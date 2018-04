Omnitel 2000 - Mobilní síť jako obchod a služby

Dnes není již potřeba nikoho přesvědčovat, že mobilní sítě neslouží pouze k telefonování. Zvykli jsme si na SMS zprávy, pomalu si zvykáme na data a čeká nás WAP a rychlé datové přenosy. Jak daleko může v blízké budoucnosti zajít rozvoj mobilních sítí? V co se postupem času přemění dosud jen utržené sluchátko?

Vizí existuje hodně. Kromě vizí již existují i praktická řešení. O tom, jak si mobilní síť pro rok 2000 představuje telekomunikační gigant Mannesmann Eurokom, jsme si povídali s šéfem technického oddělení mezinárodních projektů, panem Bertholdem Thomou.

MS: Služeb, které lze již dnes poskytovat na mobilní síti bez čekání na rozšířené služby, je celá řada. Můžete zmínit některé služby, které síť D2-Privat odlišují od ostatních sítí?

BT: V průběhu letošního roku jsme představili širokou škálu nových služeb. V první řadě bych rád zmínil službu D2 Universal Number - tedy možnost, jak být stále k zastižení pod jediným číslem. Tato služba umožňuje vybrat až čtyři čísla, pod kterými jste k zastižení. Tato čísla se sdružují do skupin - máte například skupinu "V práci" nebo "Víkend". Těchto skupin můžete mít více, celkem můžete mít definováno ve všech skupinách až devět různých čísel. Pak už stačí jen zvolit si skupinu a pokud vám někdo volá na mobilní telefon a vy na něm nejste k zastižení, pak vás síť hledá na číslech aktuální skupiny. Například po pobočkách vaší firmy. Pokud někdo zdvihne sluchátko, hlasová služba mu oznámí, že je to příchozí hovor pro vás a pokud jej nechce přijmout, nechť do tří vteřin zavěsí. Pokud nejste k zastižení ani na posledním telefonním čísle ve zvolené skupině, je hovor přesměrován na záznamník. Ačkoliv je tato služba velmi mladá, používají ji cca. 1-2% uživatelů. Další zajímavou službou doplňující nabídku internetového přístupu přes D2-Privat je D2 E-mail voice butler. Tato služba je určena pro zákazníky využívající email schránku u D2-Privat - díky ní si můžete nechat email přečíst. Pokud si přejete odpovědět, můžete odpověď ihned nadiktovat, adresát dostane soubor ve formátu WAV. O tom, že vám došel email, jste informováni krátkou textovou zprávou.

Pokud používáte internetové připojení u společnosti Mannesmann, můžete samozřejmě používat připojení jak na mobilní číslo, tak na číslo v pevné telefonní síti. Kromě toho můžete při připojení přes síť D2-Privat používat službu D2-SpeedProxy. Díky ní je surfování po internetu rychlejší dvakrát až třikrát - speciální software se stará o komprimaci zasílaných stránek.

MS: Jak jsou ve vaší síti populární SMS zprávy a jak se staráte o podporu SMS?

BT: SMS zprávy zažívají svůj boom. Nepochybně k tomu přispěla i naše služba D2Publisher nabízející profesionální platformu pro distribuci obsahu na mobilní telefony. Poskytovatelé obsahu si mohou na této platformě zřídit své "informační kanály", jež si může každý zájemce přihlašovat a odhlašovat. Jedním z prvních zákazníků se stal Axel-Springer-Verlak, vydavatel casopisu Bild. Nyní provozuje dva kanály - jeden se týká sportu, druhý je o aktuálním dění. Dnes se takto dostává k zájemcům široká nabídka obsahu. Nepracujeme jenom se SMS zprávami, ale i s WAPem - jenže na jeho využívání si budeme muset počkat do doby, než budou dostupné telefony s podporou WAP.

Ovšem ve WAPu jsme velmi aktivní - zde jsme navázali spolupráci s německou pobočkou Yahoo! a představili jsme službu D2Yahoo, tedy WAP portál nabízející soubor služeb dostupných přes WAP z mobilního telefonu.

MS: Do WAPu je dnes vkládáno mnoho nadějí. Domníváte se, že se tyto naděje vyplní a WAP přinese další impuls pro mobilní sítě?

BT: Vývoj mobilních sítí není zcela totožný s vývojem v pevných telekomunikacích. Dosahujeme zde sice vyšších přenosových rychlostí, ale za cenu výrazně vyšších dodatečných investičních nákladů. To je velký rozdíl například oproti xDSL technologiím v pevných sítích. Jenže zákazník není ochoten akceptovat razantní zvýšení ceny. Dnes se například mluví o přenosových rychlostech až 2 Mbps z mobilního telefonu. Jenže vzhledem k šířce pásma i k vynaloženým finančním prostředkům by takové datové spojení mělo stát padesátinásobek normální ceny. To nebude nikdo ochoten akceptovat.

Je tedy nutno hledat jiné cesty, jak finanční výdaje pokrýt. Touto cestou je zprovoznění služeb, které s telefonováním zdánlivě souvisí málo, nebo vůbec. My jsme si to velmi dobře vyzkoušeli na naší italské síti Omnitel. Zde jsme před několika lety uvedli do provozu službu zvanou OmniArte. O co šlo? Představte si, že stojíte na náměstí v Benátkách, jste turista a vytočíte číslo naší služby OmniArte. Ta podle toho, k jaké základnové stanici jste přihlášen zjistí, kde se nacházíte a poté si vás zorientuje - "Pokud máte sloup Panny Marie po pravé ruce, stiskněte jedna, pokud po ruce levé, stiskněte dvě". Potom vám hlas předčítá informace z průvodce k pamětihodnostem, jež míjíte.

Tato služba není finančně příliš zajímavá - aby ji mohli používat i turisté z ciziny, vytvořili jsme pro ni speciální tarif. Jenže po jejím spuštění nám výrazně vzrostly příjmy z roamingových hovorů - turisté kteří využili službu OmniArte, již v naší síti zůstali a ti ostatní, kteří si chtěli zavolat na OmniArte se do sítě Omnitelu museli přihlásit - a už v ní zůstali.