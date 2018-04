On-line rozhovor s Patrickem Zandlem

Otázky a odpovědi:údaje které uvádíte jsou naprosto zcestné a mírně řečeno je podezřelé že telefony s nejhorším příjmem uvedete jako jedny s nejlepším, uvádím pouze tento případ protože je od skutečnosti nejvíce odlišný, ale popravdě v poslední době člověk nenajde jedinou recenzi která by se zakládala na základě pravdivých informací, to přirozeně vede ke spekulacím pro tomu tak jeNení to podezřelé, je to jen neznalost technologie. Na skutečné použitelnosti telefonu se neprojevuje jen citlivost, ale i další parametry, například potlačení na sousedním i vlastním kanálu, zašumění. Zjednodušeně řečeno: na co je vám maximální citlivost telefonu, když stejně slyšíte jen šumění ve sluchátku. Navíc naše sítě mají natvrdo nastavenou citlivost, která je hraniční, a i když je telefon citlivější, tak už se se sítí nedomluví a musí hledat jinou BTS. Jak nenajdete jedinou recenzi na základě pravdivých informací? Jak jste na tuhle blbost přišel? Všechny děláme na základě pravdivých informací.Rad bych se zeptal koho mate vyhlednuteho jako editora WAP serveru ? :) Neni mioc schopnych lidi, kteri o WAPu neco vedi :)..Naopak si myslím, že takových lidí je docela dost - jenže my potřebujeme člověka, který by nejen věděl o WAPu, ale i uměl psát a lidem to dobře podat. Samozřejmě zvažujeme návrat Štěpána Termíře, který u nás dělá na některých projektech, jsou i další lidé. volba ovšem vždy stojí, zda je nechat jako redaktory, nebo jako vývojáře. Samozřejmě uvítám další tipy.Dobry den, chystate opetovne rozjeti WAP serveru? Jeho ctenost za ery pana Haby nebyla dle meho nazoru zanedbatelna a jioste by se i dnes s odstupem casu uzivil - je zde vice potencionalnich ctenaru :) Add 2: jste server o mobilnich technologii - proc vice nepropagujete Vase WAPovske stranky? na WWW verzi neni o nich mam dojem ani slovo :)Ano WAP server bude fungovat od února, vzhledem k mnoha změnám jsme na něj neměli čas. Takže jdeme do toho. Wap stránky začneme propagovat v nejbližší době, nyní je sjednocujeme s Mafrou, tedy iDNES. Ale nejvíce změn se chystá na březen, duben. Teď nebyl čas, prostě se potřebujeme přestěhovat do větších prostor :)1)Chtěl bych se zeptat na Váš názor na N3310, v diskuzích jsem četl že se u nich objevuji dost velke potíže s bateriemi.2) Diky za to, jak delate MOBIL.CZNemám s tímto telefonem mnoho zkušeností, nikdy jsem ho příliš nepoužíval. Názor na něj mám kladný, je to dobrý telefon pro začátečníky, ale praktická dlouhodobá zkušenost s bateriemi mi chybí. To víte, na mne to je moc jednoduchý telefon :) A díky za poděkování.dobrý den mohu se zeptat kolik Vám zaplatila společnost siemens za uvádění nepravdivých parametrů u příjmu signálu telefonů siemens s35 a m35 za pravdivou odpověď předem děkujiNevím o tom, že by nám společnost Siemens někdy něco platila a i reklamu si kupuje přes mediální agenturu, pokud vím. Údaje, které jsme uvedli, jsou pravdivé, kam až sahají naše technické možnosti ověřit je. Co se vám na nich nelíbilo? Prosím, odvykněte si nás obviňovat z braní úplatků: nikdy jsme to nedělali a nikdy to dělat nebudeme.Jak reagujete na komentáře čtenářů v diskusích, kde stále častěji kritizují úroveň článků, "pravopis" nebo kvalitu fotografií. (Včerejší recenze na Philips Xenium 989 měla fotky opravdu otřesné...)Co se pravopisu týká, myslím, že situace se radikálně zlepšila. Dělají se jazykové korektury (jsme jedni z mála na internetu), máme dva