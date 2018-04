On-line rozhovor s ministrem Vladimírem Mlynářem

Vážený pane ministře, představitelé ve školství zprofanovaného konceptu INDOŠ se zcela zjevně upínají k Portálu VS, k Rámcové smlouvě KI ISVS a k propojení knihoven jako k záchraně svého megalomanského a neprůhledného systému, který jenom ve školství odčerpal přes 4 miliardy Kč. Hrají mj. na to, že je odkoupí Český Telecom a tak automaticky vklouznou pod ustanovení Rámcové smlouvy. Mohu se Vás zeptat, zda jste změnil své názory od doby, kdy jste tento koncept tvrdě kritizoval, nebo se můžeme těšit na "indošizaci" celé veřejné správy ? Opravdu bude Portál VS na platformě indoší CIS ? Za Vaši odpověď díky, Petr S. (Petr Soukup)

— Nezmenil jsem nazor!!! Na jake platforme bude portal fungovat rozhodne vyberove rizeni...

Vážený pane ministře, velmi by mě zajímalo, proč se investují peníze do dalšího, podle mě naprosto zbytečného, ministerstva, když děti již na základních školách informatiku jako takovou mají ať už formou povinného nebo volitelného předmětu a ti kteří se o počítače zajímají nebo je potřebují ovládat kvůli zaměstnání jsou vysíláni na různé kurzy nebo si samu zajistí školení. Myslíte si, že ČR je obzvláště po povodních natolik bohatá aby mohla platit další úředníky a zařizovat další pracoviště????? Děkuji. (Aleš)

— Ministerstvo informatiky nestoji nove penize. Ty penize se uz dnes davaji do nekolika oblasti ktere se na Ministerstvu slouci. Vysledkem bude vice muziky za stejne penize... Pokud jde o Internet do škol to je oblast pani Buzkove.

Myslite si, ze je US jeste pravicova strana, kdyz vam vladnou Spidlovi udernici? Jediny, kdo dodrzuje volebni program US je uz jen bohuzel pani poslankyne Marvanova. Vy ostatni jste se sami pohrbili... A Pilip stve lidi tim, ze i kdyz nebyl zvolen (taky kdo by ho chtel), tak se vsude cpe. Co si o Pilipovi myslite Vy? (Majkl_x)

— Moje nazory na politiku US najdete na www.mlynar.cz

vážený pane Mlynáři, Počítáte s egovermant. V jakém časovém horizontu? A co budou dělat lidé, kteří dělají daňové poradce, učetní,na finančních a jiných úřadech atd..vždyť na vše se dají udělat algoritmy. Přijde mi, že v naší zemi většina populace studuje nebo pracuje právě v této oblasti. Nebude to tak trochu stejný problém, jako při závíraní uhelných dolu?? (Roman Čejka)

— E-governmemnt je cíl. Přiblížíme-li se mu behem období současne vlády budu rad. Plný e-gov. je otazka tak deseti let. A pokud jde o propousteni uredniky, ti se urcite uzivi lepe a snadneji nez propousteni hornici... nemam obavu.

Jaké jsou Vaše odborné znalosti v oblasti IT popř. vzdělání?. Nebo jen politicky zastřešujete kolektiv "odborných poradců a analytiků"? (Petr T.)

— Nezlote se ale predstava ze politik ma byt v nejakem oboru specialista je zcestana. Copak dobry ministr zdravotnictví musí být špičkový doktor, ministr zemdělství zemědělec nebo školství učitel? To je přece nesmysl. Ukolem politika je obklopit se odborniky a ziskat pro odborna reseni verejnou podporu. Kdybych byl programator nebo profesni informatik, bude programovat a ne delat politiku....

Vážený pane ministře. Obdivuji Váš široký rozhled - míním tím od cikánské problematiky až po informatiku. Jaký obor plánujete příště? Děkuji za odpověď. (@)

— Nic vtipneho me nenapada....

Co si myslite o cenach za software? Studuji na VS strojirenstvi a nikdo se me nepta, jestli mam doma napr. Autocad, ktery stoji 100000 Kc, proste si jej musim sehnat. Kde ma student na takovy software, ktery ke svemu studiu potrebuje vzit penize? (Majkl_x)

— Zrovna Autocad je pomerne extremni pripad, podle meho nazoru by Vam skola, zrejme ve spolupraci s vyrobcem, mela umoznit jeho bezplatne nebo alespon levne vyuzivani. Povzbuzeni spoluprace verejneho a soukromeho sektoru v IT je jednim z mych hlavnich cilu. Co se tyce cen za software obecne, ty jsou rozumne ve chvili, kdy je velka konkurence. Stat muze pomoci nizsi sazbou DPH - a ta u nas je a zustane. Zpravy o prevodu soft. do 22% sazby nejsou pravda.

Jeste porad si myslite, ze jeden Byte ma 1000 bitu? (Trouble)

— Co myslite? Tipnete si jestli mi to uz nekdo vysvetlil nebo ne?

Vy mi asi nerozumíte, Open Source projekty mohou běhat na libovolných OS. Rozdíl je pouze ve stabilitě, ceně a rychlosti opravy chyb - vzhledem k rozdílu vývoje mají Open Source projekty lepší výsledky ve všech třech výše uvedených kritériích. XML s tim vůbec nesouvisí. (Petr Panuška)

— Tak trivialni problem zavedeni OS zase neni, to se nezlobte. To tady asi ale nevyrešíme. XML je cesta jak odmonopolizovat stav kdy urady žadaji Doc.

