Narozeninové zjihnutí: OnePlus 2 bude bez pozvánky. Prý již navždy

Když začátkem roku 2014 vstoupila na trh se smartphony nová čínská společnost OnePlus, neobešlo se to bez reakcí. Ambiciozní výrobce totiž překvapil špičkově vybaveným smartphonem, jehož prodejní cena byla ve srovnání s konkurencí o více než polovinu nižší. Nebyl to však jediný důvod, proč se o nové značce mluvilo.

Do povědomí lidí se dostala i neobvyklým způsobem prodeje, kdy její první model nebylo možné pořídit v běžné prodejní síti. Tím však naštvala řadu příznivců, kteří zatoužili po špičkově vybaveném smartphonu za nízkou cenu. Bez pozvánky ke koupi to bylo téměř nemožné. Až na pár výjimek, kdy OnePlus ve vybraných dnech umožnilo nákup i bez pozvánky.

U modelu One trvalo výrobci téměř rok, než v jeho případě systém pozvánek zrušil (více zde). Nicméně pořízení letošního OnePlus 2 se bez nich opět neobešlo. Společnost však informovala, že koupě druhé generace bude o poznání jednodušší. Pouhý měsíc od jejího představení však šéf Carl Pei přiznal, že ani tentokrát se to nepovedlo (více zde).

V případě druhé generace došlo na zrušení pozvánek podstatně rychleji. Společnost totiž 17. prosince oslaví dva roky existence a právě u této příležitosti o tomto kroku informovala. Týká se to však pouze většího OnePlus 2, zájemci o menší model s přídomkem X se tak bez pozvánky nadále neobejdou.

Systém pozvánek OnePlus dříve vysvětlilo tím, že mu umožňuje nejen lepší plánování výroby, ale i udržení nízké prodejní ceny. Nyní však dokazuje, že se bez něj může obejít. Zrušení pozvánek na OnePlus 2 totiž není pouze dočasnou záležitostí, jak tomu bylo u této společnosti dosud zvykem. Teprve letos představenou druhou generaci topmodelu bude možné pořídit bez nutnosti pozvánky již natrvalo, a to tradičně prostřednictvím e-shopu OnePlus. Před pořízením telefonů od překupníků společnost již dříve varovala (více zde).

V e-shopu společnosti bude možné pořídit bez pozvánky krátce i menší model X, a to od 5. do 7. prosince. V těchto dnech bude možné ještě před úplným zrušením pozvánek pořídit i OnePlus 2 a značkové příslušenství se slevou. Doručení všech objednávek pak výrobce zaručuje ještě do vánočních svátků.

Systémem pozvánek je čínský OnePlus unikátní, takový způsob prodeje totiž nikdo z konkurence nepraktikuje. Mnohem obvyklejší je systém předobjednávek, který přední světoví výrobci jako Apple či Samsung využívají před zahájením prodeje nových generací svých topmodelů. Například u Applu si takto zájemci o nové iPhony určí konkrétní prodejnu i čas, kdy si novinku osobně vyzvednou.