Okno do vnitřní paměti Apple iPhone - DiskAid

V nedávno publikovaném článku, který si kladl za cíl poskytnout novému uživateli Apple iPhone vše potřebné do začátku (čtěte - Vše, co jste chtěli vědět o iPhone), byly zmíněny i dvě cesty, jak na správu souborového systému. Jednak to byl plugin T-Pot do oblíbeného Total Commanderu a pak vynikající WinSCP s mnohem bohatšími možnostmi.

Softwarový tým DigiDNA vytvořil aplikaci DiskAid, která rovněž umožňuje přístup k vnitřní paměti iPhone. Bohužel, stejně jako v předchozích případech není možné tento nástroj využít k transferu muziky nebo filmů. Tedy přesun možný je, v přehrávači iPod ale nové skladby (filmové klipy) neuvidíte.





DiskAid je nabízen jak ve verzi pro Windows XP a Vista, tak i pro u nás méně rozšířený Mac OS X. Instalace zabere na pevném disku počítače jen 2,5 MB (Windows XP). Po spuštění programu a připojení iPhone k PC pomocí USB kabelu zjistíte, že je rozhraní DiskAid velmi jednoduché.



V levé části tak snadno procházíte jednotlivé složky, soubory se pak zobrazují v pravé části okna. K manipulaci se soubory slouží pětice nepřehlédnutelných ikon, které umožňují kopírování, přesouvání a mazání souborů (nebo celých složek) a tvorbu nových adresářů. Oproti známému iPhone suite je DiskAid citelně spolehlivější a práce se soubory tím svižnější.

Jak již bylo uvedeno, tak ani DiskAid neumožňuje přímé zkopírování multimediálních souborů do iPhone s možností jejich následné reprodukce v telefonu. Přesto ale lze iPhone použít jako velkokapacitní paměťové zařízení. Stačí si pamatovat složku, kam jste dané soubory zkopírovali, a ty pak následně na jiném PC z telefonu opět vytáhnout. Nejde však o Mass storage v pravém slova smyslu - bez popisované aplikace (nebo jí podobné) se neobejdete.

DiskAid pro Windows a MAC OS X stahujte zde