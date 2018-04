Oficiálně: Oskara koupila světová jednička Vodafone!

Vodafone před malou chvílí oficiálně oznámil, že skutečně koupil 100% podíl v Oskarovi. Ve své tiskové zprávě slibuje představení produktů Vodafone na českém trhu, větší podporu prodeje, lepší roamingové tarify. Oskar tedy definitivně končí a přichází Vodafone. Nyní jen vyvstává otázka, jak rychle.

Vodafone při nákupu nových mobilních operátorů sleduje dvě základní schémata. Schéma první, kdy se síť přejmenuje na Vodafone, a schéma druhé, kdy stávající síť zůstane tak, jak je, a to se vším všudy. Pojďme se ale podívat na to, jak by mohl vypadat příchod Vodafone na český trh?

Oskar jako Vodafone CZ

První ze dvou jmenovaných variant by znamenala definitivní konec usměvavého rudého čtverečku. Tento postup aplikuje Vodafone na trzích, kde si věří a které jsou pro něj klíčové. Mezi nejbližší případy patří bývalý německý operátor D2 Mannesmann alias nynější Vodafone Deutschland, podobný postup však aplikoval Vodafone i na Maltě a i v jiných zemích. Jakmile Vodafone má významnější podíl, snaží se prostě udělat z daného operátora pokud možno ihned Vodafone.

A co že takové přejmenování na Vodafone znamená v praxi? Na rozdíl od přechodu od Paegasu k T-Mobile to s sebou přináší několik okamžitých viditelných změn. Jsou to všechny telefony pro Vodafone, je to služba Vodafone Live! a jsou to také roamingové tarify Vodafone. Z dlouhodobého hlediska je to však něco, co k nám přišlo spolu s T-Mobile v horizontu jednoho roku od přejmenování Paegasu.

Co se lokálních tarifů týče, tak tam Vodafone nikdy do lokálních trhů nezasahuje, podobně jako to dělá T-Mobile. Nových tarifů se tedy od „Oskarfone“ asi jen tak nedočkáme. Nicméně v horizontu jednoho roku by se daly, spolu se zavedením přenositelnosti čísla, jisté změny očekávat. Přechod na Vodafone se vším všudy by tedy znamenal především změnu komunikační strategie, rozšíření nabídky telefonů a masivní propagaci služeb Vodafone Live! (MMS, WAPového portálu apod.). Spolu s těmito změnami by však přišla také změna kompetencí česko-kanadského vedení a pravděpodobně i jistá obměna managementu.

Oskar jako Oskar aneb téměř vše při starém

Vodafone však používá ještě jedno schéma vstupu na trh – formu „postupné Vodafonizace.“ Tuto metodu volí Vodafone na menších trzích, kde třeba získává podíl v daném operátorovi postupně. Tento postup volil například v Portugalsku či na Islandu. I v těchto zemích postupně přešel operátor pod křídla Vodafone, nicméně se tak dělo pomalu.

Je však pravda, že Vodafone klade na rebranding podstatně větší důraz než jeho úhlavní konkurent T-Mobile, který se k němu naopak obvykle příliš nemá. Kupříkladu na slovenském trhu je EuroTel SK ještě stále EuroTel. U operátorů Vodafone proběhne změna nejpozději v horizontu dvou let. Do této změny však Vodafone nechává vše při starém a chová se pouze jako klasický akcionář, kterému jde o zisk a o zhodnocení investic, ale nechá operátora počínat si jako před jeho akvizicí.

Vodafone je světová jednička. Jak rozhýbá český trh? Jaké služby Vodafone už nabízí? Jaké jsou jeho tarify? Jaké mobily nabízí svým zákazníkům? Čtěte v Jaké služby Vodafone už nabízí? Jaké jsou jeho tarify? Jaké mobily nabízí svým zákazníkům? Čtěte v našem shrnutí

Pokud by Vodafone přistoupil na toto schéma chování, pak bychom mohli očekávat postupnou přípravu na změnu na Vodafone nikoliv nepodobnou té, které jsme se kdysi dočkali u Paegasu. Finální přechod na Vodafone bychom pak mohli čekat nejpozději spolu se spuštěním Oskarovy UMTS sítě (tedy nejpozději do 1. 1. 2008), která bude zcela určitě znamenat i příchod Vodafone Live! a tedy i Vodafone jako takového.

Přechod na Vodafone však také může ovlivnit česká „hra o třetího“ aneb kdo získá Eurotel. Pokud by to byl Orange, dal by se rebranding obou společností čekat poměrně rychle. Pokud by ve hře o třetího zvítězil Orange, mohly by nás čekat zajímavé okamžiky, protože světová trojka se zatím na moc trzích nesešla.

Oskar končí

Důležitým faktem je však to, že Oskar tak, jak ho známe, patrně dříve či později skončí, stejně jako to bylo v řadě předchozích případů na nejrůznějších světových trzích. Případů, kdy k rebrandingu nedošlo, je skutečně málo a týkají se trhů, kde Vodafone nemá majoritní podíl ve společnosti (např. v USA či do dnešního dne v Rumunsku). Nyní tedy stojíme pouze před otázkou, zda Oskar skončí spíše rychleji, a nebo zda Vodafone budeme vídat až spolu s Vodafone UMTS u nás. Dnešním dnem počínaje tedy přichází čekání na Vodafone. Měli jste Oskara rádi, a nebo budete mít raději Vodafone?