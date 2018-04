Zabiják nejlepších smartphonů 2. Skvělá cena, výborná výbava, pár mušek

Společnost OnePlus loni zaujala svým modelem One. Ten za málo peněz nabízel slušnou výbavu. Společnost spřízněná s velkým čínským výrobcem Oppo se do povědomí zapsala i netradičním prodejem. Smartphone byl dostupný zpočátku jen na pozvánky.

Tuto strategii OnePlus opakuje i u nového modelu jednoduše označeného číslovkou 2. Dobrou zprávou je, že i nový model bude dostupný tuzemským zájemcům - firma prodává přímo do České republiky. Příznivá je i cena, která začíná na 9 200 korunách za základní provedení.

Originální bylo samotné představení novinky. Jednalo se dle slov výrobce o první premiéru v 3D zobrazení. Stačilo si stáhnout aplikaci z portálu Google Play a pomocí kartonových brýlí vše sledovat na běžném smartphonu ve 3D. Kartonové brýle výrobce nabízel zdarma, byly však hned pryč.

Ale zpět k samotné novince. Má skvělou výbavu, ale řada pokročilých funkcí chybí. Smartphone postrádá podporu technologie NFC a chybí i stále rozšířenější bezdrátové nabíjení. Zájemce se musí popasovat ještě s jedním omezením.

Cena je výborná Pokud se neobjeví nějaký skrytý zádrhel a One Plus 2 bude opravdu podporovat evropské LTE, jak výrobce slibuje, tak je to opravdu výhodná koupě. Má cenu uvažovat jen o lepší verzi za 11 100 korun, i tak je telefon oproti konkurenci výrazně levnější. Samsungy, HTC, Sony nebo iPhony stojí v podstatě jednou tolik. Někdy mají výbavu ještě lepší, ale cenový rozdíl to snadno smaže.

OnePlus 2 nepodporuje paměťové karty. To může být problém u modelu s uživatelskou pamětí 16 GB. To je opravdu málo, když si uvědomíme, že notný kus kapacity zabere samotný systém. Naštěstí je k dispozici i provedení s pamětí 64 GB. To už by mělo většině uživatelů stačit.

Levnější a dražší provedení se liší i operační pamětí. Základ s uživatelskou pamětí 16 GB má operační paměť s kapacitou 3 GB. Dražší varianta s větším úložištěm má jako jeden z mála smartphonů paměť RAM s kapacitou 4 GB. Je si však nutné připlatit. Dražší OnePlus 2 stojí 11 100 korun.

Nový OnePlus bude podle slov výrobce podporovat i evropská (tuzemská)pásma sítí LTE, předchůdce bohužel ta nejdůležitější nepodporoval. Čínská novinka je dvousimková, obě karty jsou typu nanoSIM.

Displej IPS s úhlopříčkou 5,5 palce má Full HD rozlišení 1 920 × 1 080 obrazových bodů. Přestože dnes mnohé top mobily mají ultravysoké rozlišení QHD, tak to nepovažujeme za zásadní negativum. Full HD rozlišení je i na rozměrném displeji stále dostačující. Jeho jemnost je 401 obrazových bodů na palec. Displej kryje sklíčko Gorilla Glass.

Smartphone používá nové provedení procesoru Qualcomm Snapdragon 810, u kterého by měl být vyřešen problém s přehříváním. Takt procesoru je 1,8 GHz. Sekunduje mu grafický procesor Adreno 430. Smartphone používá vlastní nadstavbu OxygenOS postavenou na Androidu 5.1 Lollipop.

Na zádech telefonu se nachází 13megapixelový fotoaparát s optickou stabilizací obrazu a laserovým zaostřováním. Nechybí dvojitý LED blesk. Fotoaparát zvládá 4K videa i zpomalené video v HD rozlišení při kvalitě 120 fps. Přední kamerka je pětimegapixelová.

Jako jeden z prvních smartphonů je nový OnePlus 2 vybaven novým konektorem USB Type-C. Dále výbava zahrnuje dvoupásmové wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 a GPS/Glonass navigaci. Nechybí ani senzor otisků prstů pro snadné zabezpečení.

Reproduktor je jen jeden, mikrofony dva. Na smartphonu najdeme i vícebarevnou notifikační diodu a ovladač Alert Slider. Ten slouží k snadnému přepnutí profilů. Baterie Li-Pol s kapacitou 3 300 mAh je zabudovaná. Smartphone OnePlus 2 má rozměry 151,8 × 74,9 × 9,85 milimetru. Hmotnost je docela vysoká: 175 gramů.

Zájemce o nový OnePlus se tedy prozatím musí spolehnout jen na pozvánku. O tu se lze přihlásit zde. Nový smartphone bude dostupný od 11. srpna. K dispozici bude řada výměnných zadních krytů.