Ohlasy na Samsung Galaxy S III: nadchla výbava, zklamaly materiály

Nový top model od Samsungu byl představen teprve před pár dny, prodej bude zahájen až koncem května. A tak podrobný test nového samsungu ještě žádný server nepřinesl. Podle prvních dojmů redaktorů, kteří měli telefon v ruce, je však Samsung Galaxy S III povedený smartphone, který konkurenci zatopí.

Server Engadget kladně hodnotí povedený vzhled, impozantní displej s vysokým rozlišením a použitý procesor, který zařadí novinku na špičku smartphonů se systémem Android. Nelíbí se ale použité materiály a zpracovaní, které se neliší od předchůdce. Engadget dodává, že jestli se Samsungu podařilo odladit nové funkce, tak je Galaxy S III jistě novým bestsellerem.

Podle Gizmoda je třetí vydání Galaxy S mnohem uhlazenější a promyšlenější než ostatní produkty Samsungu. Gizmodo také chválí výkonný procesor a citlivý displej. Ani redaktorovi Gizmoda se ale nelíbí použité materiály. Výrobky Samsungu podle něj působí, na rozdíl od smartphonů HTC, příliš plastově a lacině.

Redaktorka serveru Übergizmo si stejně jako my všimla, jak málo byl při představení zmíněn operační systém Android. Dokonce chyběly i zmínky o uživatelské nadstavbě TouchWiz. Podle Übergizma je ale právě uživatelské prostředí to, co činí z Galaxy S III povedený smartphone s "lidským aspektem", jak sám zdůrazňuje výrobce. Übergizmo se také obává, aby nebyl na americký trh Galaxy S III dodáván s jiným procesorem, než je slibný vlastní Exynos.

Podle britského serveru Pocket-lint opět působí zadní panel nového Samsung lacině oproti Panasonicu Eluga nebo Nokii Lumia 900. Plusem stávajícího řešení naopak je zachování nízké hmotnosti. Jinak ale nový Galaxy S III chválí. A to tak, že podle Pocket-lintu budou na nový Samsung pohlížet fanoušci iPhonu 4S se závistí. Podle Pocket-lintu je nový Samsung opravdový kapesní počítač.

Další britský server Electricpig popisuje nový Samsung jako bombu. Displej nového Samsungu se vyrovná Retina displeji iPhonu 4S, je ale oproti němu obrovský. Podle redaktora Electricpigu je Galaxy S III fešák, který se podobá Galaxy Nexusu. Nový Samsung podle něj díky tenkému rámečku padne skvěle do ruky, lépe než předchozí model Galaxy S II.

Podle německého Chipu Online je nový Samsung významným krokem ve vývoji celé řady Galaxy. Displej podle Chipu splnil očekávání, stejně jako procesor. I redaktorovi Chipu připadá nový Samsung plastový. Kvalita materiálů se oproti Samsungu Galaxy S II nezměnila, což se k tak drahému smartphonu nehodí. Výhodou oproti jiným top modelům je vyměnitelná baterie a slot pro paměťovou kartu. Chip vítá softwarové inovace, čas ale podle něj ukáže, nakolik budou doopravdy využívané.

Kritika na nový Samsung míří od Stefana Constantinesca, redaktora serveru IntoMobile. Ten se dokonce omlouvá celému internetu, že se nechal unést očekáváními. Galaxy S III je totiž podle něho zklamáním. Nelíbí se mu PenTile displej, stejně jako fotoaparát. Konkurence podle něj má lepší optiku fotoaparátu i jeho software. Vzhled je podle Constantinesca nudný. Redaktor serveru IntoMobile začíná odpočítávat čas do představení Samsungu Galaxy S IV.