Omezeně neomezené, T-Mobile vstoupil do vod neomezených tarifů. Analýza

Od nových tarifů společnosti T-Mobile zákazníci jistě očekávali mnohé. Operátor novinkami ve své nabídce opravdu překvapil – nové tarify sice jsou jakousi reakcí na konkurenci v podobě neonových tarifů O2, ale jen se jednoduše neopičí. T-Mobile jde prostě na nabídku neomezeného volání svou vlastní cestou a musíme uznat, že je to dobře. Nové tarify totiž přináší do našich vod opět trochu svěží přístup. Dosavadní šeď, kdy si zákazníci mohli vybrat prakticky jen běžné nebo kreditní tarify, rozbíjí tarifní plány zaměřené na určité skupiny zákazníků.

Nová sada tarifů se však podstatně hůře porovnává s konkurencí a zákazníci si opravdu musí dobře spočítat, jestli se jim vyplatí. My jsme se o to pokusili za vás, a tak si pojďme novou nabídku operátora probrat. Začněme ale tím jednodušším – inovovanými kreditními tarify.

Přejděte na nové kredity nebo TOP tarify

U nových kreditních tarifů máme totiž poměrně snadný úkol. Nezměnilo se u nich nic k horšímu, naopak struktura se celkově zjednodušila a i u nejnižšího Kredit 300 došlo k mírnému, byť jen symbolickému poklesu minutové sazby. Levnější jsou také MMS, které nyní stojí s DPH 4,90 koruny místo původních 5,95. O haléř zdražily SMS zprávy, ale to snad ani nestojí za řeč.

Důležité ale je, že již u tarifu Kredit 500 docela citelně poklesla minutová sazba. Zatímco u odpovídajícího Kredit 450, za který teď zaplatíte 535,5 koruny měsíčně, stojí minuta hovoru 5,36 koruny, u nového tarifu zaplatíte měsíčně o 35,50 méně, a přesto minuta stojí 4,90. S vyššími tarify je navíc rozdíl v ceně ve prospěch nových variant ještě výraznější. Třeba u Kredit 1000 zaplatíte za minutu 2,90, což je cena, které jste nemohli dosáhnout ani s doposud nejvyšším tarifem kredit 2000 s měsíčním paušálem 2 380 korun s DPH. Tam minuta stála 2,98.

Pokud momentálně využíváte některý ze dvou nejvyšších kreditních tarifů, tedy Kredit 1200 nebo Kredit 2000, vyplatí se vám přechod na nové tarify s názvem TOP. První z nich – TOP – nabídne za 1 500 korun měsíčně opět minutovou sazbu 2,90 koruny, TOP+ pak dokonce 2,50, a to s měsíčním paušálem 2 000 korun. To vše opět s daní. Na TOP tarify nepřecházejte jen v případě, že valnou část kreditu utratíte za SMS – ty v tomto případě podražily na více než dvojnásobek – 2,50 Kč. Za stejnou cenu ale můžete posílat i MMS, takže vás třeba dlouhé texty vyjdou relativně levně. Výhodou tarifů TOP je i fakt, že se z kreditu v rámci měsíčního paušálu odečítají také hovory do zahraničí a přenesená data.

Rodina je ideální pro?

Pokud v současnosti využíváte tarifní zvýhodnění Rodina, opět se vám prakticky vyplatí přejít na nový samostatný rodinný paušál T-Mobilu. Tarif s názvem Rodina totiž stojí měsíčně 750 korun, což je minimálně o 49 korun méně než základní konfigurace zvýhodnění. V případě, že plně využijete možnost neomezeného volání mezi pěticí lidí, ušetříte dokonce 249 korun. Navíc vám tarif nabídne zajímavou minutovou sazbu – 3,90 koruny. To je hodnota, které se blíží sazba u současné verze Kredit 700. Při měsíčním paušálu 833 korun stojí minuta 4,17 koruny.

Pokud tedy víte, že si opravdu voláte převážně v pětici lidí a na ostatní čísla provoláte měsíčně třeba jen několik minut, tarif Rodina se vám opravdu vyplatí. Podmínkou ale je, že oněch pět čísel mezi sebou měsíčně provolá minimálně 192 minut – právě tolik „volných“ minut totiž nabídne tarif Kredit 750 se stejnou minutovou sazbou jako Rodina. Dovedeme si snadno představit, že tento tarif budou kromě rodin využívat i malé firmy. Výhodou je, že čtyři čísla, na která chcete volat zdarma, můžete každý měsíc bez problémů vyměnit. Zachováno musí zůstat jen ono „velitelské“ číslo, ke kterému paušál přísluší. U tarifu Rodina nemá ani příliš smysl řešit nevýhodnou tarifikaci 60 + 60, kterou operátor nově zavedl. Rodina je totiž opravdu primárně určena pro volání v okruhu omezené skupiny a v jejím rámci žádnou tarifikaci neřešíte.

Tarif Rodina nemá na našem trhu příliš konkurenci. Srovnávat jej můžeme snad jedině s tarifním zvýhodněním rodina u Vodafone. V rámci této služby zaplatíte za jedno číslo ve skupině 119 korun a čísla mohou být maximálně čtyři. Pak si ale vzájemně nevoláte zadarmo jako u T-Mobile, ale za 1,79 Kč. V případě dlouhých hovorů tedy T-Mobile jasně vítězí, pro menší množství hovorů a telefonních čísel (dvě nebo tři) může být výhodnější Vodafone.

