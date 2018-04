Zrušili systém pozvánek a teď nestíhají vyrábět. OnePlus 3 jde na dračku

OnePlus prodávala systémem pozvánek své první dvě generace stejnojmenného smartphonu a stejný způsob zvolila i u kompaktnějšího pětipalce jménem X (recenze zde).

Zájemci o OnePlus 3 už peripetiemi se sháněním pozvánky projít nemusí, smartphone lze jednoduše objednat přímo z oficiálního webu. Pozvánkový systém prodeje výrobci umožňoval snadno kontrolovat nabídku a poptávku a aktuální situaci pružně podřizoval výrobní kapacity. Když však výborně vybavený a cenově dostupný OnePlus 3 společnost vypustila na trh tak říkajíc na divoko, výroba postupně zvyšující se poptávku o telefon nestačila uspokojit.

Spoluzakladatel firmy Carl Pei proto v minulých dnech na oficiálním fóru oznámil, že jsou nuceni na čtyři dny v celé Evropě pozastavit prodej OnePlus 3. Takto krátký časový interval by podle kalkulací vedení měl stačit, aby se situace s dosud nejrychleji se prodávaným smartphonem této značky stabilizovala.

Prodej bude pozastaven od 9. do 12. srpna a to v řadě zemí EU včetně Česka, z třetích zemí je zmíněn pouze Hongkong. Pei k tomuto kroku dodává, že intenzivně pracují na rozšíření produkce, které by podobným situacím, kdy linky nestíhají vyrábět, mělo do budoucna předejít. Zákazníci, kteří zvažují koupi OnePlus 3 a nechtějí si čekání prodloužit, by tedy měli objednávku provést ještě během dneška. S úderem půlnoci totiž možnost zakoupit telefon on-line na čas zmizí.

Zarážející je však i současná předpokládaná doba dodání, kdy eshop uvádí, že telefon odešle během 7 týdnů, což je pořádný rozptyl a naznačuje, že by předpokládaná odstávka mohla mít i mnohem delšího trvání.

OnePlus aneb systém pozvánek a dokonalý marketing

Společnost OnePlus zaujala před dvěma lety svým smartphonem OnePlus One, který označovala za zabijáka špičkových modelů zavedených značek. Telefon výborných parametrů, které skutečně dotahovaly tehdy nejlepší modely, navíc nabízela téměř za polovinu. Firma se sice navenek profilovala jako nováček v oboru, nakonec se však ukázalo, že za ní stojí společnost Oppo, která je dnes v segmentu poměrně silným hráčem.

Ono zatajování skutečné identity nebylo v souvislosti se zajímavým smartphonem jedinou „kauzou“. Firma si chytrým marketingem dokázala rychle vybudovat objemnou fanouškovskou základnu, systém pozvánek pak z OnePlus One udělal obtížně dostupné zboží. O to víc získal u chtivých zájemců na atraktivitě. Připomeňme také netradiční akci Smash the Past, kdy firma nabízela svůj smartphone za symbolické jedno euro. Uživatelé však museli rozbít svůj smartphone, onu popravu nafilmovat a video poslat výrobci.

Akce však měla hned dva háčky. Za prvé se nového smartphonu za euro dočkala jen stovka nejrychlejších ničitelů stávajícího telefonu. A za druhé museli zákazníci v touze po OnePlus One zničit některý smartphone z jasně daného seznamu, nestačilo rozbít levný kousek za tisícovku. Mnozí nedočkavci si tehdy nepřečetli pravidla celé akce a svůj smartphone roztloukli zcela zbytečně.