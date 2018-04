Omlazený pracant – recenze smartphonu Nokia E61i

Rok stará Nokia E61 se stala docela oblíbeným pracovním telefonem. Přístroje s integrovanou qwerty klávesnicí pod displejem již dávno nejsou pouze doménou Spojených států, získávají s čím dál větší oblibu i v Evropě. A právě Nokia za rozvoj této obliby může, byla jedním z prvních podobných smartphonů na místním trhu.

Katalog mobilů: Nokia E61i, její předchůdce E60 a další pracovní modely Nokie, E50, E60, E65 a E90.

Pracovní smartphone s operačním systémem Symbian S60 3rd Edition a integrovanou qwerty klávesnicí.

E61i je tedy logickým pokračovatelem řady. A jelikož již původní E61 byla velmi dobře vybavená a použitelná, změn nemusel výrobce provádět tolik. Prakticky se jen trochu změnil design a přibyl fotoaparát. Se změnou designu souvisí nahrazení joysticku navigační klávesou a také menší celková tloušťka zařízení. Podívejme se tedy, jak se tyto změny promítly do praktické použitelnosti Nokie.

Vzhled a konstrukce – sloní ucho

Pozměněný design je hlavní a nejviditelnější změnou oproti předchůdci. Jednolitá šedá plocha byla rozbita a orámování čelní plochy, část boků a část nad krytem baterie mají teď tmavě hnědou barvu. Celkově působí Nokia E61i elegantněji a uhlazeněji než E61, ale stále potvrzuje, že smartphony s qwerty klávesnicí mohou jen těžko být považovány za designové skvosty. Nokii E61i zůstaly původní čelní rozměry, tedy šířka 70 a výška 117 milimetrů. Tloušťka ale klesla ze 14 na 11,5 milimetru, což ještě umocňuje dojem sloního ucha, který E61i vyvolává.

Tenká konstrukce ale dává telefonu jednu výhodu. Elegantně zapadne do náprsní kapsy u košile. S trochou nadsázky lze říci, že právě tam to telefonu sluší nejvíce, protože v tu chvíli není vidět.

Při zevrubné prohlídce dřívějšího uživatele E61 u nového modelu upoutá především čočka fotoaparátu na zadní straně. Zda je jeho integrace správným krokem je otázkou, firemní klientela mnohdy nemá fotoaparáty příliš v lásce. Pochválit musíme pevnou konstrukci E61i. Nikde nic nevrže a neskřípe a nezdá se, že by tomu tak někdy v brzké době mělo být.

Displej a klávesnice – jde to lépe

Nad displejem jsme trochu ohrnovali nos již před rokem u E61. A u E61i nebude situace o mnoho lepší – displej totiž zůstal stejný. Je hodně veliký a má rozlišení 320 x 240 bodů. Obzvláště v dnešní době, kdy jsou již relativně běžné QVGA displeje daleko menších úhlopříček již zobrazovací jednotka Nokie nepůsobí nejpřesvědčivěji. Navíc se nám displej zdál trochu bledý. Abychom jenom nekritizovali, musíme říci, že přímá konkurence s Windows Mobile se od QVGA rozlišení také stále ještě neodpoutala. Někdy však nabízí o trochu menší displeje, na nichž je zobrazení jemnější.

V době, kdy byla uváděna původní Nokia E61 na trh, existovalo opravdu minimum konkurentů a tak byly naše dojmy z klávesnice velmi pozitivní. Jenže po roce se toho hodně změnilo a nám už pár podobných přístrojů redakcí prošlo. Z tohoto pohledu tak již nemůžeme hodnotit klávesnici E61i tak pozitivně, ve světle konkurence patří k tomu horšímu, co v této kategorii můžete dostat. Samotná qwerty klávesnice má pogumovaný povrch, zdvih tlačítek je o trochu vyšší, než by měl být a odezva na stisk není příliš zřetelná. To vše v porovnání s konkurencí. Psaní na klávesnici však vždy bude rychlejší než psaní na klasické klávesnici mobilního telefonu.

Přílišné nadšení po roce nebudí ani shluk ovládacích kláves. Joystick byl nahrazen navigační klávesou s potvrzovacím středem, což většinou kvitujeme s povděkem – jde totiž o přínos ke spolehlivosti zařízení. Jenže navigační klávesa se musela v tomto případě vmáčknout do velmi malého prostoru a zdá se nám, že joystick u staršího modelu byl prostě lépe ovladatelný. Pro aplikační klávesy, kontextové klávesy a obzvláště pro klávesy ovládání hovoru platí to samé, co pro tlačítka qwerty klávesnice – mají poměrně nevýraznou odezvu na stisk. Obzvláště u tlačítek pro ovládání hovoru občas netušíte, zda jste je vůbec stiskli. Klávesnici jako takovou jinak příliš představovat nemusíme – rozložení a princip fungování klávesnice je naprosto shodný s předchozím typem, takže vás odkážeme do příslušné recenze.

Princip ovládání symbianových telefonů snad popisovat nemusíme, u Nokie E61i zůstává vše při starém.

Baterie - na práci vydrží

Stejně jako předchůdce má i Nokia E61i pod svým zadním krytem rozměrnou baterii s vysokou kapacitou. I při silném vytížení si tak můžete být jisti, že vás telefon zaskočí hlášením o nedostatku energie. I při neustále zapnutém vyhledávání Wi-Fi sítí se výdrž nikterak zásadně nesnižuje. Proto můžete i při silném vytížení počítat se dvěma pracovními dny na jedno nabití. Při trochu umírněném nasazení pak není problém, aby Nokia E61i vydržela nabitá i po více než čtyři dny. A to už je velmi slušný výkon.

