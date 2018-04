Okamžik - a s mobilem přijdete o peníze i data. Radíme, jak se bránit

Přístroj, jenž téměř každý nosí dennodenně v kapse, je doslova nalezištěm soukromých informací, které není nijak složité odcizit.

Stačí přitom dodržovat několik zásad.

Zásada první: Nastavte si složitý PIN

Nepatříte snad k těm uživatelům, kteří mají PIN přednastavený na jednoduše zapamatovatelnou kombinaci 0000 nebo například 1234? Jestliže ano, můžete si ochranu kódem PIN rovnou vypnout. Vyjde to totiž nastejno, jako kdybyste žádný neměli. Pokud vám bude mobil odcizen a zloděj ho z nějakého důvodu bude potřebovat zapnout, výše jmenované číselné kombinace jsou tím prvním, co vyzkouší.

Nejbezpečnější variantou pro ochranu mobilního telefonu jsou samozřejmě hesla, která se žádným způsobem nepojí k vaší osobě. Zapomeňte tedy raději na datum narození či jiné údaje, které si pachatel trestného činu může jednoduše dohledat. Nejlepší jsou kódy podobné těm, které vám mobilní operátor přidělil při koupi SIM karty - jsou „nesmyslné“, těžce zapamatovatelné, ale zároveň nadmíru bezpečné. Mnoho uživatelů však i s nimi dokáže ohrozit své soukromí například tím, že si svůj PIN napíší na samolepku, kterou posléze umístí na zadní kryt telefonu. To, jak všichni jistě uznají, není nejlepší cesta k ochraně dat v mobilu.

Zásada druhá: Nemějte v mobilu citlivé informace

Velká část lidí ukládá své soukromé a citlivé informace do mobilního telefonu s tím, že mají nastavený složitý PIN a v případě odcizení telefonu by se k nim nikdo nedostal. To je však omyl. Mobilní telefony jsou totiž v drtivé většině případů ukradeny v zapnutém stavu (například v metru, tramvaji, na rušné ulici). V takové situaci zloděj vůbec nebude potřebovat znát váš PIN. Jednoduše si otevře seznam vašich textových zpráv nebo poznámky a zjistí vše, co jste si s pocitem soukromí do mobilu zapsali. Během chvíle se tak může dostat k vašemu bankovnímu heslu, do e-mailové schránky nebo například zjistit vaši adresu.

Nejspolehlivější radou je v tomto případě neukládat žádná soukromá data do paměti telefonu. Je přece spousta jiných možností, jak důležité informace uchovávat. Pokud však i přesto potřebujete mít některá data neustále po ruce, je mobilní telefon stále bezpečnější, než například příruční aktovka nebo kabelka. Pak ale důrazně doporučujeme nainstalovat si některý z mobilních programů na ochranu soukromých dat nebo si nastavit zaheslovaný zámek telefonu.

Zatímco první jmenované řešení, bezpečnostní aplikace nabízená mnoha obchody s programy pro mobily, nepustí nikoho k vašim soukromým informacím bez zadání předem nastaveného hesla, zámek telefonu bude automaticky blokovat celý telefon. Pokud tak například systém mobilního telefonu půl hodiny nezaznamená žádnou činnost, uzamkne se (podobně jako zámek klávesnice) a jakmile s ním budete chtít opět pracovat, budete muset napsat přednastavený kód.

Zásada třetí: Domluvte si s operátorem maximální limit měsíčního vyúčtování

Třetí zásada, kterou si zmíníme, se netýká jen ochrany před zloději, ale třeba i před vašimi malými ratolestmi, kterým čas od času půjčíte či přímo koupíte vlastní mobilní telefon. Jakmile totiž dáte mobil do rukou někomu, kdo ví, že za provolané minuty a propsané zprávy nebude muset na konci zúčtovacího období zaplatit, můžete přijít o značnou část svých peněz – pokud je smlouva psaná na vaše jméno. U dětí vše můžete vyřešit přednáškou o tom, že mohou volat jen na ta a ta konkrétní čísla, popřípadě jim koupit předplacenou kartu, se kterou nikdy neutratí více než jim dovolíte. Zloději však pochopitelně žádné zábrany nemají a budou volat, dokud to jen půjde.

Jistota je jistota, a proto se vyplatí využít služby nastavení maximálního limitu měsíčního vyúčtování, kterou nabízejí všichni tři tuzemští mobilní operátoři. Stačí si propočítat, kolik nejvíc měsíčně provoláte, k výsledné částce nějakou tu korunu přidat (pro případ, kdy byste neplánovaně museli používat mobilní telefon více než je běžné) a tento limit si nastavit u operátora. Jakmile se provolaná částka vyšplhá k této hranici, ze SIM karty už nebude možné volat, psát SMS či používat žádné další služby.

