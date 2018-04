Okwap i3698 - Mobil, PDA, internet a Gameboy (preview)

Okwap i3698 je novým mobilním přístrojem společnosti Inventec Online Corp. Nejedná se vlastně jen o obyčejný mobil, ale spíše o další Smartphone na trhu, i když výrobce jej tak neoznačuje. Podle něj jde zkrátka o sloučení internetu, e-mailu, PDA, GSM funkcí a gameboye do jednoho aparátu. I vzhledem k tomu, že respektujeme názor výrobce, telefonům této kategorie se obecně říká smartphony, proto nový Okwap i3698 pro zjednodušení nazývejme také tak.

Vzhled

Co se týče vzhledu, tak s ním se výrobce příliš nemazlil. Na druhou stranu, přijít v oblasti designu telefonů s něčím novým je v dnešní době úkolem již téměř nemožným. Tento smartphone je jakousi designovou kombinací hned tří mobilů najednou. Ovládání i klávesnice přístroje se nese v duchu a lá Panasonic (GD52, GD90, GD92 ap.). Zezadu zase telefon vypadá jako některý z Timeportů (Motorola). Ovšem nejvíce se nechal výrobce inspirovat finskou Nokií. Přední horní polovina i3698 (počínaje spodní hranou displeje) jakoby z oka vypadla Nokii 7110. Trochu originality by v tomto případě skutečně bylo na místě. Těžko lze věřit tomu, že se jedná o podobnost čistě náhodnou.

Základní parametry

Rozměry a hmotnost telefonu jsou 129 x 46 x 23 mm a 133 g, což není v dnešní době nic výjimečného, ale záhy zjistíte, že na to, co všechno vám Okwap může nabídnout, se jedná o rozměry více než přijatelné. Rozměrný a plně grafický displej s rozlišením 120 x 160 bodů oceníte zejména při práci s e-mailovou schránkou, v režimu SMS zpráv nebo během prohlížení WAPových stránek. Součástí i3698 je lithium - iontový akumulátor o kapacitě 680 mAh, díky němuž vám přístroj vydrží 120 - 210 minut hovoru nebo 50 - 150 hodin v pohotovostním stavu.

GSM, PDA, internet, hry

Jak jsme již naznačili v úvodu, ačkoliv v oblasti designu se Okwap i3698 příliš nevyznamenal, o to více pečlivosti věnovali vývojoví pracovníci softwarové části telefonu. Přítomnost WAPu není u dnešních mobilů již ničím výjimečným. Naopak implementový e-mailový klient (podpora POP3 / SMTP), jenž umožňuje odesílat i stahovat poštu ze svého mobilu (nikoliv přes WAP) je stále nadstandardní funkcí. Po PDA přístrojích zdědil Okwap organizér, poznámkový blok, plánovač a úkolovník. Pro "hračičky" bude milým překvapením 14 her uložených v paměti. Podle tvrzení výrobce je i3698 gameboyem a mobilním telefonem současně. Zřejmě proto, že zábavné hry lze také do paměti přístroje přidávat či mazat.

Paměť a ostatní funkce

Kapacita telefonního seznamu Okwapu nabízí až 1 000 pozic pro ukládání čísel. Dále paměť telefonu pojme stejný počet úkolů, uložených v plánovači, a až 500 poznámek můžete zapsat do diáře. Originální a zároveň praktickou funkcí je elektronický slovník s kapacitou 100 000 slov. Zatím je u i3698 k dispozici pouze anglicko-čínská a čínsko-anglická verze. Informace o tom, zda-li bude na výběr i z dalších řečí, zatím nemáme k dispozici, ale podle všeho rozhodne hlavně to, pro jaký trh bude smartphone i3698 dodáván. A jaké jsou další funkce telefonu?

Dualband (GSM 900 / 1800 MHz)

Datové a faxové služby (přenosová rychlost pouze standardních 9,6 kbps)

Možnost synchronizace dat v telefonu s Outlookem, WinCE, Lotus Notes

Kalendář

Hodiny

Budík

Kalkulačka

O telefonu Okwap i3698 nejspíš slyšíte poprvé. Ovšem po jeho představení je jasné, že i z východní Asie mohou vzejít opravdu zajímavé a konkurenceschopné mobilní telefony. Bude-li tento smartphone k dostání také na našem trhu, zatím nevíme, ale určitě by si své přívržence našel, i když zvučnému jménu je zatím rozhodně nemá.