Telefonování a zprávy – s emaily až na věky

Konstrukce Nokie E61i jí předurčuje k častému psaní emailových zpráv. Stejně jako starší model, i E61i má pro tuto činnost vyhrazené speciální tlačítko. E61i neztratila nic ze schopností své starší sestry, takže podporuje všechny myslitelné druhy schránek a synchronizace, včetně různých technologií push emailu.

Zprávy SMS a MMS, to je stále ta samá písnička. Nic se na systému, který Symbian S60 zavedl nemění, včetně toho, že při zadávání znaků do políčka adresáta zprávy telefon nepřepne do numerického režimu. Úplně nejvhodnější by bylo, pokud by telefon psaním do tohoto políčka kontakty i rovnou vyhledával, ale pro tuto činnost musíte v políčku stisknout potvrzovací střed navigační klávesy.

Žádné překvapení se nekoná ani v oblasti dalších funkcí souvisejících s telefonováním. Nechybí tedy propracované vyzváněcí profily a možnosti filtrování hovorů, příjemná je možnost odmítnout hovor a ihned na dané číslo poslat SMS zprávu s omluvou.

V jednom nás však Nokia E61i překvapila. A to bohužel nemile. Zvuk při telefonování totiž není příliš kvalitní a navíc se velmi často při hovoru vyskytuje ozvěna. Nevíme, zda je to problém pouze našeho testovacího kusu, nebo všeobecný. Pokud jde o druhou variantu, doufáme, že Nokia brzy zjedná nápravu, protože telefonování tak opravdu není příliš příjemné.

Organizace a data – všechno v domě

Opět asi nemusíme nikterak představovat organizační funkce operačního systému Symbian. Téměř žádná oblast nebyla opomenuta, ale ne vždy to vypadá ideálně. Tak například budík není opakovaný, události nelze třídit do kategorií a podobně. Kromě obligátního kalendáře, poznámek a úkolů najdeme mezi organizačními aplikacemi ještě kalkulačku a konvertor měn a jednotek. Stopky, minutka a podobné drobnosti však chybí.

Rozsáhlé jsou možnosti práce s kancelářskými dokumenty. Nokia E61i nepostrádá prohlížeč souborů Adobe PDF, aplikace QuickOffice umožní editaci, prohlížení a vytváření souborů Microsoft Word a Excel, prohlížet můžete prezentace z PowerPointu. Co se prezentací týče, ty si přes funkci Export obrazovky můžete rovnou promítnout třeba na monitor počítače nebo dataprojektor. Nokia nepostrádá ani možnosti bezdrátového tisku.

V datové výbavě není Nokii vůbec co vytknout. Snad jen obligátní Pop-Port mohla u inovovaného modelu vyměnit za mini USB. V ostatních oblastech není prostor pro kritiku. Nechybí infraport ani bluetooth, data ze sítě mohou téct přes GPRS, EDGE nebo UMTS, tam, kde chytíte signál Wi-Fi, můžete využít tuto technologii. Více si toho snad ani přát nemůžeme.

S datováním úzce souvisí surfování po internetu. V tomto směru je Nokia opravdu vynikající a deklasuje veškerou konkurenci. Vestavěný browser u smartphonů S60 3rd edition totiž zobrazuje stránky téměř v totožné podobě, jako na displeji stolního počítače. K dispozici je několik úrovní zoomu, lze měnit velikost písma i obrázků a to každého zvlášť. V důsledku je tak text čitelný i bez zbytečného skrolování po obrazovce. Navíc displej Nokie E61i posazený na šířku čitelnosti ještě pomáhá.

Zábava – moc se nepobavíte

Že je Nokia E61i především pracovním nástrojem dokazuje výbava v zábavní sekci. Oproti předchůdci přibyl fotoaparát, ale ten není kdovíjakým důvodem k jásotu. Má sice rozlišení dva megapixely, ale produkovanými fotografiemi se řadí do podprůměru dané kategorie. Navíc jak jsme již předeslali, z fotoaparátu u Nokie E61i nebudou mít radost mnozí šéfové.

V herní oblasti je výbava naprosto nulová, E61i nemá ani jedinou vestavěnou hru. Pro ukrácení dlouhé chvíle si tak do ní budete muset nějaké hry doinstalovat. Dlouhou chvíli si tak můžete ukrátit alespoň poslechem hudby nebo sledováním videa. K vestavěným přehrávačům ale jistě také najdete lepší alternativy. V souvislosti s hudbou a filmy ještě zmiňme, že Nokia E61i pochopitelně podporuje paměťové karty a to formátu microSD. Pro jejich vyjmutí či vložení do telefonu musíte sejmout zadní kovový kryt.

Shrnutí – dobrý pracant, skvělá data

Stejně jako Nokia E61 před rokem i E61i dokazuje, že rozhodně není žádným telefonem pro hračičky. Je to čistě pracovní nástroj, z celé Eseries asi nejpracovitější. Tedy až do příchodu nového komunikátoru. Silné stránky Nokie hledejme v datové výbavě, skvělému internetovému prohlížeči, výborné práci s emaily a snadném ovládání. Naopak mrzí nás kvalita hovorů, kterou Nokia E61i předvádí a ve srovnání s konkurencí by také potřebovala vylepšit klávesnice. Navíc rozhodně E61i není žádný lev salonů, i mezi přímou konkurencí nalezneme daleko elegantnější přístroje, které se navíc budou díky menší šířce lépe držet v ruce. Ale to jsou asi povrchní detaily, které od koupě tohoto pracovního nástroje těžko odradí. Proč koupit? výborná datová výbava

kvalitní internetový prohlížeč

rozsáhlé kancelářské funkce Proč nekoupit? horší kvalita hovoru

velká šířka Kdy? v prodeji Za kolik? 13 490 Kč