Sledujte on-line: HTC právě představil nový top model One

HTC si letos dalo s představením svého top modelu načas. Většinou ho tchajwanský výrobce představoval mezi prvními, ale letos ho předběhlo Sony a i Samsung svůj hlavní model Galaxy S5 již dávno ukázal. Pokud se však potvrdí spekulace, tak HTC možná bude nakonec na trhu jako první. Nové One by se mělo začít prodávat krátce po dnešní premiéře. Samsung přijde do prodeje 11. dubna, Sony Z2 pravděpodobně také v dubnu.

Informace o novém One unikaly poměrně hojně, takže mnoho detailů je již známo. Telefon bude vypadat velmi podobně jako současný model One. Bude mít větší pětipalcový displej s full HD rozlišením a specialitou bude zadní dvojitý fotoaparát. Vedle hlavní čočky bude mít ještě jednu, která bude pracovat s hloubkou ostrosti. Takže i po vyfocení bude možné měnit zaostření snímku.

Pro HTC je nové One klíčovým modelem. Firmě se globálně příliš nedaří (lokálně v Česku a střední Evropě je situace mnohem lepší) a úspěch novinky by jí mohl hodně pomoci. Ale v konkurenci iPhonu 5s, Samsungu Galaxy S5, Sony Z2 a LG G2 to nebude mít snadné.