korektory. Samozřejmě jsou to jen lidi a občas se vyskytne článek, který jim ani ke korektuře nestihneme dát. Nezapomínejte, že korektura informaci zdrží klidně o dvě hodiny. Fotografie jsou kapitola sama pro sebe. Do Copydesk oddělení (mé oddělení) jsme teď přijali lidi, kteří budou dělat podporu redakci právě ve věci fotografí, takže se to zlepší. Ale až od března, kdy se přestěhujeme. Víme ale o tom, že tu máme silnou slabinu a na jejím odstranění se pracuje. Úroveň článků je věc názoru. Někdo ho chce delší, někdo stručnější a těžko vyhovět všem.Zajímal by mě Váš osobní názor na obchodní strategii Oskara, (vynechání obchodních řetězů, prodej po telefou) a kdy si myslíte, že se dostanou z červených čísel ??Je to zajímavá strategie, pro jejíž naplnění je nutné utratit hodně peněz na reklamě. Oskar zatím nebyl co se sítě týká konkurenceschopný, to se ale změnilo. Řekl bych, že zároveň s tím, jak se jeho síť rozvinula, vzrostou i jeho investice do reklamy, ale hlavně do sponzoringu. Jinak přímý prodej je logická věc ve věku internetu a telefonických objednávek. Dá se tím hodně peněz ušetřit. Ale jestli se utratí více na reklamě, nebo na provizích pro prodejce, to takhle od stolu neposoudím. Co se červených čísel týká, tam jsem dosti pesimista. Reálně za pět let...Hlavně bych Vám hrozně rád poděkoval za naprosto jedinečný stránky věnovaný tomu čemu jsou. Jste fakt nejlepší a budete ještě, že jo?Stále se pracuje na tom, abychom byli ještě lepší a ještě lepší. Bohužel s tím, jak se zvětšuje počet mobilů, které jsou najednou na trhu, počet služeb atd roste i náročnost práce pro redakci. Kdysi jsem to zvládal sám. Dnes to dělá pět lidí, chystáme přibrat další větší počet lidí - a přesto nedám ruku do ohně za to, že nám něco neunikne. Ale nespíme a děláme, co se dá. Nicméně finanční možnosti i lidské síly jsou omezené. Ale kromě již slíbené databáze kradených telefonů budeme mít i další služby, tento rok bude ve znamení novinek na našem serveru :) Jinak díky za přízeň.Ještě k 6210.Zamrzá, a to nejenom mě.Výrobní chyba nebo problém konkrétního telefonu?DěkujiNo, já ho mám od září a zatím mi nezamrzl. A to si s ním dost hraju. Ale vždy jsem měl nejnovější firmware, takže si updatujte na 4.27 a budete spokojen. Doufám :) Takže bych to tipoval na chybu telefonu. Pokud s tím neděláte alotria...Nemyslíte si, že v průběhu násl. dvou let dojde k poklesu prodeje mobilních telefonů u nás ?Nemyslím, že to bude rasantní pokles, spíše mírné propady. V budoucnosti sice klesne počet aktivací, zato se začnou obměňovat starší telefony za nové. Dancally a Motoroly D160 dosloužily morálně a pomalu i fyzicky, takže jejich majitelé si určitě šetří do prasátka na nové. A to bude nejzajímavější část trhu pro dobu cca. za půl roku, rok.Dobry den, chtel bych se zeptat, zda neplanujete vikendove updaty, podobne jako MobilMania. A druha otazka, co si myslite ze nejvice ovlivni nasledujicich 5 let s oblasti komunikace. Dekuji a preji pekny den.My nemáme časopis, ze kterého bychom mohli recyklovat o víkendu starší články a tak nepočítáme příliš s víkendovými vydáními. Ale nebojte - s dalším rozvojem koncepce se budeme zaměřovat na to, abyste se pomocí diskusí mohli dozvídat zajímavé a nové věci od jiných čtenářů kdykoliv, takže i o víkendu tu bude co číst. Nejvíce komunikace ovlivní jednoznačně UMTS. Doufejme, že i u nás.Jaká je vaše prognóza vývoje cen služeb mob.operátorů řekněme na další dva tři roky?To je námět na článek (který právě vzniká). Co se cen týká, neočekávám razantně viditelný pokles, spíše změnu ve struktuře cen. U nás je mobilování laciné už tak dost, oproti ostatní Evropě. Na letošek ale neočekávám ani závratně nové služby, začne se rozjíždět GPRS, objeví se drobnosti, ale na velkou bombu to nebude. Po příští rok očekávám nástupce SMS zpráv, EMS a možná MMS, tedy multimediální formáty. A hlavně se těším na UMTS.Také vlastním N6210 a zdá se mi trošku pomalá.