Medaile pro olympijské hry Tokio 2020 vyrobí díky vyřazeným mobilům

Recyklací a využitím kovů z vyhozených mobilů, tabletů a dalších zařízení pomohou organizátoři her také životnímu prostředí. Japonsko se totiž potýká s obrovským nadbytkem použité elektroniky, vlastních nerostných zdrojů má naopak málo. Podle propočtu odborníků je pro výrobu potřebných 5 000 medailí pro olympijské i paralympijské hry v Tokiu zapotřebí shromáždit okolo dvou tun zlata, stříbra a bronzu.

Organizační výbor proto ve středu 1. února vyzval národ, aby se do příprav her také zapojil, a to právě sběrem vyřazené elektroniky. Kontejnery budou od dubna instalovány v prodejnách mobilních telefonů a na místních úřadech, kde zůstanou až do doby, než se podaří shromáždit potřebné množství drahých kovů.

Sportovní ředitel her Tokio 2020 Kódži Murofuši je přesvědčen, že tato akce přiměje lidi přemýšlet o životním prostředí. „Projekt, který umožní lidem z Japonska podílet se na tvorbě medailí, je opravdu dobrý,“ řekl Murofuši podle BBC.

Japonsko je podle údajů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) sice jednou z asijských zemí s největší mírou recyklace, ale týká se to především papíru, skla a plastu. Drobné elektroniky a domácích spotřebičů se za účelem recyklace shromažďuje méně než 100 tisíc tun, zatímco podle společnosti Nikkei je každoročně vyřazeno 650 tisíc tun.

Členové japonského olympijského organizačního výboru seznámili s myšlenkou recyklace vyřazené mobilní techniky vládní úředníky již začátkem loňského roku. Museli včas vyřešit chybějící nerostné zdroje v Japonsku, jiná hostitelská města totiž drahé kovy pro výrobu medailí získávají běžně od těžařských společností.

Přísná kritéria, která v souvislosti s největší sportovní událostí světa ustanovil Mezinárodní olympijský výbor, se vztahují i na samotnou výrobu medailí. Podle nich tak například na výrobu zlaté medaile musí být použito minimálně šest gramů čistého zlata.

Nařízením výboru se museli řídit i organizátoři loňských olympijských her v brazilském Rio de Janeiru. Při výrobě medailí mohli použít pouze zlato, na jehož těžbu nebyla použita rtuť. Třetina použitého stříbra i bronzu pak musela pocházet z recyklovaných zdrojů.