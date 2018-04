Tento smartphone nemá konkurenci, nebo snad ano? OnePlus 2 v redakci

Značka OnePlus se poměrně rychle stala pojmem a doslova kultem. Její první model One patřil loni a v první polovině letošního roku k nejatraktivnějším smartphonům, zákazníky lákal výhodnou cenou a špičkovou výbavou, která odpovídala modelům za téměř dvojnásobné peníze. Firma se také proslavila často zvláštním marketingem a nepříliš dobře pochopeným systémem pozvánek.

Letos se totéž snaží OnePlus zopakovat. Zatímco původní model One si mohou již zájemci pořídit bez pozvánky, žhavou novinku OnePlus 2 opět jinak než s pozváním zatím pořídit nelze. Ve frontě na telefon čekají více než tři miliony zájemců a jejich řady rostou. Firma zatím krátce po startu prodeje nestíhá zájem uspokojit a nejspíš tomu tak ještě nějakou dobu bude. Pozvánky tak dělají z OnePlus 2 docela exkluzivní zboží, což vlastně může být na jednu stranu i výhoda. Jenže kdo po telefonu touží, má buď smůlu, nebo si za něj musí připlatit u zprostředkovatelů.

A to je škoda. Přitom existuje hned celá řada smartphonů, které mají podobné vlastnosti jako OnePlus, jsou k dispozici za podobně lákavou cenu a přitom vám je kurýr doručí z e-shopu třeba do několika hodin po objednání.

Tím nechceme říci, že by OnePlus bylo špatným smartphonem. Naopak, podle našich prvních dojmů je to skvělý stroj s výtečným zpracováním, rychlým systémem a určitou dávkou exkluzivity, kterou u zmiňovaných soupeřů nenajdete. Jeho koupí určitě neuděláte chybu. Ale zrovna tak nebude chybou koupě kteréhokoli ze zmíněných soupeřů.

Jaký vlastně je

Než představíme soupeře, je vhodné říci, jaký vlastně OnePlus 2 je. Především hodně výkonný, jeho Snapdragon 810 je tím nejvýkonnějším mezi soupeři. Jenže dnes už je výkon mobilních procesorů tak vysoký, že jej mnozí uživatelé nedovedou vůbec využít. Moderní smartphone tak musí zaujmout i něčím jiným než jen brutálním výkonem, který se stává podružným. OnePlus 2 to zkouší například čtečkou otisků prstů (funguje moderním způsobem, stačí prst přiložit a telefon se odemkne) nebo zbrusu novým konektorem USB-C, který se v budoucnu stane standardem snad u všech chytrých zařízení.

Klasický redakční test připravujeme.

Jenže dnes vlastně bude USB-C určitou komplikací a překážkou, protože budete jedni z mála, kdo bude shánět nabíječku s tímto zatím málo rozšířeným konektorem. Za rok, za dva, bude samozřejmě situace jiná, ale je otázkou, zda je potřeba být v tomto ohledu průkopníkem. My OnePlus za odvahu chválíme, ale pro běžného uživatele může být toto řešení v době, kdy najdeme microUSB konektor doslova všude, trochu nepraktické.

Když je řeč o moderních věcech, z tohoto hlediska chybí OnePlus třeba bezdrátové dobíjení nebo NFC. Obojí je škoda, ale i my sami bez těchto funkcí dovedeme bez problému žít. Jenže, třeba zrovna to bezdrátové dobíjení by OnePlus mít mohlo, když už bude muset uživatel stejně pořizovat USB-C kabely, jelikož v balení je samozřejmě jenom jeden. Soužití s novým konektorem by to trochu ulehčilo. Nové OnePlus také disponuje kompletní podporou LTE frekvencí a ačkoli to ještě musíme ověřit, s fungováním rychlých dat kdekoli po naší republice by tu neměl být problém. Navíc oproti předchozí generaci je telefon dvousimkový, což se také může hodit. Nadále nemá slot na paměťové karty, ale u 64GB varianty, kterou testujeme, to v zásadě nevadí. Jenže kupovat základní verzi se 16 GB paměti je prostě nesmysl, paměť se rychle zaplní, stačí třeba častěji fotit a za půl roku může být paměť plná. Z toho ostatně vycházíme při našem srovnání, OnePlus 2 srovnáváme s konkurencí v jeho verzi se 4 GB RAM a 64 GB uživatelské paměti, která stojí 11 099 korun. Varianta s menší pamětí je o 1 900 korun levnější, ale vzhledem k možnostem smartphonu je to drahá sleva.