Vkladam do Vas velke nadeje v tom, ze brzo budu moci omezit navstevy uradu na minimum, budu moci odeslat na aspon nejaky urad nejaky digitalne podepsany dokument uz v roce 2003? V soucasne dobe ma sice emailovou schranku docela dost uradu, nicmene vetsina ji bud zcela ignoruje nebo zasila informace typu "prijdte si vystat frontu, zeptejte se osobne; a tohle vsechno absolvujte nekolikrat" (Jan Novak)

— Dekuji za duveru. Budu se snazit vas nezklamat.

Co se pokusíte udělat z nekonečně monopolním Telecom, který se neustále chová arogantně monopolisticky a přitom se tváří, že je vše OK. Kdy se konečně vytvoří opravdové konkurenční prostředí, ne to, které panuje teď. (Petr II)

— Viz. předešlé odpovědi.

Vážený pane, pokud nevíte, jaké všechny agendy veřejné správy dělají obce a okresní úřady, podívejte se na statut Brna, Ostravy nebo Plzně. Tam najdete jejich hrubý katalog. A pokud chcete udělat úplnou inventuru těchto agend, tak jste bláhový. O to se pokoušelo již mnoho lidí a dosud se to nikomu nepovedlo - každým novým zákonem je jich totiž více a více a na mnohé ze starších zákonů s malým nápadem případů se navíc již zapomnělo. Vaše představy v tomto směru jsou velmi naivní. A jak chcete zajistit jednotné programy a rozhraní pro samosprávu? Kraje ani obce totiž to Vaše nové ministerstvo ve věcech samosprávy nemusejí poslouchat. Chcete snad samosprávu zrušit a vrátit se ke komunistickým národním výborům? Nebo chcete konkrétní programy popsat zákonem a tak přikázat jejich používání a úplně tím zablokovat jakýkoli softwarový rozvoj? Jediné, v čem s Vámi souhlasím, je to, že pošta by měla doporučené zásilky doručovat tehdy, kdy jsou lidé doma a ne v práci. Ale kdyby se Vám to doručování podařilo prosadit, udělal byste dost a vše ostatní byste klidně mohl hodit za hlavu. Vděčnost lidí by byla neskonalá. (Petr W.)

— Nebudu pocitt agendy, ale vyberu ty necastejsi a ty cheme postupne zpristupnit dalkove. A o spolupraci se samospravou s enebojim. Ta ma sama zajem na zmenach.

Dobry den, myslim si, ze uroven Invexu upada. Byl jsem na vystavisti vcera, hemzilo se to tam detma, ktere si jen z principu braly vsechno, co bylo gratis, kazdy tam mel minimalne dve igelitky s vecma, kterym vubec nerozumi a ktere pak stejne vyhodi. Pak se nemuzeme divit, ze je na Invexu cimdal mene navstevniku. Resenim je podle me zvyseni ceny vstupneho - koho to fakt zajima, tak vetsi penize urcite da a odradi to "sberace". Preji hezky vikend! (Majkl_x)

— Ja na INVEXU mnoho - bohuzel - nevidel, neb jsem mel oficialni povinnosti. Z meho pohledu se Invex meni na setkani profesionalu - prvni tri dny - a na verejnou cast, ktera jak popisujete, je pro mladez. Oboji ma smysl.

Jak hodnotíte současné fungování Úřadu pro veřejné informační systémy? (Tomas)

— Leccos se udelalo ale i to dobre co na UVIS vzniklo se jen obtizne prosazovalo. Doufam ze to zmenim.

Vážený pane ministře, zajímalo by mě, zda do Vaší kompetence patří i okruh zpřístupňování veřejných informací elektronickou cestou. Mám tím na mysli například lepší způsob zveřejnění sb. zákonů než je hledání na stránkách psp.cz. Dále by mě zajímalo, zda budete mít ve své kompetenci svého resortu spravování rejstříků Územního informačního registru (UIR-ADR a UIR-ZSJ). Jaké máte na tomto poli plány? Dá se domnívat, že se i časem zavede přístup ke státním mapovým dílům, který dodnes chybí? (Miroslav Šilhavý)

— Budeme pripravovat zakon o registrech verejne spravy, ktery stanovi pravidla jejich vedeni a propojovani, respektive pravidla vymeny dat. Vlastni registry ale vedou a povedou dal prislusne resorty. Pokud jde o sbirku zakonu ta je na webu Ministerstva vnitra. Cele texty zakonu jsou nejlepe na na odkazu iDnesu. Ale mate pravdu ze by tuto sluzbu mohl a mel zajistovat stat. Mam to v planu.

Co hodlate udelat pro liberizaci telekomunikaci a hlavne privatizaci telecomu? Pristup na internet pres telefoni liku je u nas jeden z nejdrasich proc se s tim nic nedeje. (Max)

— Viz. predesle odpovedi.

Škoda, že tříštíte síly. Býval jste skvělým odborníkem na cikánskou problematiku. Teď jste pro změnu odborníkem na IT. Vaším velkolepým cílem je, naučit pracovat s IT polovinu populace. Domníváte se, že naučíte pracovat s IT polovinu cikánské většinou negramotné populace? (Jan)

— Pocitac barvu kuze - na rozdil od Vas - nastesti nerozlisuje.

Otázka, pane ministře, s blížícím se, resp. česrstvým startem, věříte že naplníte svůj program? Nebo již teď víte, že to nepůjde vše... (Vilda)

— Jsem realista a vím že plány jsou často v politice jedna věc a reálně možnosti věc druhá. Nicmeně z boje neutíkám. Uvidíme. Pokud dostanu celé čtyři roky posoudíte sám co jsem splnil a co ne.

