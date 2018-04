Zabiják špičkových smartphonů proti oživené klasice. Který fotí lépe?

Smartphone One Plus 2 je špičkový přístroj za velmi přijatelnou cenu, zhruba poloviční oproti top modelům velkých značek jako Samsung, Sony, HTC nebo Apple. Pro srovnávací test fotoaparátů jsme mu ale vybrali soupeře ze stejné cenové kategorie. Samsung Galaxy S5 Neo je oživený loňský top model Samsungu. Stojí jako One Plus zhruba 10 000 korun. Bude jeho fotoaparát novince stačit?

Základní OnePlus 2 stojí ve verzi s pamětí 16 GB 9 200 korun. Verze s paměti 64 GB, která má i větší operační paměť, potom stojí 11 990 korun. Inovovaný loňský Samsung Galaxy S5 Neo má oficiální cenu 9 990 korun.

Problém je, že i když společnost OnePlus svůj nový smartphone oficiálně prodává i na našem trhu, bez pozvánky ho nekoupíte. Překupníci ho prodávají za vyšší ceny. Pro Samsung si můžete dojít do kteréhokoliv obchodu či ho objednat přes internet.

OnePlus 2 a Samsung Galaxy S5 Neo mají téměř stejnou cenovku, tedy pokud u čínského smartphonu počítáme se základním provedením. Smartphone od OnePlus má špičkovou výbavu, v které ale některé funkce chybějí. Třeba NFC.

Samsung Galaxy S5 Neo je inovovaný loňský top smartphone. Samsung upravený pro další funkční období má oproti původnímu Galaxy S5 výbavu trochu „osekanou“. Je to smartphone ze staré školy, kterému nechybí slot pro paměťové karty a vyměnitelná baterie.

Ani jedno z toho OnePlus 2 nemá. Zato má výkonný procesor, kvalitní displej a skvělé zpracování. Paměť ale základnímu modelu chybí. 16 GB je dnes na špičkový smartphone opravdu málo. Verze s paměti 64 GB a větší operační pamětí je lepší volbou.

Provedení Neo oproti původnímu Galaxy S5 přišlo o senzor otisků prstů, má jiný procesor a změnily se další drobnosti. Polepšil si například přední fotoaparát. Galaxy S5 patřil k nejlépe fotografujícím loňským smartphonům, model Neo má ale jiný i hlavní fotoaparát. Na rozdíl od čínského konkurenta nezvládá 4K videa.

OnePlus 2 - úvodní obrazovka OnePlus 2 - menu OnePlus 2 - prostředí fotoaparátu

Nová verze 2.1 systému Oxygen OS postaveného na Androidu 5.1.1 přináší smartphonu OnePlus 2 opravu některých chyb a také různá vylepšení. Nová je podpora Exchange účtů, možnost regulovat barvy na displeji a zejména se čínský smartphone dočkal manuálního módu pro fotografování. Ten umožňuje nastavit ISO, vyvážení bílé, uzávěrku a ohnisko. Novinkou je také podpora formátu raw pro aplikace třetích stran.

Samsung Galaxy S5 Neo - úvodní obrazovka Samsung Galaxy S5 Neo - menu Samsung Galaxy S5 Neo - prostředí fotoaparátu

Samsung Galaxy S5 Neo má rovněž Android 5.1.1 v jeho přídě spojený s uživatelským prostředím TouchWiz. To řada uživatelů kritizuje. Čínský konkurent má téměř čistý Android. Pro fotografování disponuje „inovovaný“ Samsung i manuálním režimem Pro. Ten umožňuje nastavit jas, ISO a vyvážení bílé.

V našem duelu jsme pro snazší porovnání fotografovali na automatický režim. Jak dokazují pořízené fotografie, oba smartphony fotí dobře. Snímky jsou ostré a nechybí detaily. Rozdíl je v podání barev. OnePlus 2 produkuje „přebarvené“ fotografie. Obrozený Samsung má podání barev věrnější.

Se zhoršenými světelnými podmínkami si také lépe poradí Samsung. Snímky z Galaxy S5 Neo pořízené v podvečer mají méně šumu a jsou ostřejší. Při fotografování zblízka jsou si oba telefony rovny. Detaily makro fotek zvládají oba smartphony dobře.

Který smartphone fotí lépe?