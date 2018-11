Jak bude vypadat ohebný Samsung, bude se skládat dovnitř, nebo ven?

Samotný Samsung už několik let připouští, že připravuje skládací smartphone. Premiéra měla být už dávno, ale technicky je to zjevně složitý projekt, takže první ochutnávku přístroje přinese až dnes večer na své vývojářské konferenci v San Francisku.

Skládací smartphone by měl být hitem příštích let. Ohebný displej a skládací konstrukce umožní do kapesních rozměrů vměstnat přístroj s displejem velkým jako u tabletu. Každý zákazník to neocení, ale pro mnohé to může být velmi praktické. Pokud to tedy bude správně a dlouhodobě fungovat.

Asi základní konstrukcí skládacího smartphonu jsou v podstatě dva telefony spojené na boku, tedy vertikálně. To už vlastně existuje v podobě ZTE Axonu M, který však nemá ohebný displej a prostě přiklápí dva telefony k sobě. Taková konstrukce je velmi stará a jak se ukázalo, tak neúspěšná. Zákazníci o ni neprojevili žádný zájem.

Ovšem v případě flexibilního displeje se můžeme domnívat, že je to asi nejpravděpodobnější provedení. Po rozevření vznikne široký displej jako na tabletu. Toto řešení má výhodu, že v zavřeném stavu je displej krytý tělem telefonu, ale naopak nevýhodu v tom, že v zavřeném stavu by nebylo vidět, co se děje. Telefon by tak měl mít ještě vnější informační displej. Což konstrukci komplikuje a přístroj prodražuje.

Koncept Samsung Galaxy X

Vnější displej může nahradit podobná konstrukce, ale upravená tak, že každá polovina telefonu nebude stejně velká, a tak při zavření vznikne odkrytý pruh displeje, na kterém se mohou zobrazovat základní informace. I takové návrhy se už objevily.



ZTE Axon M

Další možností, která už má reálné řešení, je skládací telefon s displejem nahoře. Jako by se tablet přeložil zády k sobě. Takový skládací telefon předvedla v minulých dnech čínská společnost Rouyu Technologies, přístroj nese jméno Royole FlexPai. Představení bylo velkým překvapením, firma to byla dosud neznámá, ale zjevně má technologii ohebných displejů zvládnutou.



Royole FlexPai

Venkovní displej bude náchylný na ochranu, u zavřeného telefonu je vepředu i vzadu a hlavně i na jednom boku. Na ohebný displej se bude asi těžko lepit ochranná fólie a i ochraný kryt se omezí jen na pouzdro. V každém případě, čínská firma vytvořila právě takový přístroj a měla by ho být schopna v nejbližší době sériově vyrábět a prodávat.

Koncept skládací Motoroly

Poslední možnou konstrukcí, která se zatím v návrzích designérů a patentů zaregistrovaných výrobci mobilů objevuje, je skládací telefon na výšku. Tedy s horizontálním rozdělením obou částí. To by umožnilo vytvořit relativně kompaktní telefon, který by po rozložení vyrovnal nebo i překonal současné podlouhlé přístroje. V zavřeném stavu by mohl být velký třeba jako iPhone SE, po rozložení by to byl iPhone XS.