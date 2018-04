OKWAP i108 – potenciální zabiják Ericssonu T68

Tchajwanská společnost Inventec vyrábí vedle množství nejrůznější elektroniky i mobilní telefony. Protože se jedná výhradně o přístroje v GSM pásmu, lze je případně použít i v Evropě, ač se zde zatím neprodávají. Na rozdíl od jiných asijských výrobců telefonů, nabízí Inventec od počátku produkce telefonů se značkou OKWAP zajímavé a technicky zdařilé telefony. Téměř výhradně se totiž věnuje výrobě chytrých telefonů, tedy přístrojů kombinujících mobil a osobní počítač. Dnes již historický model i3698 předběhnul dobu a již před dvěma lety nabízel vzhled a rozměrný displej a la Panasonic GD95. Na rozdíl od něj však nabízel daleko větší paletu funkcí a velkou vnitřní paměť na telefonní čísla či na poznámky v kalendáři. Novinka s barevným displejem, OKWAP i108 je jeho přímým nástupcem. Displej obou telefonů má stejné rozlišení 120 x 160 bodů, tedy o hodně více než třeba právě Panasonic GD95. V případě novinky však s podporou 256 barevných odstínů. Zde můžete porovnat s rozlišením displeje Ericssonu T68, který nabízí jen 101 x 80 bodů, samozřejmě taktéž v barvě.

Nejenom displej má nový OKWAP podobný s Panasonikem GD95. Oba přístroje mají i podobné rozměry a celý svůj vzhled. Výhodou OKWAPu je však integrovaná anténa, která vás pak nebude píchat po kapsách. Pokud budeme srovnávat s Ericssonem T68, je i108 o něco větší a také o pár gramů těžší. Údaje mluví jasně: OKWAP i108- 127 x 47 x 20 mm a 100 gramů; Ericsson T68- 100 x 48 x 20 a 84 gramů a nakonec Panasonic GD95 - 125 x 45 x 16mm a 84 gramů. Z těchto údajů je zřejmé, že OKWAP je větší oproti T68 právě jen o ten rozměrnější displej. Kvalitu displejů jsme nemohli objektivně posoudit, ale podle reakcí asijských zákazníků jsou na tom oba telefony téměř stejně, tedy relativně dobře. Vzhled Ericssonu T68 je oproti OKWAPu atraktivnější, což je ale disciplína subjektivní a ani „Tchajwanci“ není možné upřít jistou dávku elegance.

V čem je tedy OKWAP lepší než jeho „značkový“ soupeř? Tak především v integrovaném PDA, které využívá některých vlastností svého bratříčka OKWAPu ip88. Vnitřní kapacita paměti na vícepoložkové kontakty čítá 1000 záznamů, tedy zhruba dvakrát tolik, než má Ericsson T68. Kapacita diáře pak činí 500 záznamů, což by mělo stačit i hodně zaneprázdněným majitelům. OKWAP i108 má i polyfonické vyzváněcí melodie a 14 her jako jeho předchůdce i3698. Jak již název značky napovídá, i108 nabízí WAPový prohlížeč ve standardu 1.1. OKWAP byl jedním z prvních asijských výrobců, kteří začali implementovat do svých telefonů WAPový prohlížeč. Tato v Evropě dnes již naprosto běžná funkce není u asijských telefonů zatím vůbec samozřejmá. OKWAP vám nabídne i identifikaci volajícího pomocí fotografií, které do telefonu nahrajete pomocí digitálního fotoaparátu, dodávaného jako volitelné příslušenství. Přístroji nechybí i další běžná výbava GSM telefonů, tedy práce s SMS zprávami včetně prediktivního vkládání textu T9 a paměti na 50 SMS zpráv, budík, kalkulačka a poznámkový blok. Zdrojem energie je Li-Ion baterie s kapacitou 700 mAh, která podle papírových údajů poskytne výdrž telefonu na příjmu po dobu 60 až 150 hodin nebo až 300 minut hovoru. Majitelé telefonu ale s výrobcem nesouhlasí a z vlastní zkušenosti tvrdí, že realita tak optimistická není. Barevný displej má zřejmě větší apetit.

OKWAP i108 je vybaven e-mailovým klientem s podporou protokolů POP3 a SMTP. Kapacita vnitřní paměti na e-maily je úctyhodných 500 zpráv, ovšem zde je nutné podotknout, že existuje více prodejních verzí podle zemí, kde se i108 prodává, a ne všude je kapacita paměti identická. A teď přijde pro Tchajwance nepříjemná chvilka. Oproti T68 mu totiž pár podstatných věcí chybí. Především je to podpora jakýchkoliv rychlých dat. OKWAP i108 umí jen běžný přenos dat (CSD) obstarožní rychlostí 9,6 kbps a na vymoženosti T68, jako je GPRS nebo HSCSD, může s klidem zapomenout. Tento podstatný nedostatek asi nenapraví integrovaný IrDA port a možnost synchronizace s běžnými kancelářskými programy (MS a Lotus). Ericsson T68 má navíc i EMS zprávy (OKWAP však podporuje standard Nokie Smart Messaging) a celkově nabízí přeci jen větší paletu modernějších technologií.

Abychom ale soupeři z Dálného východu nekřivdili, integrované funkce PDA z něj dělají příjemného společníka všem zákazníkům, kteří se svým mobilem nepotřebují přistupovat k internetu či k WAPu častěji, než je nezbytně nutné. Barevný displej má velké rozlišení a velmi dobrou čitelnost, což ve spojení s přijatelnými rozměry telefonu a nízkou hmotností dělají OKWAP velmi zajímavým přístrojem. Kdy se jej ale dočkáme v Evropě, není stále jasné, ač výrobce chtěl na západní trhy vstoupit již s modelem ip88. Zatím je tedy OKWAP dostupný jen pro turisty jedoucí na Dálný východ, kteří tam za něj zaplatí v přepočtu necelých 19 000 Kč, což je téměř úplně stejně jako za Ericsson T68. Z tohoto pohledu po i108 asi moc Evropanů nesáhne. Přesto by bylo chybou snahu tchajwanské firmy zavrhnout, pokud jí bude stačit invence, může se za pár let stát plnohodnotným konkurentem zavedených značek. Na domácím trhu se jí to daří již dnes.