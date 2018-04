OKWAP iP88 – Smartphone se vším všudy (preview)

Některé z tchajwanských firem vyrábějí jednoduché modely mobilních telefonů, často i pro věhlasné značky, jiné společnosti se rozhodly spojit mobilní telefon s osobním počítačem, tedy tím, co umějí vyrábět nejlépe. Do druhé skupiny patří i společnost Inventec, která nabízí chytré telefony pro GSM sítě již několik let. Mezi její první modely patří stále prodávaný model OKWAP i3698 , který i přes svůj relativně konzervativní tvar nabízí vedle standardních funkcí mobilního telefonu mnoho užitečných funkcí PDA počítače. V současné době se do prodeje dostává novinka Inventecu, plnohodnotná kombinace mobilního telefonu a PDA s typovým označením OKWAP iP88. Podle dostupných informací o výrobku se musí mít konkurence na pozoru!

Tvůrci OKWAPu iP88 se zjevně nechali inspirovat tvary Motoroly Accompli, která již ve své první verzi s označením A6188 zaznamenala v Asii velký prodejní úspěch. Designéři Inventecu jistě patřili mezi vlastníky smartphonu amerického výrobce a po vlastních zkušenostech s jeho užíváním dali do vínku svému zařízení mnoho užitečných vylepšení. Na rozdíl od Accompli, které je nutné pro telefonování otevřít, je možné OKWAP používat i zavřený díky vnější klávesnici a průzoru v krytu přístroje, který zobrazí část spodního displeje. Toto řešení je velmi elegantní a šetří náklady na druhý displej, který by byl jinak nutný. Podobné řešení nabízí i Ericsson R380s, který ovšem využívá horní klávesnici pouze pro promačkávání na spodní dotykový displej. IP88 tento způsob nepoužívá, jeho horní klávesnice pracuje samostatně. Díky této konstrukci přístroje je použití iP88 jako mobilního telefonu velmi jednoduché, ovšem v zavřeném stavu je výčet přístupných funkcí samozřejmě omezen jen na ty podstatné pro telefonování. Funkce spjaté s PDA počítačem jsou dostupné jen po rozevření telefonu.

OKWAP iP88 má vcelku přijatelné rozměry 120 x 78 x 23 milimetrů, tedy až na šířku se jedná o hodnoty běžné u obyčejných mobilních telefonů. Hmotnost přístroje 210 gramů je ovšem trochu nad očekávání, konkurenční Accompli je téměř o 60 gramů lehčí. Na druhou stranu, evropská konkurence v podobě Nokie 9210 nebo Sagemu WA 3050 je na tom stejně, nebo ještě hůř. Informace o kapacitě baterie nejsou zatím dostupné, ale že je vyrobena Li-Ion technologií, se již ví. Výdrž telefonu by se podle výrobce měla pohybovat mezi padesáti až stopadesáti hodinami v pohotovostním režimu a hovorová doba by měla dosáhnou hodnoty až 3 hodiny. Mimo numerické klávesnice a tlačítek pro příjem a ukončení hovoru na horním krytu telefonu má iP88 pět navigačních kláves na spodní části přístroje, který se nevyklápí. Toto řešení je opět velmi podobné jako u Motoroly Accompli, ale v případě OKWAPu nabízí klávesy větší možnosti praktického využití. Střední navigační klávesa je čtyřsměrná a částečně nahrazuje dotykové pero nutné k ovládání PDA části telefonu. Zbylé čtyři klávesy umožňují vstup k nejdůležitějším funkcím přístroje a potvrzení či odmítnutí zvolené funkce.

Hlavní částí přístroje je rozměrný displej s rozlišením 320 x 240 obrazových bodů. Na jeho pravém boku je lišta s několika pevně definovanými tlačítky, které usnadňují práci s PDA, a dvě jsou určena pro přijmutí a odmítnutí hovoru. OKWAP iP88 má 16 MB, z kterých je uživateli volně k dispozici přesně polovina. Paměť nebude jistě problém zaplnit, přístroj je kompatabilní s oblíbenými PDA Palm, takže případných aplikací je již dnes k dispozici dostatek. Jako další možnost se nabízí platforma JAVa, kterou přístroj také podporuje, takže nebude problém vytvářet i vlastní aplikace. Přímo v přístroji je e-mailový klient spolupracující s MS Outlook a i další vestavěné aplikace je možné bez problémů synchronizovat s počítačem, k čemuž slouží infraport nebo k telefonu dodávaný synchronizační kabel a potřebný software. Díky kvalitnímu displeji je možné pracovat i s obrázky ve standardních formátech bmp, jpg či gif. Z dalších vestavěných aplikací stačí uvést poznámkový blok, hry, kalkulačku a budík. Nepříjemná je ovšem absence zabudovaného internetového prohlížeče. Tuto funkci bude nutné doinstalovat z nabídky externích aplikací.

Samotné funkce duálního GSM telefonu (900/1800 MHz) již dnes nikoho nepřekvapí. Již podle názvu výrobce nechybí WAPový prohlížeč verze 1.1 a pro tento druh mobilních zařízení i nutná podpora datových přenosů rychlostí 14,4 kbps. GPRS zatím OKWAP iP88 neumí, ale podle prohlášení výrobce by se GPRS mělo stát součástí inovované verze na začátku příštího roku. Paměť na telefonní čísla a SMS zprávy je díky velké kapacitě vnitřní paměti telefonu dostatečná a zbylé funkce, známé z mobilních telefonů, přebírá PDA část přístroje.

OKWAP je rozhodně zajímavý přístroj, který kombinuje duální mobilní telefon a PDA počítač. Na trhu mu budou dělat konkurenci především výrobky renomovaných světových značek jako již zmiňované Accompli, Nokia 9210 a Sagem WA 3050, nebo z dalších, Trium Mondo a Ericsson R380s. Ostatní výrobci si jistě nenechají tento slibně se rozrůstající segment trhu ujít a další konkurenty je možné hledat mezi výrobci samotných PDA zařízení, kteří již nyní nabízejí rozšiřující GSM moduly pro stávající modely. Výhodou OKWAPu může být nižší cena, která by se podle předběžných údajů mohla pohybovat v přepočtu okolo 20 000 Kč, což je zhruba polovina toho, kolik stojí konkurenční zařízení. Jestli se OKWAP iP88 bude prodávat i v Evropě, je otázka, na kterou se zatím bude hledat odpověď jen stěží. Přístroj je zatím lokalizován jen do několika verzí čínského jazyka a do univerzální angličtiny. OKWAP iP88 by se však jistě dokázal prosadit i na našem trhu.