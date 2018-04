Nejlépe zabalený mobil slibuje ďábelský výkon. První dojmy z OnePlus 3

„Podívejte se na to, jak ho pěkně zabalili. To vypadá, že si dali záležet opravdu na každé maličkosti,“ ukazoval jsem kolegům telefon OnePlus 3, který jsem objednal hned po jeho uvedení na trh (pozvánka tentokrát nebyla nutná). Z Německa přišla krabička přesně napasovaná do nafouknutého ochranného obalu, který připomíná nafukovací lehátko. Že si výrobci po vzoru Applu dávají záležet na krabičce, to už je u dražších modelů běžné. Pozornost vnějšímu obalu ovšem věnuje málokdo.

Naše „unboxing video“ telefonu OnePlus 3:

VIDEO: Rozbalujeme telefon OnePlus 3 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V záplavě androidích telefonů je těžké se odlišit. Někdo to zkouší ultravysokým rozlišením displeje, někdo nabízí vodotěsnost. Čínský globální start-up razí heslo „žádné kompromisy“ a na první pohled upoutá poměrem cena/výkon. Jeho nejnovější telefon jsem objednal v oficiálním obchodě za 10 990 korun (v USA za 399 dolarů), ale směle se může podívat do očí i nejdražším vlajkovým lodím značek Samsung nebo Huawei s dvojnásobnou cenou.

V kovovém těle se skrývá 64 GB úložného prostoru a úžasných 6 GB operační paměti. To spolu s procesorem Snapdragon 820 prakticky zaručuje obrovský výkon.

Příští týden přineseme podrobnou recenzi, kde se zaměříme také na fotoaparát, uživatelské prostředí, rychlostní testy a zkušenosti s každodenním užíváním.

Máte konkrétní dotaz nebo tip na něco, co bychom měli vyzkoušet? Napište do diskuze, pokusíme se odpovědět v recenzi nebo přímo v diskuzi.