Pane ministře jste znám jako zastánce romů. Mám upřímnou radost z toho, že odcházejí z ČR, ale je smůla, že je nikde nechtějí. Nebylo by dobré poprosit země EU kam romové odcházejí, ať si je vezmou? Myslím, že by nám pak EU těžko mohla něco vytýkat v otázce romů, jak to ráda dělá, co myslíte? (Milan)

— Nebylo.

Jak hodnotíte situaci okolo monopolu Českéhe Telecomu? (Ondra)

— Formalně už monopol nemá. Fakticky ano. Potrebujeme silneho regulatora s autoritou, ktery bude na dodrzovani volne soutezě dohlizet. To je jako anglicky travnik: nevypestujete ho za dva roky. Bude to nejaky cas trvat.

Dobrý den, dostala už vláda od C-Telu návrh smlouvy na odkup majority v Telecomu? Jsou podmínky pro stát přijatelné a kdy by mohly být akcie zaplaceny? (Jan Sadílek)

— O smlouve se stale jeste jedna. A neni to lehké....

Jak hodlate podporit rozsireni sirokopasmoveho pripojeni k Internetu? (Karel Smondrk)

— O ADSL budu s panem Stadnikem brzy jednat. Jeste jsme to ale nestihli.

Pane ministre, prijde mi zvlastni, kdyz hned jak poprve zasadnim zpusobem CTU zasahne do zlovule CT, tak okamzite se s sefem CTU schazite a jeste v doprovodu sefa CT. Napadame zda neni hned na pocatku ochrozena nezavislost regulatora? (Lister)

— A kdybych nedelal nic, nenapsal byste nahodou ze "zbabele mlcim a jsem k nicemu"? Nezavislost CTU spolecne jednani jeho sefa a mne neohrozuje. To by byla velmi vachrlata nezavislost. Lide spolu maji mluvit a ne si vymenovat nazor pres noviny. Jinak se nic nevyresi.

Kolik jak vzdelanych lidi bude ministerstvo mit a jake budou jeho pravomoce? (Harry)

— Lidi bude zhruba kolem 150 - 170. Pravomoci urci zakon.

Vazeny pane Ministre, sice vas nepovazuji za toho nejlepsiho na post ministra, protoze si nemyslim ze rozumite IT problematice prilis dobre, ale uz jste se jednou stal ministrem tak se s tim musim smirit. Ale k memu dotazu: Co udelate vy a vase ministerstvo k radikalnimu snizeni cen za pripojeni k internetu? (BlueDog)

— Cenu snizi funkcni trh a konkurence. Ja se budu snazit vytvaret pro jeho fungovani podminky. Do doby nez bude Telecom plne privatizovan budu dbat aby sveho postaveni nezneuzival. Proto jsem se take v minulych dnech jasne postavil za CTU v jeho rozhodnuti zmrazit ceny pro koncove uzivatele, tedy proti Telecomu a nyni se snazim prispet ke spolecne dohode mezi Telecomem a CTU a ISP

Uvědomujete si, že kvůli lidem jako jste vy nebo Pilip volilo Unii svobody tak málo lidí? Vím o mnoha takových lidech včetně sebe. Co chcete ještě jako strana dokázat, když jste vyštvali jednoho z mála lidí z politiky, který má charakter? Nepomýšleli jste na omluvu paní Marvanové? (Pavel Dubský)

— Nekteri zase naopak US kvuli me ci jinym volili. To si nevyberete. V kazde strane jsou lide mene a vice sympaticti.

Chtěk bych se Vás zeptat,jestli toto vaše nové ministerstvo není zbytečné a co vlastně bude mítna starosti. děkuji (Martin)

— Bude delat co jsem popsal shora. Ministerstvo vznika sloucenim existujiciho Uradu pro verejne informacni systemy, sekce spoju z MDS a oblasti dozoru nad e-podpisy z UOOD. Bude delat podobne veci jake ma v naplni prislusny evropský komisariat v ramci EU.

Kdy dojde k masivnějšímu rozšíření el. podpisu a taky k jeho zlacinění, popřípadě jak se hodláte o tohle přičinit. (Petr II)

— K vetsimu uziti e-podpisu (a poklesu jehom ceny) dojde az s jeho pomoci bude mozno vyrizovat vice urednich agend a kdy jej vice zacnou uzivat banky. Jsem optimista. Pocitam ze do roka by se situace v tomto smeru mela vyrazne zmenit. Mym ukolem bude zaridit aby byl stat schopen e-podpis vice vyuzit.

Domníváte se, že Český Telecom novým způsobem účtování Internetu naplnil stanovisko ČTÚ? (Honza)

— Nový návrh Telecomu - je star jen nekolik hodin - a zatim jej zkouma regulator. Puvodní navrh Telecomu - Internet 2002 - byl neprijatelný a neodpovidal narizeni CTU. To jsem taky vedeni Telecomu rekl. Doufam ze se to ted zmeni.

Proč byl původní záměr vytvoření domény gov.cz pro účely eGovernmentu pozastaven? Připomínám, že jde o standardní způsob i v jiných zemích a to nemluvím o jeho výhodách zabránění zneužití domén (jak se stalo v případě některých poslanců) a vytvoření centrálního rozcestníku (lidé jsou právem zmateni nejednotností označování webových serverů jednotlivých úřadů). (Petr Panuška)

— Protoze problem domen, respektive orinetace ve webech verejné správy zajisti Portál VS. Domeny druheho radu nejsou rešením, které zcela odstraní problem spekulativnich nebo obsazenych domen. Vetsina odborniku, respektive vsichni s nimiz jsem o tom mluvil mi jasne doporucili jit cestou dobreho portalu a nikoliv domen druheho radu.