Že se mi to jenom zdá? Pomůže nový software?Řekl bych, že nezdá. Bohužel software nových telefonů je tak složitý, že pro solidní rychlost by vyžadoval lepší procesor, než jaký konstruktéři používají. Důvodem je spotřeba i cena: je otázka, zda rychlý telefon je důvod, proč si připlatit 2000 Kč. Bohužel zdržují i animace. No, kdo chce rychlý telefon, můj tip je Ericsson GA628 :)Jaký mobil vy osobně používáte?Právě používám Nokia 6210, jak už jsem naznačil v předešlé odpovědi. Ale já nejsem dobré měřítko - nerozpakuji se telefon vyhodit a druhý den používat úplně jiný pro další týden, jen proto, že chci vyzkoušet nové podsvícení, novou funkci v tom telefonu, nebo tak něco. Normálně, pokud za telefony neutrácíte, jako já, je třeba přemýšlet dlouhodoběji dopředu, abyste si vybral dobrý telefon a aby vám chvíli vydržel i morálně.1) Jaky mobilni telefon Vam nejvice prirostl k srdci? 2) Uz je mozne si nechat prehrat system T9 v CZ do telefonu Noika 6210?Právě přehrání T9 do mé Nokia 6210 dosti prohloubilo můj vztah k tomuto telefonu. Osobně jej považuji za nejlepší v současné době i za solidní dlouhodobou investici. Ale pokud sníte o GPRS, tak si ještě počkejte. Jinak při upgrade na T9 pozor - přijdete o všechna nastavení i seznam v telefonu ...Co rikate vsem tem zapornym ohlasum ctenaru mobilu na vstup Mafry do MobilMedia?Některé chápu, něco jsem tolik nepochopil. Například myšlenka naší ovlivněnosti Hradem a 4koalicí skrze Mafru mi přijde podivná. Mafra má nejtvrdší redakční pravidla, jaká jsem u nás viděl. Ale jinak chápu, že pro naše čtenáře je to trochu krok do neznáma - Mafra je velká firma a k velkým firmám u nás obecně nebývá důvěra. Nicméně nebudoval jsem Mobil.cz proto, abych ho pak zlikvidoval, takže naše nezávislost je po nejbližší dva roky zaručena i smluvně a nemá nám do toho co kdo mluvit. Jen šéfredaktor a jeho zástupce a redakční rada :)Nechcete na mobilserveru zprovoznit databázi kradených mobilů ??To jako že bychom je prodávali? :) Nyní vážně: ano, chystáme se na to. Ale potřebovali jsme na to nejdříve trochu upgradovat naše servery, což se stalo před týdnem. A nyní se už na databázi pracuje, bude i ve WAPu... Takže tak za měsíc se na ni můžete těšit.Co říkáte na chování č.telekomu, při projednávání propojovacích dohod a kdy Vy si osobně myslíte, že se dočkají běžní uživatelé slušného a levnějšího internetu?No, telekom se chová tržně - tedy snaží se urvat, co může. Tomu bych to nezazlíval, zazlívám to regulátorovi trhu, měl reagovat možná více tvrdě. Ale učíme se... Normální člověk podle mne má dva roky času, než se na něm konkurence projeví, ačkoliv menší slevy lze očekávat už letos na podzim....Jak dlouho žijete v ČRPoměrně dlouho, ale hlavně s přestávkami. Po narození jsem žil v Mnichově, pak v Pardubicích, pak zase v Mnichově a na studiích v zahraničí. Ale považuju se za naturalizovaného Čecha :)Chystáte i rozhovory s někým mimo Mobil.cz?Ano, chystáme rozhovory především s lidmi z branže, tedy například s lidmi ze servisů, s lidmi, kteří se zabývají odblokováváním mobilů, později snad i s lidmi z telekomunikačních společností. Záleží na tom, o jaké rozhovory bude největší zájem....