Na OnePlus 2 oceňujeme parádní zpracování. Kovový rám v kombinaci s antracitově černým zadním krytem vytváří luxusní dojem, telefon působí velmi bytelně a neklouže v ruce. Takto kvalitní zpracování žádný z níže navrhovaných soupeřů nemá. Tím zároveň netvrdíme, že by soupeři byli laciné hračky. A co že si tedy můžete koupit místo „dvojky“? Všichni soupeři patří mezi smartphony s velkým 5,5palcovým displejem a minimálně Full HD rozlišením a vysokým výkonem i parádní výbavou.

Soupeř z vlastních řad: OnePlus One

Zatímco u nového modelu budete muset čekat na pozvánku, nebo připlácet, starší OnePlus One si lze v on-line obchodě značky pořídit bez problémů okamžitě. Jasně, One má slabší procesor Snapdragon 801, trochu obyčejnější design a nemá pokrokový USB-C konektor nebo čtečku otisků. Jenže pro mnohé zákazníky nejsou tyto funkce příliš důležité. Z našeho pohledu je zásadní nevýhodou nekompletní podpora LTE, nejrychlejší mobilní data tu budou fungovat jen občas.

Oneplus One

Pokud LTE oželíte, 64GB verze stále velmi atraktivního smartphonu vyjde na 8 199 korun. Tedy o tisícovku méně než základní nové OnePlus, ale věřte, že toto je prostě vyváženější volba.

Soupeř překvapivý: Asus Zenfone 2

Jedním z možná trochu nedoceněných výborných smartphonů je Asus Zenfone 2, jehož recenzi vám přineseme v brzké době. Zenfone se od většiny soupeřů liší procesorem Intel, o výkon ovšem není potřeba mít obavy. Nejlepší varianta Zenfonu 2 má stejně jako 64GB verze OnePlus 2 rovnou 4 GB RAM a je to opravdu rychlý a výkonný smartphone. Na absolutní vrchol nemá, ale v praxi to většinou není poznat.

Premiéra Asus Zenfone 2 v Paříži

Asus potěší i naštve spoustou softwaru navíc, ale ten nejotravnější jde naštěstí odinstalovat. Velkou výhodou je fotoaparát s celou řadou kreativních a pokročilých režimů. Byť možná bude OnePlus 2 fotit lépe z hlediska detailů (teprve vyzkoušíme), pro kreativní fotografy je Zenfone 2 velmi lákavou volbou. Rozlišení 13 megapixelů je u obou soupeřů shodné, OnePlus má navrch v optické stabilizaci obrazu a laserovém ostření. Zenfone sice nemá třeba čtečku otisků prstů a podobně jako u OnePlus mu chybí bezdrátové dobíjení, ale nechybí tu NFC, LTE, podpora dvou SIM nebo slot na karty microSD.

Asus Zenfone 2 stojí oficiálně 9 990 korun se 32 GB paměti a 10 990 korun ve verzi se 64 GB.

Soupeř z Číny: Honor 6+

I smartphone Honor 6+ má 5,5palcový Full HD displej, slušnou porci 3 GB RAM, základní uživatelskou paměť 32 GB nebo docela slušně výkonný osmijádrový procesor Kirin 925. NFC i kompletní podpora LTE jsou tu také, stejně jako slot na karty microSD. Telefon je dvousimkový. Honor 6+ opět postrádá čtečku otisků. Telefon dokonce nemá výměnnou baterii a chybí tu bezdrátové dobíjení. Lákadlem má být fotoaparát, který má sice rozlišení jen 8 megapixelů, ale čočky a čipy jsou tu rovnou dvojmo.

