Ohlídejte si děti i manželku mobilem zadarmo

MobiGPS je aplikace, která vám umožní přibližně zjistit vaší polohu. Vedle toho však umožňuje tuto polohu i pomocí GPRS odeslat a zjistit ji i někomu jinému, kdo zná IMEI vašeho telefonu a má přístup k internetu.

Celá aplikace funguje na jednoduchém principu – znalosti polohy BTS. Díky „lovení BTS“, oblíbené zábavě konce minulého století, existují totiž na internetu databáze vysílačů a jejich poloh. MobiGPS tedy nedělá nic jiného než že si přečte ID základnové stanice, kterou váš mobilní telefon právě „poslouchá“ a porovná jej se svojí databází. Pokud danou BTS zná, vypíše její ID a přesnou adresu.

Aplikace také obsahuje jednoduchou mapu ČR v měřítku 1:1000000 a mapu Prahy, Brna a Ostravy v měřítku 1:200000. Na této mapě vám pak ukáže přibližnou polohu BTS. Pokud daná BTS není v databázi, objeví se v aplikaci nápis neznámá BTS a na mapě se samozřejmě nic neukáže. Neznámých GSM základnových stanic je minimum, u UMTS základnových stanic se to však zatím týká úplně všech.

Jak začít používat MobiGPS

Základem všeho je mít k dispozici Series 60 telefon. Pak už jen stačí ze stránek www.mobigps.cz stáhnout příslušné aplikace a mapy (jsou k dispozici zdarma) a nainstalovat je na váš telefon. Pokud chcete využívat vzdálené sledování telefonu, budete potřebovat znát jeho IMEI. To vám zobrazí buď sama aplikace v telefonu při prvním spuštění odesílání polohy a nebo si jej kdykoliv zobrazíte zadáním kódu *#06#. K odesílání polohy z telefonu je nutné mít aktivní GPRS, přičemž je více než vhodné odesílat tato data přes APN internet.

MobiGPS v praxi

MobiGPS je aplikace určená pro telefony s operačním systémem Symbian Series 60 jako Nokia 7650, 3650, N-Gage, 6600, 7610, 6260, 6670, 6630, 3230, 6681, N90, N70 a nebo Siemens SX1. Celá aplikace se skládá z několika součástí – samotné aplikace, která zabírá přibližně 400 kB a podrobnějších map – ČR v měřítku 1:1000000 (1,5 MB), Prahy v měřítku 1:200000 (400 kB) a Brna a Ostravy v tom samém měřítku (každá po 200 kB).

Celá aplikace je velice jednoduchá na ovládání. Uživateli umožňuje v mapě měnit měřítka a také se v ní dle libosti kurzorem pohybovat. K dispozici máte také jednoduché nastavení parametrů pro odesílání vaší polohy.

Tu můžete odesílat buď manuálně a nebo také automaticky, což je v kombinaci se schopností aplikace fungovat na pozadí asi největší „tahák“ celé aplikace. Automatické odesílání se děje vždy po přechodu mezi daným počtem BTS, ten můžete plynule volit mezi 2 až 50 BTS.

Právě přenášená data jsou tím jediným, co vás bude něco stát. K připojení však můžete využívat levnější APN internet. Objem přenášených dat není příliš velký – posílá se jen IMEI mobilu, ID operátora a ID všech zachycených BTS od poslední aktualizace. Pokud máte tarif s neomezeným přenosem dat, tak vás nebude stát využívání této aplikace vůbec nic.

K čemu to je?

MobiGPS je zajímavá ukázka aplikace, kterou lze využít kupříkladu k hlídání dětí. Samozřejmě tu je ale drobný nedostatek v tom, že aplikace potřebuje pro své fungování chytrý telefon, potřebuje využívat GPRS a musí se také nejprve na tom telefonu spustit.

Nicméně na druhou stranu vám dává možnost, jak mít aspoň orientační přehled o tom, kde se vaše dítko zrovna nachází. Přirozeně to samé lze aplikovat i na přítele či přítelkyni nebo manžela či manželku. Následky si ale přičtěte sami.

Další využití by tato aplikace mohla najít třeba u těch, kteří se chystají do Prahy, Brna či Ostravy a příliš se v ní nevyznají. Při způsobu značení ulic a četnosti příslušných cedulek na domech není občas marné (pokud máte k dispozici mapu) vědět, kde přibližně jste. - více zde...

Možná vás napadlo, že MobiGPS by se dalo využít také třeba pro dohledání vašeho telefonu, pokud je vám odcizen. Dlužno však dodat, že zloději telefonů postupují podle prostého schématu – ukradnout telefon a vyhodit SIM kartu, což znamená, že vám tato aplikace nepomůže. Při opětovném spuštění telefonu se totiž samozřejmě sama nezapíná. Nicméně, pokud by nový majitel či zloděj měl stejného operátora a aplikaci spustil, jistá šance v dohledání telefonu by tu byla.