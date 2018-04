Oficiální fotografie Siemensu M50 a S45i

Siemens na letošní CeBIT chystá minimálně čtyři nové telefony. Nový odolný telefon střední kategorie, model M45 jsme vám již představili v tomto článku. Stejně tak luxusní model,který se možná bude jmenovat SL55 a nepochází přímo z dílen Siemensu jsme vám již představili v tomto článku. Dnes vám nabídneme první oficiální fotografie dalších dvou novinek, z nichž jedna je jen inovací současného modelu a ta druhá je úplně nový low-endový telefon.

První informace o Siemensu M50 jsme vám představili již před týdnem v tomto článku. V té chvíli nebylo zcela zřejmé, jak se tento telefon bude jmenovat. Označení M50, které se objevilo v některých zahraničních médiích příliš nekoresponduje s běžným značením telefonů Siemens, kde je písmeno „M“ vyhrazeno odolným přístrojům, kterým tato novinka nebude. Jiná média označovala tento model jako C55, ale dnes, z prvního oficiálního obrázku Siemensu je již naprosto jasné, že se tento model bude jmenovat M50. Další informace o této novince se zatím nemění a najdete je v tomto článku.

Druhou dnešní novinkou je inovovaný model S45, nově označený jako S45i. Rozdíly v exteriéru jsou minimální a představují především odlišné barevné řešení krytu přístroje. Pod krytem pak bude zřejmě největší změnou podpora Java aplikací, kterou dobře znají již majitelé taktéž inovovaného modelu SL45i. Díky Javě by měla novinka umět e-mailového klienta a do telefonu bude možné nahrát množství nejrůznějších aplikací. Je však otázkou, jestli právě díky podpoře Java aplikací bude možné přehrát nový firmware i do stávajícího modelu S45. Velmi podobný případ nastává i u inovovaných Motorol T280i, V60i a V66i, které taktéž budou podporovat Java aplikace a i jejich označení je analogické s inovací Siemense S45i. Bohužel, u Motorol je již jasno, zde nebude možné nový firmware do stávajících modelů nahrát, chybí dostatek paměti. Dalšími novinkami by měla být podpora GPRS v konfiguraci 4+1 timeslot a úplné EMS zprávy. Další očekávané změny v novém firmwaru najdete v tomto článku. Je však také možné, že nová verze firmwaru pro současný model S45 bude odlišná, od inovací v modelu S45i. Zatím také není známo, zda stejnou inovací projde i sourozenec, Siemens ME45. Lze to však s největší pravděpodobností předpokládat.