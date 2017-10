OnePlus 5 hlásí vyprodáno. Nástupce přijde nečekaně brzo

OnePlus 5 je v prodeji od června ve dvojím barevném provedení a vedle základní 6/64GB varianty je k mání i vyšší verze s 8 GB operační paměti a 128GB úložištěm. Začátkem září byla uvedena speciální edice s označením OnePlus JCC+, na které se podílel francouzský módní návrhář Jean-Charles de Castalbajac. Tato verze byla k dispozici v omezeném množství.

Spekulace o možném brzkém příchodu nástupce navíc přiživuje skutečnost, že i běžné verze OnePlus 5 nejsou vůbec dostupné a oficiální e-shop hlásí vyprodáno.

OnePlus loni uvedlo vylepšený model 3T jen pět měsíců od startu prodeje „trojky“. Časově by tedy uvedení nového přístroje do filozofie společnosti zapadalo. Jenže zatímco 3T byl v podstatě stejný smartphone a vylepšení se zúžila na modernější procesor a větší baterii, chystaná novinka by mohla být zbrusu nový model. Proto se mluví také o označení OnePlus 6.

Je veřejným tajemstvím, že OnePlus patří pod křídla společnosti OPPO a spekuluje se, že nové OnePlus by mohlo vycházet z modelu OPPO F5, jenž by měl být představen koncem října.

F5 má podobně jako spousta nových smartphonů širokoúhlý displej s poměrem stran 18:9. Konkrétně je použita šestipalcová jednotka s rozlišením 1 080 × 2 160 obrazových bodů (FHD+). Připomeňme, že OnePlus 5 má běžný 5,5palcový s rozlišením FHD (1 080 × 1 920 pixelů).

Vyšší displej však znamená zcela nové šasi a jiný design. Panel uvedených proporcí by se do těla „pětky“ prostě nevměstnal. F5 se podle prvních renderů hodně podobá Samsungu Galaxy S8 a dokonce se zdá, že je displej po stranách zahnutý.

Loni výrobce verzi 3T vylepšil čipovou sadou, když zavedený Snapdragon 820 nahradil verzí 821, která měla asi o desetinu větší výpočetní výkon. Vyšší výdrž pak zajistil článek s o něco vyšší kapacitou.

Letos však lepší procesor nepřipadá v úvahu, jelikož Qualcomm podle posledních informací dříve spekulovaný upgrade v podobě Snapdragonu 836 neuvede. Zatím je tedy příchod nového OnePlus spíše na úrovni spekulací, během několika týdnů by však mělo být zcela jasno.