Dobrý den, moc tleskám Vašim snahám o zavedení eGovernmentu a doufám, že pro to uděláte víc než Váš předchůdce Březina. Rád bych se zeptal, jakým způsobem chcete získat software pro úřady zapojené do eGovernmentu. Nerad bych viděl situaci, kdy si velké firmy rozeberou lukrativní státní zakázku a akorát si namastějí kapsy, jako se stalo v minulosti, viz např. INDOŠ. Uvažujete o Open Source projektech jako např. v Peru? (Petr Panuška)

— Software konkretní nebudu předepisovat. Ani Microsoft ani Linux. Mym ukolem budou pravidla a standardy. Napriklad zavedeni formatu XML jako zavazneho pro komunikace ve verejne sprave.

Co považujete za nejaktuálnější v začínající činnosti ministerstva informatiky? (Petr)

— To co jsem už řekl několikrát: informatizaci uředních agend (vyřizování alespoň jejich čtvrtiny přes internet), legislativu pro e-government, liberalizovane telekomunikace a vzdělávání lidí v oblasti IT.

Vazeny pane Ministre, sice vas nepovazuji za toho nejlepsiho na post ministra, protoze si nemyslim ze rozumite IT problematice prilis dobre, ale uz jste se jednou stal ministrem tak se s tim musim smirit. Ale k memu dotazu: Co udelate vy a vase ministerstvo k radikalnimu snizeni cen za pripojeni k internetu? (BlueDog)

— Principiálně bude ministerstvo informatiky podporovat další liberalizaci telekomunikačního trhu a rozšiřování prostoru pro konkurenční soupeření. Direktivní administrativní zásahy z dlouhodobého hlediska žádoucí efekt nepřinášejí.

Dobrý den, domníváte se, že se Vám na ministerstvo podaří přilákat skutečné odborníky na IT prověřené praxí, anebo je stále hrozí nebezpečí, že se stane odkladištěm celoživotních teoretiků, kteří umějí hezky kreslit barevné grafy a tím možná ohromovat laiky, ale pro praxi jsou v provozní sféře nepoužitelní ? Děkuji. (Mac)

— Udělám pro to v rámci možností maximum, jinak by vznik nového ministerstva ztratil smysl.

Jak vaše ministerstvo zajistí, aby alespoň 50 procent obyvatelstva do čtyř let bez problémů ovládalo informační technologie (IT) na uživatelské úrovni? Jak zabezpečíte, aby v přístupu k ICT nebyli diskriminováni staří občané? (Lidmila Ziková)

— Hodláme maximálně podporovat rozumné vzdělávací projekty a aktivity ve spolupráci se soukromým sektorem. Od nového roku spustíme projekt počítačové gramotnosti v internetových kavárnách a knihovnách. Smyslem není lidi do něčeho nutit, ale nabídnout dostupné možnosti. Pro ty, kteří z různých důvodů nemohou sami přímo využít možností moderních ICT, by se především pošty měly stát kontaktním místem, které jim přístup k ICT zprostředkuje.

Na centrální adrese jsou mimo jiné k dispozici formuláře různých přiznání. Myslíte, že je přínosem mít možnost si tyto tiskopisy pouze prohlédnout a pak vytisknou prázdné a "rukou" vypsat, nebo tak jak jsou k dispozici na stránkách Microsoftu k vypnění a vytisknutí. Nebylo by vhodnější umožnit všem poplatníkům stáhnutí "samopočítající" verse. (Lubomír)

— Cílem je nepochybně možnost aktivní komunikace s úřady elektronickou cestou, včetně samopočítacích formulářů. Proto pracujeme na přípravě funkčního Portálu veřejné správy, který takovou komunikaci umožní. Jedná se však o velmi složité řešení, zejména z hlediska zaručenosti a bezpečnosti přenášených dat, proto bude vyžadovat ještě určitý čas a vaši trpělivost.

Proc se montujete do politiky a jeste do jeji informativni casti... Nejprijde Vam hloupe, ze Vy a Vase strana jste podvedli Vase volice, kdyz jste se odchylili z prava do leva??? Mate nejake pocitacove vzdelani?? Nebo je gympl? (Martin)

— Máte-li na mysli účast Unie svobody na vládě se sociálními demokraty, pak to jistě není v rozporu s předvolebními sliby. Spolupráci s ČSSD jsme nevylučovali. Současná vláda není vládou levicovou (to by se jí museli účastnit komunisté) a Unie svobody se vždy stavěla do středu polického spektra. Můj životopis máte k dispozici na www.mlynar.cz. Odpověď na otázku, proč nejsem programátor, informatik či opravář počítačů výše.

Pane ministře, proč pro problematiku informatiky musí být zřízeno ministerstvo? dle mého názoru by stačilo, aby náměstek daného ministerstva měl tuto problematiku na starosti (anonym)

— Informatizace veřejné a státní správy a vytváření zejména legislativních a administrativních podmínek pro rozvoj praktického uplatnění moderních informačních technologií je mimořádně důležitou podmínkou pro úspěšnou budoucnost České republiky. Bude to mimo jiné vyžadovat prolamování spousty setrvačných bariér v myšlení lidí, a to přece vůbec není jednoduché. Podpořit tyto procesy maximální možnou formální autoritou, tedy ministerstvem, považuji za správné. NA to náměstek nestačí. Kdyby ano byli bychom v e-governmentu o mnoho dál.

Není škoda, že DSL je u nás mrtvé? Navíc se obávám, že až oživne bude jen luxusem pro bohaté... (Karel)

— Je to škoda a doufám, že se to brzy změní. Obecně ale poskytování telekomunikačních služeb je věcí telekomunikačních operátorů a trh reguluje český telekomunikační úřad. Ten stanovuje pravidla dle platného zákona a je arbitrem mezi operátory. Nikoliv já.

