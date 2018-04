OKWAP i166 - opravdová bomba z Tchaj-wanu (preview)

Tchajwanský OKWAP není na poli výrobců mobilních telefonů žádným nováčkem a evropští konkurenti by se od něj mohli v mnohém učit. Model i108, o kterém jsme vás informovali v tomto článku, nabízel rozměrný barevný displej již loni na podzim. Tím se mohl chlubit jen Ericsson T68. Nejnovějším přírůstkem v nabídce OKWAPu je ještě zajímavější model i166, který bezpochyby osloví i mnoho evropských uživatelů. Bohužel, zatím se telefony OKWAP prodávají jen na Tchaj-wanu a v kontinentální Číně, výjimečně i v některých jiných státech jihovýchodní Asie. V loňském roce sice výrobce uvažoval i o vývozu na západ, ale pokud se s nimi setkáme i na starém kontinentu, bude to s největší pravděpodobností pod jinou značkou. Tento trend je totiž v dnešní době poměrně rozšířený (například telefony Maxon a Sewon pod značkou DrinIt a další).

Jak se na Asii sluší, OKWAP i166 je klasické véčko. Podle posledních trendů má dva displeje, ale bohužel anténa mu zůstala externí. Design není nijak výstřední a na první pohled byste mohli telefon snadno přehlédnout. Tělo přístroje může být vyvedeno ve dvou odstínech šedé barvy, v případě světlejšího odstínu je na přední straně telefonu modrá ozdobná „kapka“ okolo displeje, v případě tmavšího základního odstínu šedé je „kapka“ černá. V zavřeném stavu můžete sledovat stavové informace na menším vrchním displeji, který má rozlišení 80 x 32 obrazových bodů. Může být podsvícen pěti různými barvami, od zelené přes modrou, oranžovou, červenou až po fialovou. S displejem ladí horní systémová dioda, která je netradičně pod displejem (podobně jako u Samsungu A800), která taktéž může svítit pěti barvami. Rozměry telefonu jsou 87 x 47 x 25 milimetrů a jeho hmotnost je 120 gramů, což není zrovna málo.

Pokud se vám rozměry a hmotnost telefonu nezdají zrovna na špičkové úrovni, dobře sledujte výčet podporovaných funkcí, které předchozí nedostatky hravě vynahradí. OKWAP i166 má vnitřní displej barevný a to s podporou 4096 odstínů barev. Díky provedení TFT ho lze srovnávat například se zdařilou zobrazovací jednotkou Samsungu T100. Rozlišení 120 x 160 obrazových bodů je také více než slušné a majitel tohoto telefonu ho jistě ocení u mnoha vestavěných funkcí.

Již předchozí TOP model OKWAPu překvapoval svými manažerskými schopnostmi a nejinak je tomu i dnešní novinky. Telefon má paměť na 500 kontaktů, 500 záznamů v diáři, 100 SMS zpráv a 100 e-mailů. Podobně na tom byl právě i model i108, ale ten podporoval přenos dat jen klasickým vytáčeným spojením s maximální přenosovou rychlostí 9,6 kbps. Novinka je na tom podstatně lépe a podporuje přenos dat technologií GPRS v konfiguraci 4+1 timeslot. O podpoře WAPu nemá cenu diskutovat, ta je u tohoto tchajwanského výrobce samozřejmostí, jak již jeho samotný název napovídá. U modelu i166 se jedná o WAP ve verzi 1.2.1. E-mailový klient pak podporuje běžné protokoly POP3 a SMTP.

Nové chytré véčko OKWAPu samozřejmě umí i synchronizaci s počítačem, a to jak pomocí kabelu, tak pomocí integrovaného infraportu. Telefonu má všechny běžné funkce, jako je poznámkový blok, kalkulačka, tři hry, konvertor měn nebo vibrační vyzvánění. V případě práce s SMS zprávami může majitel tohoto telefonu využít funkci SMS chatu, předdefinovaných SMS zpráv a v neposlední řadě kompatibility telefonu se standardem obrázkových zpráv od Nokie - Smart messagingu. Vedle něj umí novinka i EMS zprávy, které lze editovat v zabudovaném obrázkovém editoru. Telefon má i polyfonické melodie, které jsou šestnáctihlasé a bez nich se dnes již lepší asijský telefon neobejde. Standardní baterie má kapacitu 600 mAh a jedná se o technologii Li-Ion. V pohotovostním režimu by s ní měl telefon vydržet na příjmu zhruba 100 hodin, nebo by neměl být problém nepřetržitě telefonovat po dobu dvou hodin.

Nový OKWAP i166 je atraktivní telefon, který by bez problému uspěl i na evropských trzích. Bohužel výrobce - společnost Inventec, která vlastní značku OKWAP, zatím s uvedením svých telefonů mimo asijské trhy váhá. Je to bezesporu škoda, když si připomeneme, že tato novinka by na domácím tchajwanském trhu měla stát v přepočtu zhruba 9 500 Kč, což je opravdu velmi dobrá cena. Doufejme, že se Inventec odhodlá vstoupit s touto novinkou do Evropy, a je jedno, jestli pod vlastní značkou, nebo pomocí třetí strany. Zatím nezbývá než závidět tchajwanským zákazníkům, kteří si již dnes nový OKWAP mohou zakoupit.