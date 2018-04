On-line hraní na kapesním počítači - šachy, RPG i špičková strategie

Série stolních her od RealDice

Stolní hry jsou mezi hráči velice oblíbené, snadno se hrají a nejsou tak hladové na přenášená data. Zkrátka pro GPRS jako dělané.

Každá hra nabízí kromě multiplayeru i plnohodnotný singleplayer. Ten nás ale v tuto chvíli nezajímá, a proto volíme Internet game. Jste-li tu poprvé, musíte provést bezplatnou registraci. Po vyplnění všech údajů vám přijde e-mail s aktivačním kódem. Teď už nic nebrání tomu, abyste se dostali do herní lobby (čekárna).

Tvůrci hráče motivují tím, že vám systém hned na začátku daruje do kapsy 1000 dolarů (bohužel fiktivních). Pokud vytvoříte hru (create), dál už jen volíte sázku a čekáte na protihráče. K připojení vytvořené hry klikněte na Join.

My jsme bohužel neměli to štěstí, abychom v čekárně potkali jakékoli hráče. Je tu ovšem možnost zahrát si proti botovi (hráč simulovaný počítačovou AI) a plnohodnotně sázet.

Mezi stolní hry od firmy RealDice patří vrchcáby (MCh Backgammon) ($14.95), šachy (MCh Chess) ($19.95), mahjong (MCh Mahjong) ($14.95) a nemůže chybět ani karetní hra poker (MCh Poker - Texas Hold em) ($19.95). Všechny zmiňované hry kromě pokeru spustíte na palmech s OS5 s rozlišením min. 160x160. Naopak na MS Smarthphonu nespustíte mahjong. Každá hra obsahuje třídenní lhůtu na vyzkoušení. Demoverze stáhnete třeba ZDE.

Základem všech her je aplikace RealDice, již stáhnete na stránkách firmy, a funguje jako launcher všech čtyř her (pokud je máte v PDA), umožní chat s registrovanými uživateli a můžete si zde prohlédnou halu „nejbohatších“ hráčů. Naneštěstí se mi po připojení pokaždé resetovalo testovací Treo 600.

Tibia ME a Age of Fantasy

Nyní si odpočiňme od stolních her a vydejme se do časů hrdinných rytířů, kouzelníků a draků. On-linová RPGčka, též zvaná MMORPG, nabízejí hráči prostřednictvím internetu (zde pomocí GPRS) fantasy svět plný živých hráčů (ať už v podobě nepřátel či spolubojovníků), monster, obchodníků a pokladů. Platforma Symbian S60 je na žánr MMORPG bohatá a hry Tibia ME a Age of Fantasy jsou všem mobilním hráčům známé.

První hra je ke stáhnutí ve dvou verzích. Free je zdarma a druhá Gold za čtyřměsíční poplatek €9.99. Ta navíc obsahuje automapu, seznam připojených hráčů a High Scores tabulky. Instalace a bezplatná registrace je skutečně jednoduchá. Pokud jste připojeni přes GPRS, přijde vás hodina hraní v průměru na 600-800 kb, což zrovna není málo. Výrobcem hry je firma CipSoft.

Novější RPG produkuje asijská firma Pan Asia Entertainment (její stránky jsou v tuto chvíli nefunkční). Narozdíl od Tibie je hra nabízena jako shareware a stojí €8.24. Za to si ale užijete pokrokovějšího vizuálního zpracování. O Age of Fantasy jsme již psali ve Hrách do kapsy 148. Zkušební verzi stáhnete ZDE.

I na PocketPC a MS Smartphone můžete vyzkoušet MMORPG Sphere. Psali jsme o něm zde, ale vzhledem k vysoké náročnosti na hardware se o něm dále nezmiňujeme.

Šachy

U královské hry ještě chvíli zůstaneme a představíme si dvojici šachových programů, které podporují internetovou hru.

Valentin Iliescu Chess je kompatibilní s PocketPC a MS Smartphone. Zahrát si proti hráčům můžete po připojení na Chess XML Web Service nebo se domluvit s kamarádem přes internetový "kecálek" MSN Messenger a dát si partii. Hra je ke stáhnutí zdarma a autorem je Valentin Iliescu.

Druhé online šachy (Intelli Chess) v profesionálnějším zpracování nabízí firma Intorine. Ty vám umožní hrát po připojení na známý server ChessClub.com. Výhodou je, že na něm můžete najít velké množství hráčů (kolem 3000).

Hra podporuje změnu tématických skinů, nápovědu, vrácení tahů, hotseat multiplayer (dva na jednom počítači), možnost uložit/nahrát rozehranou hru a editaci hracího pole. Stojí $24.95.

MobileGo

Starověká čínská hra se objevuje i na displejích palmů, a to s funkcí online multiplayeru. Vaším cílem je zabrat svými kameny co největší území.

Před hraním vám doporučujeme zaregistrovat se. Toho dosáhnete vyvoláním menu, sekce options - accounts. Klikněte na tlačítko new a vyplňte potřebné údaje. Do kolonky Server Adress zadejte igs.joyjoy.net a do Port Number 6969. Poté zvolte save a ťukněte na Login. Váš palm se připojí k internetu a poté již jen zvolte položku Games, chvíli počkejte a objeví se seznam dostupných her. Těch je více než dost, vyzkoušeli jsme se k jedné připojit a úspěšně si zahráli.

Výrobcem MobileGo je firma Go Fans a cena činí $29.90.

Warfare Incorporated

Na závěr našeho povídání jsme si neodpustili připomenout nejlepší strategii pro PDA od firmy Handmark. Pravda, položka Multiplayer je primárně určena pro hru po lokální síti. Pokud ovšem narazíte na šťastlivce (pár jich najdete na fóru oficiálních stránek) s odblokovaným portem 2222 a domluvíte s ním hru, můžete se pustit do vzrušující bitvy.

Šťastnou náhodou se nám podařilo připojit se k profesionálnímu hráči Alexovi. Následná porážka naší červené armády nás donutila k pečlivějšímu trénování. Doufejme, že příští verze nás obohatí o herní servery.