Jaké jsou Vaše odborné znalosti v oblasti IT popř. vzdělání?. Nebo jen politicky zastřešujete kolektiv "odborných poradců a analytiků"? (Petr T.)

— To druhé. I sebelepší "kolektiv odborných poradců a analytiků", má-li dosáhnout zásadních změn ve fungování veřejné správy a v legislativě, potřebuje "dělat politiku". V dobrém týmu jsou různí specialisté s jasně vymezenými rolemi. Ta moje je především manažerská a politická.

Pane ministře, budou nekdy v budoucnu i ministerstva zanikat a ne jenom s kazdou novou vladou nove vznikat ??? Do dnesni doby se informatika bez ministerstva obesla , proc uz od 1.1.2003 ne ??? Dekuji (Škop)

— Informatika jako taková se samozřejmě bez ministerstva obešla a obejde se bez něj i nadále. Ale její praktické uplatnění ve veřejné správě ve prospěch občanů zatím žádné podstatné výsledky nepřineslo. A právě to bude úkolem nového ministerstva.

Jak si vysvetlujete svou raketovou karieru IT experta ve svetle sve absolutni nevzdelanosti v tomto oboru ? Prosim o strucnou odpoved (Bena)

— Nepovažuji se za IT experta a nevšiml jsem si, že bych v tomto směru dělal nějakou raketovou kariéru.

Pane ministre, zajimalo by mne jake vzdelani mate v oboru IT, zdali jste nekdy programoval nebo se zivil problematikou IT. Myslim si ze clovek ktery ma za ukol rozsireni elektronickych komunikacnich technologii sirokym masam verejnosti a zaroven do vladnich instituci by mel byt v tomto oboru minimalne vysokoskolsky vzdelan. Dekuji za odpoved. (Jiri Hula (jirihula@volny)

— Já si naopak myslím, že vysokoškolské vzdělání v technickém oboru neimplikuje automaticky manažerské a politické schopnosti. V tomto směru určité odborné vzdělání mám a dále si jej rozšiřuji.

Jste mladý ministr, podobně jako byl váš předchůdce Březina. Nechystáte také nějaké 'překvapení' z osobního života? (Grep)

— Nejsem tak mlady a žádné překvapení nechystám.

Pane ministře, nemohly by knihovny využívat připojení na internet zdarma, lépe řečeno nemohl by za ně platit jejich zřizovatel ? Takto musí uživatelé platit a to je pro rychlé šíření počítačové gramotnostni velká svízel, důchodce nemívá "zytečných" 60 Kč za hodinu (Jarmila Bakulová)

— Je to téma k úvaze. V každém případě dobudování tzv. intranetu veřejné správy přinese i veřejným knihovnám výrazné zlevnění poplatků za připojení. Na druhou stranu jejich zřizovatel je platí z výnosu daní, tedy i z Vašich peněz.

Dobrý den pane ministře, mám dojem, že v poslední době vše co vychází z vlády směrem k informatice má jediný cíl - vytahat daňovým poplatníkům co nejvíce peněz z kapsy. Objevily se první reálné výsledky e- tržiště, infobox, který ÚP kupoval za 250 000,- dnes stojí 280 000, protože prodejce se samozřejmě nenechá připravit o 3 % z ceny , které musí zaplatit e-tržišti. Nařízení vlády "Pravidla , zásady a způsobzabezpečení kontroly užívání počítačových programů" jde výrazně nad požadavky autorského zákona. Firmy toho okamžitě využily a nabízejí např. za 1000,- potřebný doklad ( T602) za jinak volně šiřitelný produkt. Všude ve světě jinak státní správa dostává slevy, jenom u nás díky Vašíim krokům platí státní správa i tam kde nikdo jiný neplatí. Není mi jasné jaký může být důvod těchto kroků. Slyšel jsem, že důvodem je Vaše prázdná stranická pokladna, ale nechce se mi věřit, že byste ji chtěli naplňovat takto okatým způsobem. Zdravím Vás a těším se na další kroky, které by pro změnu nevedly k prodražování státní správy. (Petr)

— Co naznačujete o stranické pokladně je nesmysl. Elektronické tržiště státní správy v první řadě nabízí možnost hledat levnějšího dodavatele, jde jen o to se o to pokusit a zvětšit obraty na tržišti což povede k poklesu marže provozovatele. Za druhé umožňuje větší veřejnou kontrolu utrácení veřejných peněz. Co se pravidel týče (bylo by dobré si je opravdu přečíst, protože to co tvrdíte není pravda), byla vydána ještě za předchozí vlády a budou se dále upravovat podle praktických zkušeností.

Dobry den pane Mlynari - chtel jsem se Vas zeptat na nazor a pripadne dalsi postup ohledne akce INDOS. Neprijde Vam "stourani" se v INDOSi jako lehce populisticke gesto, ktere by melo demonstrovat jak moc je Vas novy post dulezity? (David)

— Tzv. INDOŠ je zcela v kompetenci ministerstva školství a já to plně respektuji. Se mnou to "šťourání" nemá žádnou souvislost.

Uvažuje se i u nás o zavedení elektronických občanek, například na bázi čipových karet, kdy by na úřadu nebylo potřeba se neustále identifikovat a přepisovat údaje, ale sejmout je čtečkou? (Patrick Zandl)

— Určitě ano, ale sám dobře víte, jak je to složitá problematika. Ani Evropská unie nemá v tomto směru dosud zcela jasno a pro nás je řada praktických důvodů, abychom postupovali v souladu s ní.