Zásada čtvrtá: Nevolejte na neznámá čísla

Ačkoliv je tato zásada v médiích opakována čím dál častěji, stále je možné nalézt spoustu uživatelů, kteří na lákadla podvodníků naletí. Stalo se to už jistě mnohým – na mobilní telefon přišla textová zpráva, ve které vás neznámý odesílatel žádá o zavolání na telefonní číslo nezvyklého formátu. Vždy k tomu má „pádný“ důvod – potřebuje s vámi například vyřešit nesrovnalosti u bankovního účtu, který vlastně ani nemáte nebo se chce například domluvit na předání výhry, kterou jste ale nikdy nevyhráli. Výsledek několikaminutového telefonátu, ve kterém se nic nového nedozvíte, ba jenom nasloucháte zdlouhavým monologům hlasového automatu, končí povětšinou stejně – na vašem měsíčním vyúčtování se zobrazí částka k úhradě, která sahá k astronomickým číslům.

Rada je jednoduchá – na podobné výzvy nikdy nereagujte. Pokud by s vámi banka opravdu potřebovala probrat důležité nesrovnalosti, sama zavolá. Stejně tak v případě, když něco vyhrajete. Pokud do televizních soutěží či na jiná čísla s dražším tarifem nevoláte vůbec, vyplatí se takzvané žluté linky pro vaši SIM kartu přes mobilního operátora úplně zablokovat.

Zásada pátá: Buďte obezřetní při použití bezdrátových technologií

Používáte často na svém mobilním telefonu bezdrátové technologie, jakými jsou například WiFi nebo Bluetooth? Chodíte po rušných ulicích a máte je neustále v aktivním režimu? Pak byste si měli dávat pozor především na bluesnarfing – nešvar moderních technologií, který je na scéně teprve několik málo let. Poměrně nový způsob kriminality spočívá v tom, že se do vašeho mobilního telefonu někdo podívá na dálku tak, že o tom ani nevíte. Je-li člověk toužící po vašich soukromých datech v oboru zkušený (tedy je-li bluesnarferem), může si bez vašeho vědomí do svého telefonu stáhnout veškeré vaše kontakty, poznámky, data z kalendáře, textové či multimediální zprávy a mnohé další.

Ačkoliv se výrobci mobilních telefonů snaží systém bezdrátových technologií neustále vylepšovat a zabezpečovat, vždy je tu riziko, že vaše data mohou být na dálku odcizena. Nejlepším způsobem prevence je tedy bezdrátové technologie (především Bluetooth) vypnout vždy, když odcházíte z domova, kanceláře či jiného místa, kde jste je opravdu potřebovali.

Pokud se však přesto často pohybujete z jednoho na druhé místo a neustálé vypínání a zapínání bezdrátových technologií pro vás nepřipadá v úvahu, nastavte svůj přístroj alespoň do takzvaného neviditelného módu. Riziko napadení vašeho telefonu tím sice úplně nemizí (zkušení bluesnarfeři se dokážou dostat i přes tuto překážku), ale rapidně se snižuje. K větší obezřetnosti přispívá i fakt, že na internetu se dá v poslední době sehnat stále více aplikací, které bluesnarfing umožňují i méně zkušeným uživatelům.

Zásada šestá: Dejte pozor, když instalujete nové programy

Nedbalost při instalování nových her nebo aplikací může zapříčinit nenávratné poškození vašeho mobilního telefonu. Pokud totiž patříte k uživatelům, kteří si tu a tam nahrají hru z nepříliš důvěryhodného zdroje nebo i z mobilu někoho známého, vzrůstá riziko, že se do vašeho systému spolu s danou hrou dostane i takzvaný trojský kůň. Ten může způsobit spoustu vážných komplikací – od kompletního vymazání paměti přes úplné vyřazení displeje z provozu až například k četnému odesílání drahých Premium SMS (textových zpráv s vyšším tarifem), což vás může připravit o spoustu peněz.

Operační systémy mobilních telefonů jsou stále dokonalejší a více podobné klasickým počítačům, a proto si musíme zvykat na nové problémy. Virům se dá předcházet nejlépe tak, že veškeré hry a aplikace budete instalovat z ověřených zdrojů – například od mobilních operátorů nebo certifikovaných prodejců. Abyste však měli úplnou jistotu, že se do vašeho mobilu nedostane nějaký trojský kůň, jenž může způsobit vážné poškození telefonu, vyplatí se nainstalovat některý ze spolehlivých antivirů pro mobily – například Kaspersky Anti-Virus nebo Symantec Mobile Security.

Zásada sedmá: Nepůjčujte nikomu svůj mobil

Poslední rada v sobě víceméně kombinuje všechny předešlé zásady. Mobilní telefon je pouze a jen vaším vlastnictvím a není vaší povinností ho komukoliv půjčovat. Nejen, že by se telefon mohl dostat do rukou někoho, kdo by mohl zneužít vaše data nebo provolat závratně vysoké částky, ale jednoduchým způsobem by se mohl „nabourat“ do vašich textových zpráv.

Existuje totiž několik aplikací, s jejichž pomocí lze například nastavit, aby všechny vámi odeslané SMS zprávy byly potajmu odesílány i na předem nastavené číslo – samozřejmě tak, že o tom vy jako majitel nebudete mít ani tušení. Jistě si dokážete představit, jaké zmatky a problémy by to s sebou neslo a jak by získané informace mohl někdo využít proti vám.