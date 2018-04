LG předběhlo konkurenci: testuje první ohebný OLED displej

Prvním výrobcem, který by mohl flexibilní OLED displeje reálně uvést do sériové výroby, by mohla být společnost LG. Ta již v minulosti jako první úspěšně zahájila výrobu ohebných EPD displejů pro elektronické čtečky knih.

"Dokončili jsme vývoj našich prvních flexibilních displejů. Hromadnou výrobu zahájíme od čtvrtého čtvrtletí letošního roku," informoval zástupce firmy portál Korea Times.



První vzorky již divize LG Display zaslala k testování klientům, včetně vlastní divize LG Electronics. Firma tak může získat značný náskok před konkurencí, zejména pak před Samsungem, který se při vývoji flexibilního displeje potýká s technickými problémy.

Dá se tedy předpokládat, že pokud se při testování displejů neobjeví žádná překážka, stane se LG dodavatelem ohebných displejů pro řadu významných výrobců.

Flexibilní displeje přispějí k minimalizaci rozměrů

Ohebné displeje najdou zpočátku uplatnění zejména u chytrých telefonů, následný vývoj však během pár let umožní jejich mnohem širší využití. Výrobci díky nim budou moci dosáhnout zejména menších rozměrů svých produktů.

Ač se první dodávky mají uskutečnit již letos, dají se tyto displeje považovat spíše za jakýsi odrazový můstek směřující ke skutečně plně flexibilním displejům.

První generace totiž používá pouze ohebný podklad. Panely displejů jsou díky tomu sice odolnější a tenčí, ale schází jim ona výrobci mobilních zařízení vytoužená pružnost. Tou by měla disponovat již druhá generace, kdy by displeje již mohly být tvarovány do zakřivených ploch.

Větší volnost by pak výrobcům měla dopřát třetí generace. Displeje by měly být již plně ohebné. Firmy by díky tomu mohly oproti stávající produkci vyrábět zařízení výrazně menších rozměrů, a de facto tak vymazat i pomyslnou hranici mezi smartphony a tablety. Nutností je však ohebnost i dalších komponent, které jsou k zajištění funkčnosti zařízení potřeba.

Každá nová generace posune vlastnosti ohebných displejů o krok dále a bude zároveň i finančně dostupnější. Čtvrtou generaci by měly podle analytiků z IHS představovat jednorázové displeje. Právě díky nízké ceně by mohly sloužit jako plná náhrada za papír.

Dodávky rapidně porostou

Během osmi let by měly dodávky z letos předpokládaných 3,2 milionu kusů stoupnout téměř 250krát na 792 milionů displejů v roce 2020. Příjmy by oproti letošnímu předpokladu 100 tisíc dolarů (přibližně 1,9 milionu korun) měly ve stejném roce dosáhnout částky 41,3 miliard dolarů, tedy v současnosti zhruba 797,2 miliardy korun.

První flexibilní displeje budou využity zejména v chytrých telefonech. Roční produkce smartphonů s ohebnými displeji by podle odhadů IHS měla v roce 2020 dosáhnout 351 milionů kusů.

Výrobci se však budou snažit flexibilitu displejů uplatnit i v dalších segmentech. Je jen otázkou času, kdy se podobná technologie objeví u počítačových monitorů, notebooků či televizorů.