Dobrý den, domníváte se, že jste podědil své vlohy pro politiku po Vašem panu otci, Zd. Mlynářovi? Stýkával jste se s ním za jeho života a nechal jste si poradit? (Noveský V.)

— S otcem jsem nevyrůstal, neb se moji rodiče rozvedli když jsem byl kojenec. A co jsem po něm podědil nechám na hodnocení jiných….

V rámci úsporných opatření, která doposud postihla zejména nemocné a zaměstnance státu, vláda zřizuje nové ministerstvo, které má v náplni pouze informatiku. Tu soukromý sektor zvládá ku spokojenosti nás všech uživatelů bez nákladů na státní rozpočet.Můžete jmenovat alespoň jeden stát na světě, který má také samostatné ministerstvo pouze pro informatiku? (Leoš Moucha)

— Soukromý sektor ano, státní správa ne. Podobné instituce má řada států, např. Německo, Portugalsko nebo Slovinsko, další jejich zřízení připravují, Evropská unie má pro tuto problematiku samostatný komisariát (tedy vlastně ministerstvo).

Dobrý den!Kolik bude stát pořízení e-podpisu (náklady)? Děkuji za odpoděď! (Josef Novák)

— Čím více bude možností jeho praktického použití, tím bude levnější.

Kolik bitu ma bajt, prip. kolik bajtu ma kilobajt? (mm)

— Osm.

Co chcete ve své kariéře dokázat víc než aby pošťáci chodili až odpoledne? Vždyť i dnes chodí odpoledne tak nevím co chcete prosadit. (Honza)

— Koncepci nového ministerstva a své cíle jsem již několikrát představil, mj. i na tomto chatu.

Volily vás 3 slovy tři procenta voličů. Domníváte se, že máte nějaký politický mandát? (Volič)

— Volilo mě 17 % obyvatel Pardubického kraje.

pane ministře, potřebuji pouze nastavit na naši www.stránku počítadlo. již tam jedno bylo se stavem3594471. Teď ho nemohu nikde na stránce najít a administrátor je ve škole.Ráda bych věděla, proč si počítače v této době dělají co chtějí. Jedná se o www.blanik.aktualne.cz. děkuji za případnou odpověd (anonym)

— Doufám, že se už administrátor vrátil.

Pane ministře, uvedete konkrétní termín pro dokončení "projektu" eGovernment. Popřípadě více termínů pro jednotlivé etepy a části? Nebo se můžeme dočkat toho, že po uplynutí Vašeho ministerského mandátu nebude jasné, zda jste dokázal to co jste slíbil? (Ivo Ficek)

— Současný expertní odhad pro dokončení tzv. "projektu e-government" je 7 - 10 let. Zhruba do dvou let by měla být vybudována komunikační infrastruktura, neboli tzv. intranet veřejné správy.

Co třeba umožnit firmám aby za zvýhodněné ceny (nebo jine zvyhodneni) mohli svym zamestnancum koupit "domaci" PC vcetne pripojeni k internetu pokud mozno aspon ISDN (samozrejme lepe CaTv nebo ADSL aj. rychlejsi pripojeni)... (Karel)

— Před dvěma roky jsem navrhoval možnost pro každého odepsat z daňového základu jednou za čas nákup PC připojitelného na internet. Součástí návrhu byla i možnost pro podniky dát výhodně PC svým zaměstnancům. Bohužel to neprošlo.

cetl jste od Georga Orwella 84? mel by jste aby jste vedel jak se dela velky bratr. (kamil)

— Četl. Díky za radu.

Působíte na mě velmi neseriózně a amatérsky. Co mám dělat? (František)

— Sledujte mě dál… třeba se to zlepší..

Bude vase ministerstvo nejakym zpusobem ovlivnovat vysoke skoly vyucujici IT? (Martin Hruby)

— Ne. Není to naším úkolem, záměrem ani pravomocí.

proc se Vam libi Tony Blair? (kamil)

— Víc se mi libí Julia Roberts…

Dobry den, bude Vaše ministerstvo přijímat nové zaměstnance? Student 4. ročníku veřejné správy se zaměřením na informatiku a dvouletou praxí by se rád ucházel o zaměstnání. Kde, resp. na koho se mohu obrátit? Děkuji. (Petr)

— Zatím se můžete obrátit na personální oddělení Úřadu pro veřejné informační systémy, Havelkova 22, 130 00 Praha 3.

Jak hodlate resit situaci ohledne CTU, ktery je v soucasne dobe organem znacne bezzubym (CTc si dela co chce) a rozhodujicim pozde. Rovnez panuje podezreni, ze p. Standanik (byvaly zamestanec CTc) spise nadrzuje CTc a jeho nehoraznym pozadavkum. (Tomas)

— O rozhodnutích ČTÚ z poslední doby lze různě diskutovat, ale určitě je nelze považovat za nadržování Českému Telecomu. ČTÚ je nezávislá instituce, která nepochybně má co zlepšovat ve svém fungování. Já budu podporovat v rámci svých možností její autoritu, pokud její kroky budou racionální.