Honor 6 Plus

Duální foťák tak umožňuje různé kreativní hrátky s obrazem, které většinou soupeři nezvládnou. Na druhou stranu kvalitou snímků z hlediska prokreslení detailů Honor 6+ nenadchne, ale pro fotky na sociální sítě může jít o zajímavou volbu. Opravdovým trumfem je pak výdrž baterie, s akumulátorem o kapacitě 3 600 mAh totiž 6+ výrazně překonává ostatní soupeře (ti mají většinou kapacitu okolo 3 000 mAh) a rozdíl je znát i v praxi.

Možná až příliš nenápadný Honor 6+ stojí 11 599 korun.

Loňský černý kůň: LG G3

Korejské LG G3 bylo loni nekorunovaným králem top smartphonů. Za zajímavou cenu nabídlo jeden z prvních QHD displejů na trhu a samozřejmě špičkovou výbavu. Výkonem jej OnePlus 2 překoná, ale například displej LG je opravdu úchvatný, byť má trochu horší čitelnost na slunci. A vyšší rozlišení se trochu podepisuje na výdrži baterie. Tu však lze bezdrátově dobíjet.

LG G3

Prověřený foťák s opět třináctimegapixelovým rozlišením, laserovým ostřením a stabilizací obrazu patří i dnes k tomu nejlepšímu na trhu. Zpracování je kvalitní, stejně jako třeba u výše zmíněného Asusu je telefon velmi pevný. Ale také celý z plastu, OnePlus působí trochu exkluzivněji než tito soupeři, ale z hlediska zpracování tu nejsou důvody ke stížnostem. LG zaujme tím, že má slot na microSD karty, výměnnou baterii a vůbec je to hodně univerzální přístroj.

LG G3 navíc láká na oficiální cenovku 9 990 korun, což z něj dělá jednu z nejlepších koupí na trhu.

Bonus: LG G Flex 2

S výkonem OnePlus 2 dovede soupeřit letošní LG G Flex 2. Sice stojí 12 990 korun, ovšem dostanete všechny vlastnosti OnePlus 2, exkluzivní prohnutý design a kryt se schopností opravit škrábance. G Flex 2 je asi nejvýstřednější smartphone na trhu.

Soupeř operátorský: Vodafone Smart ultra 6

Koupě roku, jinak snad ani nelze velké překvapení letošního léta od Vodafonu nazvat. Model Smart ultra 6 má vše: LTE, NFC, onen 5,5palcový Full HD displej, slot na karty, 16 GB vestavěné paměti nebo třináctimegapixelový foťák.

Vodafone Smart Ultra 6

Jistě, už v tomto výčtu můžeme cítit určité drobné ústupky, ostatně osmijádrový Qualcomm Snapdragon 615 a 2 GB RAM znamenají, že z hlediska výkonu na soupeře prostě nemá. A ani ten fotoaparát, který se nechlubí žádnou stabilizací, laserovým ostřením nebo duálním bleskem, nebude nejspíš fotit tak skvěle jako soupeři. A vedle ostatních soupeřů bude ultra 6 působit trochu obyčejným dojem kvůli designu a přece jen okoukanému řešení plastového těla.

Jenže to všechno mu snadno odpustíte. Vodafone Smart ultra 6 totiž stojí méně než polovinu toho, co OnePlus 2, konkrétně pouhých 4 977 korun.

Další soupeři

Potenciálních soupeřů pro OnePlus 2 je samozřejmě více, v tomto výčtu jsme se soustředili jen na určitou úzkou skupinu. Kdo hledá špičkový smartphone a tolik mu například nesejde na úhlopříčce displeje, bude mít určitě širší výběr. Co třeba HTC Desire Eye s tělem odolným vodě a 13megapixelovým selfie foťákem za 10 990 korun? Nebo naopak obří šestipalcový Huawei Mate 7, jeden z prvních androidích smartphonů s použitelnou čtečkou otisků prstů za 11 500 korun? A pak jsou tu různé modely Xiaomi, Oppo, Zoppo a další, které se k nám dostávají přes různé distribuční kanály.

OnePlus 2 je v řadě ohledů lepší než zmiňovaní soupeři. Jenže ve srovnání s nimi má i určité nevýhody a navíc je mnohem hůře dostupný. Volba je na vás.

Přístroj na test zapůjčil obchod levnesmartphony.cz