Přátelte se i s cizí sítí

Asi nejkomplikovaněji budeme ale s konkurencí porovnávat nové tarify Přátelé. V jejich rámci T-Mobile přináší zákazníkovi neomezené volání až na pět vybraných telefonních čísel. Dá se tu tedy vystopovat jistá paralela s neonovými tarify O2, jenže ve skutečnosti vše funguje trochu jinak. A také se vám vyplatí za jiných podmínek.

Podle průzkumů T-Mobile je na stálou pětici čísel směřováno asi 60% hovorů průměrného zákazníka, ve vlastní síti je to dokonce 79% hovorů. Pokud tedy patříte k těm, kteří volají nejčastěji jen na pět telefonních čísel, tarify Přátelé vás jistě zaujmou.

Na rozdíl od neonových tarifů Rodina nijak výrazně nestupňuje úroveň služby zdarma. Rozdíl je jen mezi tím, že za nejnižší paušál můžete volat zdarma jen na pět čísel v síti T-Mobile, se dvěma dražšími variantami pak i do sítí konkurence. Za 300 korun měsíčně tak můžete třeba svým ratolestem jistě strádajícím na vysokoškolské koleji doslova vymluvit díru do hlavy. A ještě to vše zvládnete převyprávět babičce. A stále nezaplatíte ani korunu nad rámec paušálu. Hovory na další čísla stojí vcelku přijatelných 4,90. Stačí tedy své blízké telefonátem měsíčně oblažit po dobu minimálně 62 minut a měsíční poplatek 300 se vám začne vyplácet. Kdybyste místo tarifu Přátelé v síti využívali jen běžný Kredit 300, provoláte onu částku jen za necelých 51 minut.

Za měsíční paušál 500 korun můžete vesele neomezeně volat i do cizích sítí. Minutová sazba v tomto případě činí 3,90, a tak se tarif vyplatí po provolání 128 minut. V běžném Kredit 500 stojí minuta dokonce 4,90 a pětistovku tak provoláte po 102 minutách. Pokud kromě oné pětice čísel ještě opravdu dost voláte i dalším lidem, můžete si připlatit a zvolit tarif Přátelé síť nesíť+. Za měsíční paušál 750 korun získáte opět možnost volat neomezeně pětici lidí a ostatním voláte za 1,90 za minutu.

Zdá se vám, že tato nabídka „omezeně neomezeného“ volání není příliš atraktivní? Tak se podívejte do ceníku neonových tarifů O2 a srovnávejte s námi. Opravdu neomezené volání kdykoli kamkoli totiž nabídne jen tarif O2 neon XXL s měsíčním paušálem 3 900 korun. To u T-Mobile můžete za 750 korun volat jen na pětici čísel. Zároveň to ale znamená, že na ostatní čísla byste museli provolat 1658 minut, což je více než 27,5 hodiny. Kromě hovoru s pěticí nejčastěji volaných byste tak museli denně provolat ještě s dalšími účastníky téměř hodinu.

Obdobného výsledku dosáhnete v případě, že budete chtít tarif s neomezeným voláním pouze do vlastní sítě. Ten T-Mobile nabídne za 300 korun, ale opět budete limitovaní vybranou pěticí. O2 nabídne neomezené volání do své sítě v tarifu neon XL za 2 000 korun. U T-Mobile to znamená, že kromě pětice nejčastěji volaných byste museli s ostatními čísly provolat 347 minut, tedy pět a tři čtvrtě hodiny. Zkušenosti ukazují, že tolik času opravdu běžný zákazník neprovolá.

Trochu jinak mohou vycházet nové tarify T-Mobile v porovnání se zvýhodněním Kamarádi u Vodafone. S jeho aktivací můžete neomezeně volat až na čtyři čísla v síti Vodafone nebo na pevnou linku. Pokud opravdu voláte třeba jen trojici lidí, může se vám zvýhodnění vyplatit, využijete-li u T-Mobile naplno pětici ve vlastní síti, nemá Vodafone šanci.

Pečlivě vybírejte

Nové tarify T-Mobile zcela jasně dokazují, jak důležitý je pečlivý výběr toho správného tarifu pro vás. Tarify Přátelé nabízí neomezené volání zdánlivě „jen“ pětici lidí a možná dovedou odradit tím, že v rámci jejich měsíčního paušálu nezískáte žádný kredit k provolání. Jenže pokud opravdu voláte hodně, mohou se oproti konkurenci výrazně vyplatit. Jen pozor na nešťastnou minutovou tarifikaci, tu ostatně ale O2 u neonových tarifů zavedlo také.

Tarify Přátelé a Rodina nejsou pro každého, ale mnohým zákazníkům se opravdu vyplatí. Pro ty ostatní jsou tu inovované tarify Kredit a na ně navazující TOP tarify. Pokud používáte u T-Mobile některé stávající varianty, určitě se vyplatí na inovované verze přejít a v některých případech se možná vyplatí zauvažovat o přechodu od konkurence.

V analýze jsme přitom ještě nepočítali se zvýhodněním HIT, které vám přinese 20% hodnoty měsíčního paušálu ve formě kreditu navíc. Pak je volání ještě o něco výhodnější.