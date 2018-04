iPhone s OLED displejem má být představen údajně už příští rok

O rychlejším nasazení OLED displejů v iPhonech informoval portál Appleinsider s odvoláním na středeční zprávu japonské společnosti Nikkei. Ta se v ní údajně opírá o zdroj obeznámený s obsahem obchodního jednání mezi Applem a společnostmi Samsung a LG, podle kterého se v prosinci projednávaly dodávky OLED displejů ještě před uvedením nového iPhonu v roce 2017.

Apple tedy pravděpodobně tlačí na rychlejší zavedení inovace, vzhledem k posunu původně odhadovaného termínu se to však neobejde bez ústupků. Lze totiž předpokládat, že počáteční dodávky OLED displejů budou omezené, a nepokryjí tak celou produkci Applu. Ten by tak u levnějších iPhonů měl i nadále používat stávající LCD panely. Modernější OLED displeje, které jsou energeticky méně náročné, mají lepší kontrast, sytější barvy i věrnější černou, by tak byly určeny výhradně pro dražší modely.

Pokud budou firmy Samsung a LG schopny garantovat včasné dodávky a dojde k uzavření dohody, která by podle Nikkei měla dosahovat hodnoty až 12 miliard dolarů (zhruba 297 miliard korun), bude se muset Apple vzdát i myšlenky, že současně s nasazením nových displejů uvede na trh také zakřivený iPhone. To však neznamená, že by na tuto myšlenku zcela zanevřel, jen se mu to nepodaří současně s plánovanou inovací.

Urychlené nasazení OLED displejů by mělo svou logiku. Apple by se tím totiž mohl snažit kompenzovat předpokládanou stagnaci prodeje iPhonů, kterou mu pro příští rok předpovídají mnozí analytici. Ti se shodují, že společnost již vyčerpala nápady, což by se mělo promítnout vůbec prvním poklesem tržeb z prodeje iPhonů (více zde).

Navzdory informacím společnosti Nikkei i úvaze, proč Apple patrně tlačí na urychlení dodávek nových displejů, se však analytik Ming-Chi Kuo domnívá, že iPhone s OLED displejem Apple neuvede na trh dříve než v roce 2019.