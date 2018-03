Mají ohebnou baterii. Dobíjí chytré hodinky, pro smartphony se nehodí

Na stánku korejské firmy jsme nejprve zaplesali: hurá, ohebné baterie jsou tady, teď už nic nebrání tomu představit skutečně ohebné a „rolovací“ smartphony. Baterka LiFlex se totiž opravdu srolovat dá, takže zdánlivě v kombinaci s ohebným displejem už nástupu flexibilních telefonů nic nebrání.

Jenže je to trochu jinak. Korejská LiFlex totiž nepřinesla žádnou dramatickou revoluci v technologii baterií. Její ohebná baterie totiž používá standardní LiIon technologii a je to pořád v podstatě běžná baterie. Zástupci firmy sice tvrdí, že její články mají i trochu pozměněnou vnitřní strukturu, ale základ ohebnosti je jiný – baterie jako taková byla rozdělena na malé oddíly, které jsou od sebe odděleny ohebným materiálem. Takový pásek je pak velmi flexibilní a měl by mít i dobrou životnost.

Takové řešení má však zásadní potíž – tou je hustota energie, která je velmi malá. Tenký pásek, který je zabudován v modelovém příkladu powerbanky pro Apple Watch, má totiž kapacitu pouhých 150 mAh. To dovede výdrž hodinek prodloužit tak o polovinu, možná na dvojnásobek. Plát, který má velikost k zabudování třeba do menšího smartphonu, pak disponuje kapacitou 400 mAh. Do velkého šestipalcového telefonu by se tak odhadem vešla korejská baterie s kapacitou tak 800, při nejlepší vůli tisíc mAh.

To je ale pro provoz ve smartphonech málo, zmíněný „průměrný“ šestipalcový model má dnes kapacitu kolem 4 000 mAh a je to tak tak, aby uživatelé nenadávali. Korejský „vynález“ tak zůstane vyhrazený pro svět nositelné elektroniky, kde kapacita baterie není tak důležitá. Škoda, ale snad se blýská na lepší časy.