojmy: OnePlus 5T je supersmartphone, který opravdu stojí za to

Značka, která si staví na tom, že vyrábí „zabijáky supersmartphonů“, neměla v poslední době na růžích ustláno. Smartphone OnePlus 5 totiž sužovaly všemožné chyby a potíže, takže tenhle nadějný kousek nejspíš nesplnil prodejní očekávání. I proto nejspíš OnePlus rychle přispěchalo s nápravou a připravilo vylepšený model 5T, který se ale od předchůdce liší vcelku zásadně. Odlišnosti jsme popsali v článku s představením telefonu, můžete je v něm detailněji prostudovat.

Teď se nám ale poprvé OnePlus 5T dostalo do ruky – krátce jsme si jej vyzkoušeli na stánku Qualcommu na veletrhu CES. Uvnitř 5T totiž tepe čipset Snapdragon 835 a Qualcomm se na CESu tradičně na svém stánku takovými exotičtějšími smartphony chlubí.

Na první pohled je 5T telefon, který ctí módní trendy – malé rámečky, displej v poměru stran 2:1 a samozřejmě špičkový výkon. V praxi nás zaujalo, jak je model kompaktní. Úzký a vysoký displej se šestipalcovou úhlopříčkou v kombinaci se zmíněnými minimálními rámečky jsou samozřejmě základ, ale 5T působí celkově nečekaně štíhlým dojmem. Dokonce štíhlejším než Huawei Mate 10 Pro se stejnou koncepcí a papírově velmi podobnými rozměry.

OnePlus 5T má totiž hodně zúžené hrany a telefon působí velmi ploše, záda jsou přitom vhodně zaoblena, takže skvěle padne do ruky. V tomto ohledu patří model k tomu nejpříjemnějšímu mezi špičkovými modely. Oceňujeme také velmi povedené zpracování, smartphone neexperimentuje s kombinací materiálů a celokovové tělo vlastně ještě přidává na dojmu kompaktnosti a ucelenosti přístroje.

Smartphone je zároveň důkazem toho, že extrémně vysoká rozlišení opravdu nejsou potřeba. Full HD+ na dané úhlopříčce nám stačí a zářivé barvy AMOLED panelu se budou jistě řadě uživatelů velmi zamlouvat. Co se nám ovšem u aktuálního špičkového modelu líbí méně, je přítomnost Androidu 7.1.1 namísto nového Oreo – ale to je jen dočasný nedostatek, betaverze Oreo je už pro odvážnější uživatele OnePlus 5T k dispozici a finální provedení by mělo být k dispozici velmi brzy.