Jaký má smysl Mlynářovi pokládat otázky když stejně zodpoví ty které chce? Třeba pan Klaus, kterému nesahá ani po kotníky, odpověděl i nepříjemné otázky. Holt se pozná kdo umí a ví a kdo jen parazituje, protože na nic jiného nemá (Dotaz)

— Asi odpověď nečekáte…

Nemyslite, pane ministre, ze 150 az 170 ludi je trochu moc?!! Mohli by ste priblizit cinnost tychto ludi? (xixi)

— V porovnání s jinými ministerstvy je to spíše málo, ale jestli víte, jak prakticky vytvářet novou legislativu, integrovat informační systémy veřejné správy, koncipovat a dohlížet na budování intranetu veřejné správy, vytvářet smysluplné standardy informačních systémů, řídit a kontrolovat provádění atestací, koncipovat a zprovoznit portál veřejné správy, aktivně spolupracovat s orgány Evropské unie a provádět celo řadu dalších činností s menším počtem lidí, pak poraďte….

Jakým způsobem chcete v příštím roce zvýšit úroveň počítačové gramotnosti národa na 50 procent, jak sibujete? (Mishman)

— V příštím roce určitě ne, nic takového jsem nesliboval. Mluvil jsem o konci tohoto volebního období, tedy o intervalu 4 let. I tak je to dost ambiciózní cíl. Cestu k němu vidím v podpoře různých široce dostupných vzdělávacích aktivit, zejména ve spolupráci se soukromým sektorem.

Dobry den, pane ministre. Pisete, ze Vasim ukolem budou pravidla a standardy, napriklad zavedeni formatu XML jako zavazneho pro komunikace ve verejne sprave. Uvazujete take o nejakem minimalnim standardu pro komunikaci verejny spravy s obcany? Bohuzel, je stale rozsirenou praxi v.s. zverejnovat ruzne dokumenty pouze v uzavrenem formatu MS Word. Podle me by melo byt standardem zvejnovani dokumentu v otevrenych formatech, aby lide nebyli nuceni kupovat, nebo spis krast programy jednoho vyrobce. (jk)

— Uvažujeme o něm, ale zatím Vám nejsem schopen říct, jak přesně bude vypadat.

Vite kolik ma 1B bitu? (Vasek)

— Nebojte.

Dobry den Jak se divate na otazku obchodu na inetu? (choros)

— Elektronický obchod je velmi perspektivní a můj úřad má jako jeden z cílů postupně odstranit legislativní a byrokratické překážky jeho rozvoje.

Trochu odlehčení.Pane ministře,hrajete také na počítačích hry?Popř.jaké?Děkuji (R.Veselý)

— Nehraju. Nestiham…

Otazka ohledne elektronickeho podpisu. Pro pouziti EP vuci min. soc. veci, musi certifikat obsahovat specialni priznak (nelze pouzit obecny certifikat garantovany ICA napr.) Vite o teto situaci a jak ji hodlate resit, abychom nemuseli platit CA pro kazde ministerstvo 1 certifikat s jejich specialnimi priznaky? (Jarda Ptak)

— Nerozumím. Zadny speciální příznak E-podpis obsahovat nemusí. Jeden EP musí zajišťovat kontakt s celou veřejnou správou včetně MPSV .

Dobré den, slyšela jsem že máte 2 auta a3 manželky, jak my chudí k tomu přijdeme? (Nováková)

— Asi vtipkujete, nebudu Vám kazit náladu… Mam jednu manzelku, jedno auto, dvět děti jednoho psa.

Jste na sebe hrdy, ze jste politik? Co vas vedlo stat se politikem, muzete uprime rict ze to nebyly penize a jine vyhody? Ocekavam odpoved ze to penize a nic takoveho nebylo. (TomK)

— Tušíte správně. Nebyly.

Vážený pane ministře, můžete říci jaké kroky státních institucí jsou plánovány na podporu využívání elektronického podpisu? Které instituce zavedou elektronické podatelny? Děkuji a přeji hezký den. (Jan Doubek)

— Elektronické podatelny zavedou všechny státní instituce. Vedle už existující možnosti použít elektronický podpis při podání žádosti o sociální dávky by měla v příštím roce přibýt možnost některých daňových přiznání (pravděpodobně DPH, silniční daň a daň z nemovitostí). Naší snahou bude, aby takových agend každoročně přibylo kolem desítky.

Vážený pane ministře, děkuji za odpověď na předch. dotaz. Jak se díváte na zákon 106/1999 o svonodnem pristupu k informacim? Šlo by a bylo by žádoucí jej nadřadit nad některé jiné zákony? Mám tím namysli např. případ, kdy řekněme zákon 361/2000 o provozu na pozemních komunikacích se odkazuje na normy ČSN, které ovšem Normalizační institut odmítá zveřejňovat s odkazem na zákon 22/1997 o technickych pozadavcich na vyrobky. (Miroslav Šilhavý)

— To bohužel není problematika, která by byla v kompetenci ministerstva informatiky, a já nejsem takový legislativní odborník, abych Vám dokázal kompetentně odpovědět.

Pane ministre,rad bych vedel,kolik bude stat porizeni e-podpisu?Dekuji (Josef Novák)

— Čím více se bude prakticky používat, tím bude levnější. Zatím stojí 700 Kč.

Hodlate prosazovat pro ucely stani spravy a ve statnich organizacich pouzivani "otevreneho" software, podobne jako Nemecko a dalsi zeme? (Milan Jaburek)

— Není a nebude naším cílem nařizovat jednotlivým subjektům státní správy, jaký software mají používat. Naším úkolem bude stanovit takové standardy pro jejich vzájemnou komunikaci, aby byla funkční.

