Čínská firma chce dodávat OLED panely Applu a oslabit postavení Samsungu

Společnost BOE by nebyla v dodavatelském řetězci žádným nováčkem. Řadí se k velkým výrobcům obrazovek typu LCD, které Applu pro iPady a MacBooky už nějakou dobu dodává.

Pokud produkční záběr rozšíří také o moderní OLED panely, o něž je mezi výrobci stále větší zájem, Samsung by ztratil exkluzivní postavení. Dosud obrazovky pro iPhone X, který je vůbec prvním telefonem Applu s tímto typem displeje, dodává výhradně vlastními silami.

Rychlého nástupu konkurence se však obávat nemusí, podle nejmenovaných zdrojů agentury Bloomberg by totiž BOE mohla první OLED jednotky Applu začít expedovat až v přespříštím roce.

Spotřeba OLED displejů u Applu prudce vzroste

Letos Apple uvede hned dva nové iPhony s OLED displeji. Přímého a stejně velkého nástupce „desítky“ doplní zvětšenina s očekávaným přídomkem Plus. Ta má dostat dokonce 6,5palcový displej, čímž Apple srovná krok s konkurencí, kde jsou úhlopříčky nad šest palců u nejvyšších modelů stále běžnější.

Produkce současného modelu X však uvedením jeho nástupců pochopitelně nekončí, bude pokračovat paralelně s výrobou letošních novinek. Apple si tak nechá OLED panely osazovat ne jeden, ale hned tři různé modely. Poptávka Applu po těchto displejích proto násobně vzroste a není jisté, že by ji samotný Samsung byl schopen zcela uspokojit.

Část zakázky má připadnout také společnosti LG, která se však podle dřívějších informací potýkala s produkčními patáliemi. Je tedy možné, že se je podařilo zažehnat. O dodávkách jedná také s japonskými značkami Sharp a Japan Display.

Námluvy už trvají přes rok

Číňané sice pravděpodobně budou Applu OLED displeje dodávat až za dva roky, ovšem kalifornský gigant firmu coby jejich možného poskytovatele zmiňoval už zkraje loňského roku. Bloomberg připomíná, že měl Apple OLED jednotky z produkce BOE několik měsíců testovat, přesto se s výrobcem na dodávkách původně nedohodl.

Pravděpodobným důvodem zpoždění je náročnost výroby oproti běžnému typu LCD. Je také možné, že loni čínská firma Apple nepřesvědčila o schopnosti dodat potřebné množství panelů v předepsané kvalitě.

Společnost BOE ovládá přímo čínská vláda, jelikož největšími akcionáři jsou státní firmy. Pokud by BOE skutečně začala Applu OLED panely dodávat, pozice kalifornského gigantu by se v očích čínské exekutivy zlepšila.

Připomínáme, že Čína a Spojené státy jsou v otevřené obchodní válce, kterou prezident Donald Trump před několika týdny vyostřil zavedením cel na stovky čínských produktů. Celkem se cla dotknou zboží v hodnotě nejméně 40 miliard dolarů.

BOE nalila do nových továren miliardy dolarů

Signálem, že to BOE Technology myslí s produkcí OLED panelů vážně, jsou investice v přepočtu 14,5 miliardy dolarů do vybudování dvou produkčních center. Jedna továrna již byla otevřena loni v létě, druhá by měla s produkcí začít v nejbližších letech.

Pokud by obě výrobní centra běžela na maximum, produkovala by ohebné skleněné substráty celkové plochy 1,6 milionu čtverečních metrů (plocha např. 1,6 × 1 km). Jen pro srovnání: Samsung loni vyprodukoval OLED substráty plochy 7,7 milionu metrů čtverečních a do roku 2022 plánuje produkční možnosti přibližně zdvojnásobit na 16,6 milionu čtverečních metrů.