OmniSolve - trumf v nových Jornadách?

OmniSolve je jedním z mála produktů firmy LandWare pro platformu PocketPC - firma je jinak známá svými hardwarovými a softwarovými produkty pro PalmOS - například vyrábí klávesnici GoType, finanční programy Financial Consultant, Pocket Quicken, hry Shanghai Pocket a řadu dalších.

OmniSolve je komerční produkt - prodává se za $24,95 a je skutečně velmi univerzální. Obsahuje tyto jednotlivé výpočetní moduly :

TVM matematika - výpočty složitého úročení s veličinami PV (současná hodnota), FV (budoucí hodnota), PMT (splátka/platba), i% (úroková sazba) a n (počet období). Můžete zde tedy vyřešit všechny myslitelné úlohy typu úvěrů a půjček, hypoték, spoření apod..

K TVM úlohám je zde k dispozici komplexní amortizační tabulka (takže můžete u svých půjček sledovat podíl úrokové i jistinné části splátky, a to po celé období). Samozřejmostí je přepočet nominální a efektivní úrokové sazby (je výhodnější 6.25% spořící účet s čtvrtletním úročením nebo měsíčně úročený termíňák s 6%?).

Investiční analýza - spíše pro odborníky, je integrovaný model časové hodnoty peněz (NPV, IRR, NFV, NUS) spojený s analýzou cash-flow a časovým zhodnocením investic. Výpočty "obchodních procent" s Cost/Selling/Margin funkcí potěší zase obchodníky.

Naopak řada lidí určitě využije vestavěný konverzní program na přepočet jednotek - délku, plochu, objem, hmotnost a teplotu. K dispozici jsou i datové výpočty (rozdíl mezi daty, připočítání počtu dní k datu apod.) a konverzi měn (k dispozici je osm jednotek).

Vlastní kalkulátor je jednoduchý, obsahuje logaritmické i exponenciální funkce, chybí zde však trigonometrie. V preferencích lze upravit režim výpočtů (algebraický, či RPN), režim zobrazení čísel (s definovatelným počtem desetinných míst), úhlovou míru, formát data a nastavení splátek pro TVM (začátek či konec období).

OmniSolve je velmi dobrý kalkulátor, který každému uživateli dobře poslouží. Je určitou obdobou známého Financial Consultant (pro PalmOS) téže firmy. Myslím si, že by ale bylo dobré do programu doplnit trigonometrické funkce a alespoň základní statistiku. V dobrém finančním programu je ještě obvyklé nalézt výpočty odpisů dle základních metod a obligací/bondů.