Pane Mlynari, polozim vice dotazu v jednom prispevku,ale budu se snazit strucne: * zajimalo by mne, zda se jeste nekdy nekdo podiva a proveri fakt, jak to, ze se CT stal vlastnikem jak sluzby (volani) tak infrastruktury (kabely), kdyz bylo davno mnohokrate jiz v te dobe proverene, ze to vede pouze k monopolnimu a nepruznemu modelu (viz. treba AT&T v USA, kdyz uz si z USA bereme priklady v tech spatnych vecech - napr. zdrav. pojistovny - tak proc ne v tech, ktere by nas varovaly pred chybami). * e-podpis, e-komunikace s urady - pred tusim 2ma lety jste prosazoval jeho zavedeni, ale dodnes jsou vysledky zalostne, co hodlate udelat proto, aby se tato moznost dala vice (resp. vubec) v dohledne dobe pouzivat * jaka je sance, ze by se mohlo ze strany statu dostat podpory projektum, jako jsou alternativni pripojeni k Internetu, nebot ceny - predevsim to, co predvedl CT s ADSL apod. - jsou stale premrstene (i kdyz tusim, ze tady odpovite, ze je to otazka konkurence a nabidky) (Martin Zak)

— Postupující liberalizace telekomunikačního trhu dosavadní dominantní postavení Českého Telecomu výrazně omezila a omezuje a umožní i oddělení poskytování služeb od provozování infrastruktury. Důležitá v tomto směru bude novela zákona o telekomunikacích a připravovaný nový zákon o elektronických komunikacích.

Elektronizace státní správy a praktické umožnění elektronické komunikace s ní je hlavním smyslem vzniku ministerstva informatiky. Je nutné vybudovat intranet veřejné správy, stanovit pravidla pro spolehlivou a bezpečnou komunikaci, připravit zákon o registrech veřejné správy, vytvořit funkční portál veřejné správy, novelizovat celou řadu zákonů, provést systémové analýzy administrativních procesů a tzv. životních situací a následně je elektronizovat atd.

Na poslední otázku jste si v zásadě odpověděl sám.

Vaše Excelence, hodláte nějak naložit se zákonem o ochraně osobních údajů, který naprosto znemožňuje to, aby fungovala kterákoliv radnice? Je hezké, když lidem slibujete, že není nutné stále běhat na radnici, že jednou poskytnuté údaje si úřad zpracuje sám bez další nutné přítomnosti občana, když téže radnici, pokud to skutečně pro občana udělá, hrozí ze zákona pokuta ve výši 10 milionů Kč. (J. Votoček)

— Zákon o ochraně osobních údajů nebude v kompetenci ministerstva informatiky. Ani jeho současné znění ale nebrání vedení a správě informačních registrů. Jen musí mít pravidla.

Pane "ministře" na jakém dalším ministerstvu budete za čas působit? Nebo bude kvůli vám zřízeno ještě nějaké další - nové? (Michal)

— Nemyslím.

podle mých informacích paní Marvanová chce schodek příštího rozpočtu na urovni letošního cca 80 miliar ....je to pravda nebo ne. Pro jak vysoký schodek by jste již nezvedel ruku ? ....informace přímo z MF :-) (me)

— Co udělá Hm nevím. Já zvednu ruku pro vládou navrženou podobu rozpočtu, která je kompromisem.

Proč jste neodpověděl na moji otázku, jak konkrétně chcete naučit pracovat s IT polovinu cikánské populace. Chápejte, že jste mě jako člověka, který 30 let pracuje v oboru svojí odpovědí, že počítač barvů kůže nerozlišuje, neuspokojil (Jan)

— Chápu ale nemám k ní co dodat.

Pane ministře, Vy se soustředíte jen na některé státní orgány a na velké obce a kraje. Ale co takhle malé obce? Nejen že nemají vlastní stránky a na stránkách pro ně zřízených jinými istitucemi jsou o nich nepravdy a pseudoinformace, ale oni si ani nevybírají mailovou poštu, natož aby na ni odpovídali. (Alex)

— Budovaný intranet veřejné správy zahrnuje všechny obce a jejich správní instituce. Totéž bude platit o připravovaném portálu veřejné správy, který bude základním přístupovým místem k informacím veřejné správy, tedy i těch nejmenších obcí.

Pane ministre, vim ze to s vasim portfoliem moc nesouvisi, ale na kom a cem zalezi, kdy uz konecne bude odstranena nejvetsi postkomunisticka zlodejina v nasem state - regulace najemneho? Okrada tak majitele domu a hlavne zpusobuje mladym lidem neunosny komplikace v hledani vlastniho bydleni. Diky. (DC)

— Vláda schválila časový harmonogram postupné deregulace nájemného, míru zvyšování cen stanovuje svými výměry Ministerstvo financí. Do věci navíc vstupuje Evropská unie (jednoznačně na straně deregulace). Obraťte se, prosím, například na zmiňované Ministerstvo financí.

Uzijte si posledni sezonu ve vlade, pristi volby jiz vymazou US z politicke mapy - zrada pravicoveho volice na druhou. Marvanove byste se meli omluvit a odstup Klause dava konecne variantu pro pravicove volice. (Harry)

— Uvidíme, Harry….

Dobrý den, je obecně známo, že na práci, kterou v soukromé firmě zvládne jeden člověk musí státní úřad mít lidi tři. Když s nimi máte jednat jsou to často obézní dámy s prsty ještě od dortíků. Jaké lidské zdroje plánujete najmout Vy? (ps)

— Kvalifikované, výkonné a schopné. Na postavě nezáleží.

Potom, co vznikla US, jste meli obrovskou sanci stat se duveryhodnou pravici. Tu jste propasli a jste na pokraji zaniku - zvlast, kdyz se ted paktujete se socdemaky... bohuzel to take vypada, ze do vlady jste sli jen kvuli vlastnimu prospechu... nebylo by lepe se znovu pripojit k ODS? (Karel)

— Ne.

V kazdem pripade Vam preji uspech v informatice! (Karel)

— Díky.