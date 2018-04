Designér navrhl ohebný kožený mobil. Vypadá parádně

Na facebookovém profilu PhoneDesigner najdeme celou řadu lákavých konceptů od Jonase Dähnerta. Designér tu ukazuje například svou představu o tom, jak by mohl vypadat tablet Surface mini, experimentuje s nositelným příslušenstvím s microsoftím systémem (ale nejen s ním), čas od času se tu také objeví reálnější rendery ještě nepředstavených přístrojů – většinou založené na uniklých obrázcích a informacích.

Díky Dähnertovi si tak například můžeme udělat představu o tom, jak bude vypadat nadcházející Nokia Lumia 830. Nejlákavější jsou ovšem koncepty, které si sám designér vysnil. Nás hodně zaujaly dvě jeho kreace z poslední doby: kožený telefon s ohebným displejem a koncept levné Nokia Lumia 330, což by měl být smartphone s cenou 30 dolarů.

Kožený smartphone je v podstatě velmi jednoduchá a atraktivní myšlenka, která dává smysl využití ohebných displejů v mobilních zařízeních. Tělo z kůže v kombinaci s flexibilním displejem by znamenalo, že bude telefon mechanicky velmi odolný vůči poškození – při pádech se tělo nerozbije a nepoškrábe a ohebný displej jen tak nepraskne.

Koncept koženého telefonu vypadá opravdu velmi lákavě, v současné době je však nejspíš stále nerealizovatelný. Kromě ohebného displeje je potřeba pro jeho realizaci i ohebná baterie a řada dalších komponentů – ty jsme sice už viděli ve formě různých prototypů, ale do výroby to takové technice bude asi chvíli trvat. Pak ovšem můžeme doufat, že si někdo na studii Jonase Dänherta vzpomene. A je celkem jedno, jaký operační systém na něčem takovém poběží – sám autor ukázal studii i se systémem Ubuntu, který se zatím neprosadil.

To druhý koncept německého designéra není nerealistický technicky, ale nejspíš z hlediska softwarového. Dähnert totiž ukázal svou představu o tom, jak by mohla vypadat nejlevnější lumia. Přístroj od něj dostal označení Lumia 330 a je to malinkatý a jednoduchý dotykový telefon. Dokonce nemá ani zadní kameru, ta čelní pro videohovory tu však nechybí.

Na malém displeji přístroje by mělo běžet zjednodušené uživatelské prostředí Windows Phone – namísto dnes možných dvou nebo tří sloupců středních dlaždic by se sem vešel takový sloupec jediný, velké obdélníkové dlaždice by byly levnému modelu zapovězeny a i těch malých by se na displej zrovna moc nevešlo. Na druhou stranu pro ovládání jednoduchého a levného telefonu se spíše základními funkcemi je to nápad atraktivní.

Na takto levnou lumii si ovšem nejspíš musíme nechat zajít chuť – už kvůli onomu prostředí, kvůli jednomu ultra levnému modelu nejspíš Microsoft svá Windows Phone předělávat nebude. A jako cenově dostupné přístroje budou sloužit původní návrhy androidích modelů řady X, jen přemigrované na microsoftí operační systém. Ani u nich asi cena ke třiceti dolarům neklesne, byť třeba výbornou Lumii 520 lze v USA v akcích koupit asi za 50 dolarů. Jenže to je starý výběhový model, nová levná lumia se cenou nejspíš jen stěží dostane pod 100 dolarů.