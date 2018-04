OnBoardC - nezbytnost pro programátory

Další alternativa k programování je program PocketC (není to překlep -> PocketPC). Pokud jste ho zkoušeli, určitě se mnou budete souhlasit, že s PocketC se programuje velice snadno. Programovat je možné přímo v memopadu (kde jste omezeni 4 KB). PocketC ale není moc efektivní a výsledné programy ke svému životu potřebují knihovnu, což není moc příjemné.

OnBoard C je na rozdíl od PocketC šířeno pod licencí GPL. Výsledné programy jsou plnohodnotné, nepotřebují žádné knihovny a můžete je dál šířit. Vše programujete tak, jak bylo zde na serveru popsáno v seriálu o programování (Programování pro PalmOS krok za krokem - stačí postupovat dle návodu a programy se jen pohrnou :-)). Program si ukousne zhruba 200-300 KB paměti, záleží na tom, zda si nainstalujete SrcEdit pro editaci kódu (není potřeba).

Když spustíte nový projekt, napíšete jeho jméno a vyberete formát, ve kterém se bude programovat (na výběr je DOC, MEMO a pedit32). Na formuláři zbyde zaškrtávací tlačítko, kterým si vyberete, zda chcete vygenerovat kostru kódu nebo psát na "čistý list".

Po spuštění projektu vidíte formulář, kde je možné editovat jednotlivé soubory: soubor se zdrojovým kódem a resource soubor (tvorba formuláře). Pokud máte vše vytvořeno, můžete nechat soubory zkompilovat, a vytvořit tak soubor PRC. Před kompilováním je samozřejmě možné nastavit CreatorID, typ aplikace a název souboru. (CreatorID si zaregistrujte na stránkách www.palm.com.)

Editace kódu je možná ve formátech DOC a MEMO. Pokud budete psát v DOCu, můžete si vybrat program, ve kterém budete psát, z následujících: QED, ZDoc, SmartDoc, WordSmith, QuickWord a SrcEdit (program dodávaný s OnBoard C). Pro formát memo je na výběr: pedit, MemoPad a WordSmith. (Program, který si vyberete, musí být nainstalován.)

SrcEdit je vcelku kvalitní editor poskytující vše, co je potřeba, pro případy, že text je širší než displej, umožňuje scrollovat do stran. Během prvních okamžiků mi toto řešení nepřišlo moc dobré, ale po chvilce jsem poznal, že to má své výhody. Největším plusem je přehlednost i přes malé rozměry displeje. Pokud máte barevný displej, máte možnost si zapnout barevné odlišení kódu, bohužel je možné odlišit pouze komentáře.

Po stáhnutí zip souboru s onboard céčkem jsem vyzkoušel dodávané příklady. Pokud otevřete např. projekt HelloWorld a následně otevřete HelloWorld.c, můžete vidět zdrojový kód v programu, který jste si vybrali (např. SrcEdit). Pokud nic nezměníte, nebo neuděláte žádnou chybu a v hlavním formuláři zvolíte Build, vytvoří se program, který čte text z políčka a po kliknutí na OK se text převrátí (bude napsán pozpátku).

Pokud při psaní programu uděláte chybu v klíčovém slově, kompilátor vám oznámí typ chyby a číslo řádku, případně můžete kód rovnou otevřít na příslušném řádku. Výhradu mám jen k editaci Resource souborů. Editovat tyto soubory nebylo možné, vždy se zobrazila chyba "Couldn't find RsrcEdit, line 0". Bez možnosti editace těchto souborů programování ztrácí význam. Chyba je v chybějícím Resource editoru, který si musíte doinstalovat.

{

OnBoard C je kvalitní kompilátor. Prostředí je velmi intuitivní a je snadné jej ovládat. Pokud rádi programujete, můžete psát programy kdekoliv mimo domov.

Return 0;

}