Olomoucká soutěžní trasa - nejen za památkou UNESCO

Detaily startovní pozice:

V historickém jádru města, které je obklopeno rameny řeky Moravy, se nachází několik velkých náměstí. Naše trasa začíná na Horním náměstí, kde je k vidění například Sloup Nejsvětější Trojice, jenž figuruje na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Zaparkovat je možné na jakémkoliv blízkém parkovišti, doporučujeme například na třídě Svobody.

Startovní pozice má následující souřadnice: 49°35'38"N 17°15'01"E

Praktické informace Souřadnice zadávejte buď do navigačního přístroje, nebo do internetových map: Mapy iDNES.cz Potřebná spojení MHD, vlaků a autobusů najdete zde: Jízdní řády iDNES.cz

Okolí trasy:

Kromě samotné Olomouce, která je pro svou neopakovatelnou atmosféru vyhledávaným cílem mnoha turistů, můžete v okolí zamířit například také na hrad Šternberk. Ten naleznete ve stejnojmenném moravském městě, ležícím deset kilometrů severně od Olomouce na úpatí pohoří Nízký Jeseník.

Parametry trasy:

Celková délka - přibližně 9 kilometrů (jedná se o ideální vzdálenost při použití cest pro pěší)

Převýšení - cca 150 metrů (platí pro ideální trasu), trasa na konci stoupá

Trasa je vhodná - pro rekreační turisty, cyklisty, rodiny s dětmi, automobil

Trasa není vhodná - pro in-line brusle

Provoz na trase - (platí pro ideální trasu) Část trasy vede ulicemi města Olomouc, přibližně polovina pak prochází krajinou a směřuje k nejznámějšímu poutnímu místu na Moravě

Doporučení - trasu lze absolvovat bez problémů pěšky i na kole, rodinám s dětmi pak doporučujeme pro přesun ke čtvrtému bodu trasy využít automobil

Body trasy:

Na trase jsou čtyři body, ke každému pak patří jedna soutěžní otázka. Čtvrtý bod je zároveň i cílem cesty. Souřadnice buď zadejte do své navigace a postupujte podle ní, nebo souřadnice zadejte do libovolných internetových map (Mapy iDNES.cz), mapu s trasou si vytiskněte a postupujte podle ní. Samozřejmě můžete obě možnosti kombinovat. Podle potřeby lze samozřejmě trasu absolvovat i v opačném směru.

Bod 1

Souřadnice: 49°35'38"N 17°15'05"E

Otázka: Vyberte ze tří možností, kolik lidských postav je vyobrazeno mozaikou?

Správná odpověď: 27

Bod 2

Souřadnice: 49°35'53"N 17°15'43"E

Otázka: Vyberte ze tří možností, čím byl významný tento kostel z roku 1617?

Správná odpověď: Místo volby olomouckých biskupů a arcibiskupů

Bod 3

Souřadnice: 49°35'51"N 17°16'07"E

Otázka: Vyberte ze tří možností, kolik schodů vede do kostela?

Správná odpověď: 11

Bod 4

Souřadnice: 49°37'44"N 17°20'15"E

Otázka: Vyberte ze tří možností, co drží postavy přímo nad hlavním vchodem?

Správná odpověď: Kotva, kytice

Poznámka:

Hlasujte ve formuláři, na každé trase můžete soutěžit jen jednou. Vždy platí jen jedna správná odpověď. V průběhu trvání soutěže budeme uveřejňovat další informace o jednotlivých trasách. Soutěžit můžete od 20. července do 31. srpna 2009. Do slosování postupují správné odpovědi z každé trasy. Pokud absolvujete všech sedm tras a ve všech případech odpovíte správně, zvýšíte tím své šance na výhru. Ve slosování totiž budete sedmkrát. Vyhrát můžete navigační mobil Sony Ericsson W715 a další ceny. Soutěž připravila redakce Mobil.cz ve spolupráci s operátorem Vodafone, který věnoval do soutěže ceny.